Trainingscamp und sieben Testspiele für den Klassenerhalt

Fußball-Kreisoberligist Germania Ilmenau hofft in der Rückrunde den Durchmarsch von der Landesklasse in die Kreisliga vermeiden zu können. Trainer horst Grohmann ist zuversichtlich: „Das Ziel bleibt der Klassenerhalt. Das ist nicht unrealistisch, aber es wird ein ganz schön hartes Stück Arbeit werden.“ Germania ist derzeit Tabellenvorletzter – ein Abstiegsplatz, auch wenn man die Tabellensituation in der Landesklasse betrachtet, wo aus dem KFA Mittelthüringen mit Blankenhain, Kaulsdorf zwei Teams auf den letzten beiden (Abstiegs)Plätzen stehen.

Germania-Coach Grohmann: „Das ist zweitrangig. Für den Klassenerhalt müssen selbst einiges tun.“ Bestenfalls müsste sich Germania in der Tabelle einen Platz verbessern. Mit bisher nur vier Punkten ist der Rückstand auf Rang 13 aber jetzt schon mit elf Punkten enorm.

Fluch und Segen bleiben die vielen Studenten, die 90 Prozent des Kaders ausmachen. Germanias Vorbereitung auf die Rückrunde startet mit einem Trainingslager vom kommenden Freitag bis Sonntag in Ilmenau. Abschluss wird ein Spiel am Sonntag um 14 Uhr gegen Drei Gleichen Mühlberg. Danach stehen Testspiele am Sonnabend, 8. Februar (14 Uhr) gegen Germania Königsee und Sonntag, 16. Februar (14 Uhr) gegen Empor Walschleben/Elxleben an. Weitere Tests: Donnerstag, 20. Februar (18.30 Uhr) in Langewiesen, Sonnabend, 22. Februar (15 Uhr) beim Landesklassen-Tabellenführer FC Erfurt-Nord, Donnerstag, 27. Februar (18.30 Uhr) gegen den TSV 1880 Elgersburg und Sonnabend, 29. Februar (14 Uhr) gegen das Landesklassen-Schlusslicht Grün-Weiß Blankenhain. Am Sonntag, 8. März startet Ilmenau dann 14 Uhr in Haarhausen in die Kreisoberliga-Rückrunde.

Germania verlassen Fabian Gustin, der nach Studium in München eine Arbeit fand und Bleron Osmani (Lehre als Heizungsmonteur), Hendrik Fischer bleib bis Ende März. Neu im Kader sind Student Fabian Bathke (bisher für Motor Wilsdruff in der Sachsenliga).