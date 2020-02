Zu hohe Fehlerquote der Arnstädter mit Minipersonal

Die Generalprobe vor dem Thüringenliga-Start bei Fahner Höhe am kommenden Wochenende ging für den SV 09 Arnstadt beim Oberligisten 1. FC Merseburg daneben.

Durch die personelle Situation war es aber nicht wirklich eine Generalprobe. Es fehlten aus unterschiedlichsten Gründen nicht weniger als 13 Akteure aus dem Stammkader, darunter die verletzten N. Koch und Kunz, die im Aufbautraining befindlichen, aber zuletzt in Rudolstadt (8:1) spielenden Reinemann und Varnhagen, aber auch weiter Struß und Fleischhauer und die verhinderten Hofmann, Machts, Ruschke oder Schuchardt. Auf der Bank nahmen so nur Torwarttrainer Noä für den Ernstfall und Stürmer Weiß aus der Reserve Platz, der dann auch die einzige Wechselalternative darstellte.

Die Nullneuner trafen auf einen Gegner, der entschlossen und konsequent vor dem Tor agierte, dazu mit Seidemann einen Angreifer besaß, der kaum zu stellen war und fünfmal traf. Dabei führten eine Reihe individueller Fehler der Gäste dazu, dass die Hausherren in Abschlusssituationen kamen und diese auch nutzten. Arnstadt versuchte durchaus den einen oder anderen Nadelstich zu setzten, lief hoch an und spielte sich einige Halbchancen heraus, meist fehlte aber die letzte Überzeugung, der letzte Pass, um in aussichtsreiche Positionen zu kommen. Merseburg reagierte bei Ballbesitz blitzschnell, oft über lange und Diagonalbälle, die immer wieder die Hintermannschaft der Arnstädter vor große Probleme stellten.

Zur Pause war die Partie schon entschieden, da führten die Merseburger durch vier Seidemann-Treffer 4:1. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer markierte Hummel mit einem verwandelten Handelfmeter (30.). Seidemann machte dann mit seinem fünften Treffer alles klar (51.), Berger (72.) und Bornschein (82.) erhöhten.

Trainer Martin Hauswald hofft nun zum Rückrundenauftakt Sonntag in Dachwig auf mehr personelle Alternativen und Biss. uv/rr