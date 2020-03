Kommentar: Verschiebung ist alternativlos

Der olympische Traum wird für viele Athleten platzen. Dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) werden zig Millionen Euro verloren gehen; die Sportfans in aller Welt einen traurigen Sommer erleben. Doch eine Verlegung der Spiele von Tokio ist alternativlos. Daran ändert auch das unwürdige Spiel auf Zeit des IOC nichts.

Von Coe bis Gross, von Hartung bis Röhler – die Schar der Befürworter für eine Verschiebung auf 2021 oder gar 2022 wird täglich größer. Weil die Vernunft über allen anderen Interessen stehen muss; seien es persönliche, sportliche oder finanzielle. Welches Zeichen würde denn die olympische Familie senden, wenn in vier Monaten Zehntausende auf engsten Raum zusammenkommen; während derzeit nicht mal in Kleinstgruppen trainiert werden darf? Wären die gesundheitlichen Risiken für Sportler und Zuschauer auch nur annähernd zu verantworten? Würde eine rasche Entscheidung nicht für die nötige Klarheit in der ausufernden Debatte sorgen?

Selbst wenn die Pandemie in den nächsten Wochen abflauen würde: An eine gezielte Vorbereitung auf die Wettkämpfe ist nicht zu denken; an eine gerechte schon gar nicht. Länder und Regionen sind unterschiedlich von der Krise betroffen, die Einschränkungen deshalb völlig verschieden. Die Zeit für Qualifikationen und Normerfüllungen wird immer knapper; das Dopingproblem dafür umso größer. Weil das medizinische Personal im Kampf gegen das Coronavirus benötigt wird, ist die Anzahl der Proben in Deutschland auf unter zwanzig Prozent gefallen. In anderen Ländern sollen sie nahezu völlig zum Erliegen gekommen sein.

Wo die Kontrolle fehlt, ist der Betrug nicht weit. Und Spiele unter Generalverdacht braucht keiner.