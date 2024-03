Melbourne. Die Formel-1-Piloten machen es in Melbourne zum Auftakt spannend. Die Spitze liegt ganz eng beieinander. Ein Unfall kostet wertvolle Trainingszeit.

Weltmeister Max Verstappen hat hauchdünn die Formel-1-Bestzeit zum Auftakt in Melbourne verpasst. Der niederländische Red-Bull-Pilot war am Freitag in der ersten einstündigen Einheit zum Grand Prix von Australien gerade einmal 0,018 Sekunden langsamer als Spitzenmann Lando Norris.

Der englische McLaren-Pilot fuhr auf dem Albert Park Circuit in 1:18,564 Minuten die schnellste Runde. Dritter wurde Mercedes-Pilot George Russell, dem 0,033 Sekunden auf Norris fehlten. Selbst Verstappens Teamkollege Sergio Perez als Sechster war nur 0,078 Sekunden langsamer als der Spitzenmann. Nico Hülkenberg wurde im Haas 16. und lag 1,040 Sekunden hinter dem Führenden.

Sainz nach Operation im Einsatz

Ein Unfall von Williams-Fahrer Alex Albon kostete die Formel-1-Piloten indes kostbare Trainingszeit. Der gebürtige Engländer verlor in Kurve sechs die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in die Streckenmauer. Dabei demolierte Albon sein Auto, er konnte aber selbstständig aussteigen. Nach rund zehn Minuten Unterbrechung wegen Bergungsarbeiten konnte das Training wieder fortgesetzt werden.

Zwei Wochen nach seiner Blinddarm-Operation war auch Ferrari-Pilot Carlos Sainz wieder im Einsatz. Der Spanier drehte bei seinem Härtetest 23 Runden und wurde Achter mit 0,122 Sekunden Rückstand auf Norris. Sainz will die Trainingseindrücke abwarten, ob er sich auch fit genug für den Grand Prix am Sonntag fühlt. Sein Ersatzmann wäre der erst 18-jährige Oliver Bearman. Der Brite hatte Sainz zuletzt in Saudi-Arabien vertreten und war bei seinem Grand-Prix-Debüt gleich Siebter geworden.

