Samuel Biek verlässt den FC Rot-Weiß in der Winterpause

Erfurt Der Mittelfeldspieler steht in der Winterpause als Abgang des Fußball-Regionalligisten fest. Das wird sein neuer Verein:

Der FC Rot-Weiß Erfurt will seinen Kader in der Winterpause neu justieren. Auf diesen Abgang hätte der Regionalligist aber gerne verzichtet. Der Klub gab bekannt, dass Samuel Biek den Verein verlassen wird und in die USA wechselt. Künftig spielt der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler in Florida für Miami FC aus der zweithöchsten Spielklasse des Landes.

Geschäftsführer Gerber: „Es schmerzt, so einen Spieler zu verlieren“

„Natürlich schmerzt es, in der aktuellen Situation einen so wichtigen Spieler zu verlieren. Samuel ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, seine Karriere aus familiären Gründen in den USA fortzusetzen“, sagte der Rot-Weiß-Geschäftsführer Franz Gerber und fügte hinzu: „Aus rein sportlicher Sicht hätten wir dem Wechsel nicht zustimmen können, menschlich konnten wir ihm den Wunsch aber nicht verwehren.“

Überraschend kommt der Wechsel in die USA allerdings nicht. Der gebürtige Marburger ging schon mit 18 nach Amerika. Dort kickte er für den Drittliga-Club Tucson. Zum Traum vom großen Fußball kam in den USA das private Glück gleich dazu. Er lernte seine Frau Julia kennen und heiratete. Sie begleitete ihn nun auch nach Erfurt, wo vor einem Jahr Töchterchen Mila Faye zur Welt kam. Nun kehrt die junge Familie in die USA zurück.

