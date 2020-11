Science City Jena auf Kurs

Draußen waren Temperaturen um den Gefrierpunkt, doch in der Halle liefen die Basketballer von Science City Jena so richtig heiß: Der Zweitligist aus Thüringen hat bei seinem Heimspielauftakt am Samstagabend gegen die Post Südstadt Karlsruhe Lions nichts anbrennen lassen und souverän mit 78:52 gewonnen. „Ich bin ganz erleichtert, dass wir das Spiel gewonnen haben“, sagte Heim-Cheftrainer Frank Menz. „Es war erst unsere sechste Trainingswoche. Normalerweise wären wir noch in der Vorbereitung.“

Nur einmal während der Begegnung gaben die Jenaer die Führung aus der Hand, mussten kurz zittern. Gegen Ende des ersten Viertels, das sie zuvor dominiert hatten, schon mit 11:3 vorn lagen, verloren sie kurzzeitig den Faden. Die Gäste aus Baden-Württemberg machten Punkt um Punkt gut und konnten sich damit trösten, den spektakulärsten Wurf des Abends gezeigt zu haben. Sekundenbruchteile vor der Sirene zum Viertelende landete der Ball bei Nils Owen Schmitz von den Löwen, der ihn gerade noch rechtzeitig über das halbe Feld auf die Reise schicken konnte. Das Spielgerät klatschte ans Brett und landete sensationell im Korb – Science City lag mit 16:17 zurück. Live-Übertragung funktionierte erst in der zweiten Halbzeit Die Fans zuhause, die Begegnung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, bekamen es gar nicht mit, weil die Übertragung im Internet erst ab der zweiten Halbzeit klappte, was in der Halle bei den Verantwortlichen kurz für Aufregung sorgte. Die Heimmannschaft, die sich bis zur Pause schon wieder auf 40:29 abgesetzt hatte, betrieb auf dem Feld aber besonders in der zweiten Halbzeit Wiedergutmachung durch ihre Leistung. Menz war vor allem sehr zufrieden, wie sich sein Team körperlich präsentierte. „Das gibt mir ein gutes Gefühl“, sagte der ehemalige Bundestrainer. Nun seien seine Spieler in der Lage, „den Basketball zu spielen, den wir spielen wollen“. Deutlich defensiv orientierter als noch in der Vorsaison. Vorentscheidung Mitte des dritten Viertels Karlsruhe bekam das zu spüren. Das erwartete Spiel auf Augenhöhe fand phasenweise nämlich nur im ersten und zweiten Viertel statt. Insbesondere das dritte gehörte allein den Saalestädtern, die die Löwen früh zähmten. Spätesten beim 51:31, als die Uhr noch etwas über 16 Minuten Spielzeit zeigte, war eine Vorentscheidung gefallen. Nur magere sieben Pünktchen gelangen den Baden-Württembergern zwischen der 20. und 30. Minuten, Science City dominierte defensiv nach Belieben und führte vor dem finalen Durchgang 61:36. Frank Menz hatte trotzdem etwas zu meckern. „Offensiv haben wir kein gutes Spiel gemacht.“ Nur fünf von 28 Dreierversuchen landeten im Löwen-Korb, zehn Freiwürfe wurden ausgelassen. Da sei viel Luft nach oben, so der Jenaer Headcoach, der im Schlussviertel auf den Nachwuchs setzte, den Talenten viel Spielzeit gab. Am deutlichen Sieg änderte das nichts mehr. Topspiel in Bremerhaven Menz war froh, dass seine Mannschaft Selbstvertrauen vor dem Topspiel am kommenden Wochenende bei den Eisbären Bremerhaven sammelte. Auch wenn noch nicht sicher ist, ob gespielt werden kann, weil sich die Norddeutschen wegen positiver Covid-19-Fälle im Team noch in behördlich angeordneter Quarantäne befinden. „Wir wollen in Bremerhaven zeigen, dass wir guten Basketball spielen können“, sagte Menz. Vergaß aber auch nicht zu erwähnen, dass „wir noch viel Arbeit vor uns haben“.