Der Thüringer HC wird seine Heimspiele der Europa League in Bad Langensalza austragen.

Thüringer HC muss Auftakt in der Eu­ropa League verschieben

Nach der Auslosung der Gruppenphase der Eu­ropa League hat beim Handball-Bundesligisten Thüringer HC die schwierige Suche nach dem perfekten Spielplan begonnen. Als sicher gilt, dass der für den 9./10. Januar geplante Auftakt im russischen Astrachan verschoben werden muss.

Grund ist in diesem Fall vor allem die bis zum 20. Dezember laufende Europameisterschaft. „Drei unserer Spielerinnen sind beim Turnier in Dänemark dabei. Erst nach deren Rückkehr können wir ihre Reisepässe für das nötige Visum ins Konsulat schicken. Dann wird die Zeit aber schon knapp, zumal ja noch Weihnachten dazwischen liegt“, sagt THC-Manager Maik Schenk.

Reiseaktivitäten sollen minimiert werden

Weitere Vorrundengegner sind CS Baia Mare aus Rumänien mit Ex-Spielerin Mikaela Mässing und der norwegische Vizemeister Storhamar Handball Elite. Ziel bei der Spielplanung sei es laut Schenk, die Reiseaktivitäten angesichts der Corona-Pandemie zu minimieren. So werde gerade geprüft, ob Hin- und Rückspiel innerhalb weniger Tage an einem Wochenende an einem Ort ausgetragen werden könnten.

Fest steht, dass der Thüringer HC die Europacup-Heimspiele in Bad Langensalza austragen wird, solange keine Zuschauer zugelassen sind. Die geschehe aus logistischen und wirtschaftlichen Gründen, sagte Schenk. Langfristig bleibe Nordhausen wie bisher der Austragungsort für die internationalen Spiele. Man werde aber zugleich an der Salza-Halle als Ausweichoption festhalten, so der THC-Manager.