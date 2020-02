Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vielleicht sogar finale Erdäpfel

In solch turbulenten Zeiten braucht es Konstanten. Und da darf man sich getrost wieder auf Brecht stützen: Erst kommt das Fressen, dann die Moral. Klar, wer will sich schon Staatsreden anhören, wenn er vor lauter Magenknurren nur die Hälfte versteht. Damit es heute Abend beim Politischen Aschermittwoch in der Vereinsbrauerei tatsächlich auch was in die Mägen gibt, hat Niedertrebras Landwirt Holger Klopfleisch zum nunmehr 21. Mal in seinem Kartoffelkeller die „eiserne Reserve“ verwahrt. So kommen in diesem Jahr zum einmarinierten Hering die Erdkartoffel-Sorten „Agria“ und „Bellinda“ auf die Teller. Etwa sieben Zentner sieht die Kalkulation vor, die 2020 üppiger ausfiel als im Vorjahr. Während Klopfleisch die Kartoffeln so nach und nach aus dem dunklen Verlies holte, machte er sich darüber Gedanken, ob es denn das letzte Mal sein wird, dass er Kartoffeln für den Politischen Aschermittwoch der CDU in Apolda liefern braucht? Immerhin erlebt die Landespolitik gerade eine Zeitenwende, die auch den „Spiritus Rector“ dieses Veranstaltungsformats, den Apoldaer Mike Mohring, unmittelbar betrifft.

Aber egal wie der heutige Abend ausfallen wird, eines steht unumstößlich fest: Gegessen und getrunken wird tüchtig. Und wenn’s schmeckt, ist für kurze Zeit sicher auch mal der ganze Politkram egal.