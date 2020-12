Betriebsrentner und Direktversicherte bei der 1. Mitgliederversammlung des Vereins der Direktversicherungsgeschädigten in Thüringen im Februar 2020 in Berlstedt (Archivbild).

Erfurt. Um die Direktversicherungsgeschädigten ist es zuletzt zwar etwas ruhiger geworden, aufgesteckt aber haben sie nicht. Die Pink-Westen wollen Aufmerksamkeit am Vorabend der Landtagswahl im April.

Betriebsrentner planen Großdemonstration in Erfurt

Die Thüringer Direktversicherungsgeschädigten planen erneut eine Großdemonstration in Erfurt. Analog zu der Kundgebung am Vortag der Thüringer Landtagswahl im Oktober 2019 wollen sie sich am 24. April 2020, dem Tag vor der nächsten Landtagswahl, wieder zu Hunderten auf dem Domplatz versammeln, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen: die Abschaffung der sogenannten Doppelverbeitragung für Direktversicherte.

Die geht zurück auf das 2003 verabschiedete Gesundheitsmodernisierungsgesetz. Damals war beschlossen worden, dass gesetzlich Versicherte auf Betriebsrenten und andere Versorgungsbezüge ab 2004 den vollen - und nicht wie zuvor den halben - Beitrag zur Krankenversicherung zu entrichten haben. Da das auch für alle vor 2004 geschlossenen Verträge gilt, empfinden das die Direktversicherten - bundesweit sind es mehrere Millionen Betroffene - als eklatanten Vertrauensbruch und nachträgliche Enteignung. Als Folge des anwachsenden Protestes gründete sich im Oktober 2015 der Verein der Direktversicherungsgeschädigten, der inzwischen bundesweit mehr als 4000 Mitglieder zählt und seit 2019 auch eine Regionalgruppe in Thüringen hat.

Pink-Westen mit Almosen nicht zufrieden

Inzwischen kann die Politik den Unmut nicht mehr überhören: Um die Gemüter zu besänftigen und die Betriebsrentner in einer Zeit, da die betriebliche und private Altersvorsorge immer wichtiger wird, zu entlasten, trat im Januar 2020 das Betriebsrentenfreibeitragsgesetz In Kraft. Seither gilt ein monatlicher Freibeitrag von 159,25 Euro (2021: 164,50); erst auf darüber liegende Betriebsrenten werden Beiträge zur Krankenversicherung fällig. Doch damit sind die Direktversicherungsgeschädigten, die in Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) einen prominenten Unterstützer haben, nicht zufrieden.

Da Thüringen bei der nächsten Landtagswahl mit Blick auf den Eklat bei der Ministerpräsidentenwahl im Februar 2020 erneut bundesweit im Fokus stehen wird, wollen die Direktversicherten mit der Demo auf ihr Anliegen aufmerksam machen. Geplant ist am 24. April auch eine Sternradfahrt der Pink-Westen - dem äußeren Erkennungszeichen des Vereins - von den Erfurter Stadtgrenzen bis zum Domplatz.