Rund um das Thema Erbe geht es beim Telefonforum am 14. November.

Notare beantworten Leserfragen zum Erbe

Wer etwas zu vererben hat, möchte seinen Besitz in die rechten Hände geben. Wie aber ist gesichert, dass alles nach seinem Willen geschieht? Was regelt die gesetzliche Erbfolge? Wie kann ein Testament erstellt werden? Wie verhält es sich mit Pflichtteil und Erbschaftssteuer? Fragen rund um das Thema „Erbe und Testament“ beantworten Experten der Notarkammer Thüringen bei unserem Telefonforum am Donnerstag, dem 14. November, von 10 bis 12 Uhr unter 0361 / 227 / 5678.