Streiks im Einzelhandel werden ausgeweitet - auch Aldi, Ikea und H&M betroffen

Erfurt/ Gera Vor der vierten Verhandlungsrunde für den Einzel- und Versandhandel am kommenden Montag, weitet die Gewerkschaft Verdi den Streikaufruf für Beschäftigte nochmal aus. Erfurt und Gera gehören zu den Streikschwerpunkten in Thüringen.

Wenige Tage vor der 4. Verhandlungsrunde hat die Gewerkschaft verdi die Streiks im Einzelhandel ausgeweitet. In Sachsen und Thüringen wurden für Donnerstag und Freitag Beschäftigten von 37 Betrieben zum Streik aufgerufen. Betroffen sind unter anderen Kaufland, netto, Aldi, Ikea und H&M.

„Wenn am Montag weiterverhandelt geht es nicht um zehntel Prozente, die Arbeitgeber müssen uns ein völlig neues Angebot unterbreiten, was die aktuelle wirtschaftliche Situation wiederspiegelt. Wir wollen eine deutliche Reallohnsteigerung für die Verkäuferinnen und Verkäufer durchsetzen“, so ver.di Verhandlungsführer Jörg Lauenroth-Mago. „Die Geschäfte im Handel laufen gut, die Umsätze steigen, das muss sich auch für die Beschäftigten auszahlen.“

Streikschwerpunkte sind Leipzig, Erfurt, Gera, Dresden, Chemnitz und Nossen.

Die Tarifverhandlungen ziehen sich in beiden Branchen in die Länge. Im Groß- und Außenhandel wird seit Mai und im Einzel-und Versandhandel seit Juni verhandelt.

Die ver.di fordert u.a. eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 4,5 Prozent plus 45 Euro monatlich. Darüber hinaus soll ein rentenfestes Mindestentgelt von 12,50 Euro pro Stunde festgeschrieben werden. Die Tarifverträge sollen für alle gelten und müssen dafür allgemeinverbindlich erklärt werden.

