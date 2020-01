Zusammenstoß nach Überholmanöver

Zu einem folgenreichen Überholmanöver kam es am Freitagmittag auf der Bundesstraße 87 im Bereich zwischen Ortsausgang Apolda-Rödigsdorf und der Firma Ospelt.

Nach ersten Angaben der Polizei soll ein aus Richtung Rödigsdorf kommender Pkw überholt haben, obwohl die Verkehrslage unübersichtlich gewesen sei. Im Gegenverkehr habe wegen der offensichtlich gefährlichen Situation daraufhin ein Fahrschulfahrzeug stark bremsen müssen, weshalb ein hinterm Fahrschulfahrzeug rollender Pkw auf dieses aufgefahren sei, berichtet die Polizei.

Während am Fahrschulauto schätzungsweise 10.000 Euro Schaden entstanden seien, habe das auffahrende Fahrzeug einen Totalschaden zu verzeichnen.

Beim Auffahren sei außerdem ein Mensch verletzt worden, berichtet die Polizei auf weitere Nachfrage.

Der mutmaßliche Unfallverursacher, der aus Richtung Rödigsdorf gekommen sein soll, sei momentan flüchtig, so die Polizei weiter. Derzeit könne man lediglich sagen, dass es sich um einen dunklen Audi gehandelt habe.

Wer also sachdienliche Hinweise zu diesem Pkw oder zum Unfall an sich machen könne, sollte sich bei der Polizei in Apolda melden.

Der Unfall auf der B 87 blieb am Freitag übrigens nicht der einzige.

Vielmehr kam es am Freitag auch in Niedertrebra zu einem Verkehrsunfall. Weil sich auf dem dortigen Fußgängerüberweg eine Person befand, bremste ein aus Richtung Apolda kommender Pkw ab. Ein dahinter fahrender VW-Fahrer habe das offensichtlich zu spät bemerkt und sei aufgefahren.

Den dabei entstandenen Gesamtsachschaden beziffert die Polizei auf 10.000 Euro.

Bei der Kollision seien zudem zwei Menschen verletzt worden. Zum Glück nur leicht. Beide hätten in dem Fahrzeug gesessen, das am Fußgängerschutzweg gehalten habe.

Sowohl im Fall des Unfalls auf der B 87 als auch bei dem in Niedertrebra kam es kurzzeitig zu leichten Verkehrsbehinderungen.