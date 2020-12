Alles zum Coronavirus und den Folgen für Thüringen vom 8. bis 11. Dezember 2020

11. Dezember

21.05 Uhr: Nach positiven Corona-Test Massentests in Pflegeheim

Erneut hat es in einem Pflegeheim im Unstrut-Hainich-Kreis einen Corona-Ausbruch gegeben -- diesmal in einer großen Einrichtung in Bad Langensalza. Wie es von einer Sprecherin der Kreisverwaltung am Freitagabend heißt, seien zwei Bewohner positiv getestet worden. Daraufhin hat das Gesundheitsamt 201 Abstriche bei allen BewohnerInnen sowie dem anwesenden Personal veranlasst. Das wird seit Beginn der Pandemie so gehandhabt, wenn Infektionen in Pflegeeinrichtungen festgestellt werden und dient dem Schutz der pflegebedürftigen Menschen sowie dem Schutz des regionalen Gesundheitssystems. Wegen der Größe der Pflegeeinrichtung waren insgesamt drei Testteams im Einsatz: zwei von Deutschen Roten Kreuz (DRK) und eines unter Regie vom Leitendenden Notarzt, Cornelius Wolf. Die Testergebnisse werden für Sonntag erwartet. Wenn sie vorliegen, wird das Gesundheitsamt die Kontaktpersonen ermitteln.

20.55 Uhr: Stadt Jena untersagt Präsenzunterricht

Die Stadt Jena und das Thüringer Bildungsministerium haben sich zu Fragen um den Schulbetrieb in einem Corona-Streit verkeilt. Dennoch wird Jena jetzt nach Vorbild der Stadt Sonneberg beim Freistaat eine Verfügung erwirken, mit der sie den Präsenzunterricht von Montag an untersagt. Darüber informierte am späten Abend Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD). Dieser Zugriff sei der Stadt ermöglicht, weil am Abend um 19 Uhr erstmals die Inzidenzzahl von 200 überschritten war. Konkret: 215.

19 Uhr: Immunität von AfD-Bundestagmitglied Robby Schlund aufgehoben

Gegen den Geraer Arzt Robby Schlund, der für die AfD im Bundestag sitzt und Mitglied mehrerer Aufsichtsräte wie der Kreiskrankenhaus Schleiz GmbH ist, kann das berufsrechtliche Ermittlungsverfahren seitens der Landesärztekammer Thüringen durchgeführt werden. Im Oktober hatte die Landesärztekammer das Verfahren eröffnet, nachdem Schlund bei einer Demonstration in Berlin, die sich gegen die Corona-Schutzmaßnahmen richtete, Transparente trug, auf denen unter anderem der Virologe Christian Drosten und der Arztkollege Karl Lauterbach in Sträflingskleidung mit der Aufschrift „Schuldig“ abgebildet waren. Schlund gehört zu den Corona-Leugnern und hatte im Oktober bei einem AfD-Stammtisch in Triptis die Pandemie für beendet erklärt.

18.55 Uhr: Infektionszahlen in Weimar steigen rasant an

Mit mehr als 36 bestätigten Neuinfektionen sind bis zum frühen Freitagnachmittag in Weimar so viele Corona-Fälle registriert worden wie an keinem anderen Tag. Ein Großteil davon geht auf eine teilstationäre Pflegeeinrichtung zurück.

18.08 Uhr: Corona-Verharmloser als Gastredner in Bad Lobenstein angekündigt

Trotz der seit Mittwoch im Saale-Orla-Kreis geltenden Allgemeinverfügung mit verschärften Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie darf die für Montag geplante Demonstration von „Querdenkern“, die sich jetzt „Thüringer Oberland steht auf“ nennen, in Bad Lobenstein stattfinden. Als Gastredner ist der Saalfelder Arzt Klaus-Dieter Nehler angekündigt.

17.39 Uhr: 34 Neuinfektionen im Kyffhäuserkreis

Die Zahl der aktiven Infektionen mit dem Coronavirus steigt im Kyffhäuserkreis weiter an. Bis Freitag meldete das Gesundheitsamt des Landkreises 34 Neuinfektionen, 22 Menschen gelten als genesen. Die Zahl der Kranken stieg damit auf 365. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert wird weiter mit 207,5 angegeben. Inzwischen werden 23 Covid-19-Patienten im Krankenhaus behandelt, ein weiterer Mensch ist gestorben. Seit 6. November sind damit 14 Menschen aus dem Kyffhäuserkreis im Zusammenhang mit einer Coronainfektion gestorben. Der Coronaausbruch in der Grundschule Westerengel wird immer massiver. Inzwischen konnten bei 19 Schülern Infektionen nachgewiesen werden, teilte der Sprecher des Landratsamtes Heinz-Ulrich Thiele mit. Mit 12 Fällen sei besonders die erste Klassenstufe betroffen. Weitere Fälle gebe es in der 3. und 4. Klassenstufe. Zudem seien zwei Lehrkräfte infiziert, so Thiele. Die Schule ist bereits geschlossen. Auch im Regelschulteil der Gemeinschaftsschule Oldisleben seien Infektionen bei inzwischen neun Schülern nachgewiesen worden. Auch dieser Schulteil ist geschlossen bis zum 18. Dezember. Eine neue Infektion ist in der Gemeinschaftsschule in Artern aufgetreten. Eine Schülerin sei positiv getestet worden. Hier werden die Kontakte ermittelt, über Konsequenzen für die Schule war bis Redaktionsschluss noch nicht entschieden worden.

17.17 Uhr: 579 Menschen im Wartburgkreis mit Corona infiziert

Im Wartburgkreis sind 579 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, in Eisenach sind es 80. Mehr als 3200 Menschen in der Region sind in Quarantäne.

16.50 Uhr: Erneut 34 neue Corona-Fälle im Saale-Holzland

Nachdem dem Gesundheitsamt im Saale-Holzland-Kreis am Mittwoch 34 neue Coronafälle vor allem an Schulen gemeldet wurden, hat das Gesundheitsamt am Donnerstag, erneut 34 Infektionen mit dem neuartigen Corona-Virus registriert. Das hat das Landratsamt am Freitagvormittag mitgeteilt.

16.45 Uhr: Corona-Lage in Greiz

Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis Greiz bei 311,7 (Stand: 11. Dezember, 15 Uhr). Dabei zählte das Gesundheitsamt 421 aktive Fälle. Insgesamt liegt die Fallzahl bei 1677, darin sind sowohl die bislang als genesen festgestellten 1198 Personen sowie die 58 verstorbenen Patienten.

16.40 Uhr: Jenas Bürgermeister Gerlitz: Infektionsgeschehen könnte außer Kontrolle geraten

„Wir sehen alltäglich in den Kommunen, wie sich die Situation verschärft. Wenn wir nicht ganz schnell handeln, dann explodieren uns die Infizierten-Zahlen“, sagt Christian Gerlitz. „Insbesondere die vielen Neuinfektionen in Pflegeeinrichtungen lassen uns keinen Tag mehr Zeit, um jetzt gegenzusteuern.“ Die städtischen Krisenstäbe schilderten genauso wie die Kliniken eine zunehmend unbeherrschbare Entwicklung des Infektionsgeschehens. .

16.35 Uhr: Ramelow in freiwilliger Quarantäne

Der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte Kontakt zu einer mit Corona infizierten Landtagsabgeordneten. Trotz negativem Schnelltest geht er in freiwillige Quarantäne.

16.11 Uhr: Vier weitere Tote im Ilm-Kreis

Das Gesundheitsamt des Ilm-Kreises ermittelt derzeit zu 299 aktiven Corona-Fällen. Das sind 18 Infektionen mehr als am Vortag. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden 27 bestätigte Fälle und sieben Verdachtsfälle isoliert behandelt. Einer der Verdachtsfälle ist ein Kind. Ein Patient ist im Lauf des Donnerstags auf der Isolierstation verstorben. Das Gesundheitsamt meldet zudem drei weitere positiv getestete Verstorbene. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 17.

15.55 Uhr: Die Corona-Nachrichten zum Tag im Newsletter

Finden Sie am Abend die aktuellen Entwicklungen des Tages in Ihrem Corona-Newsletter. Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung:

TA-Newsletter zum Coronavirus: Hier melden Sie sich an

15.52 Uhr: FFP2-Masken sollen ab 15. Dezember in Kyffhäuserkreis erhältlich sein

Ab 15. Dezember sollen Menschen mit erhöhtem Risiko für eine Covid-19-Erkrankung im Kyffhäuserkreis Zugang zu kostenlosen oder vergünstigten FFP2-Schutzmasken bekommen. Gerade jetzt sei es wichtig, größere Menschenansammlungen zu vermeiden. Die Apothekenteams befürchten einen Ansturm wegen der Maskenverteilung. „Daher raten wir allen Kunden, sich mit der Abholung Zeit zu lassen. Spätestens in der Weihnachtswoche wird die Ausgabe überall reibungslos laufen. Genügend Ware ist auf dem Weg und jeder Berechtigte wird seine Masken erhalten“, sagt die Apothekerin. Berechtigt zum Bezug der kostenlosen Masken sind alle Patienten, die einer Risikogruppe angehören. Dazu zählen Versicherte ab vollendetem 60. Lebensjahr, Patienten mit chronischen Erkrankungen wie Asthma, Diabetes, Herz- oder Niereninsuffizienz, Krebserkrankungen und Risikoschwangere. Bei jüngeren Patienten sollen die Apotheken die Zugehörigkeit zur Risikogruppe beurteilen. Deshalb sei es wichtig, dass jeder Patient in seiner Stammapotheke die Masken abholt, da man dort seine Krankengeschichte kennt.

15.48 Uhr: Elf Neuerkrankungen im Weimarer Land

Mit den elf Neuinfektionen vermeldet das Gesundheitsamt aus dem Weinarer Land am Freitagnachmittag 141 aktive Infektionen mit dem Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 98,8.

15.45 Uhr: 80 neue Infektionen mit Corona im Saale-Orla-Kreis

Bis Freitagfrüh wurden dem Gesundheitsamt über 80 neue Fälle gemeldet, darunter zwölf aus dem Emmaus-Heim Ebersdorf, ebenso zwölf aus Pößneck, jeweils neun aus Schleiz und der Verwaltungsgemeinschaft Seenplatte, acht aus Bad Lobenstein sowie je sechs aus Neustadt und der Verwaltungsgemeinschaft Triptis. Die Bundeswehr wird zudem das Gesundheitsamt bis 15. Januar 2020 unterstützen.

15.15 Uhr: Stadtroda schaltet auf Notbetrieb um

Auf Grund der aktuellen Pandemiesituation und des stark ansteigenden Infektionsgeschehens hat Stadtrodas Bürgermeister Klaus Hempel die für den 14. Dezember

14.29 Uhr: Jena und Erfurt fordern vom Land schärfere Maßnahmen

Nach der Stadt Erfurt fordert nun auch die Stadt Jena vom Land schärfere Corona-Maßnahmen. „Es geht nicht schnell und nicht weit genug“, sagen die Oberbürgermeister Andreas Bausewein und Jenas Bürgermeister Christian Gerlitz (beide SPD). Sie fordern:

die Corona-Schutzmaßnahmen sollen bereits Anfang nächster Woche greifen und nicht erst – wie bisher beschlossen – ab Samstag, dem 19. Dezember,

schnellstmögliche Einführung von Distanzunterricht für alle Klassen an Thüringer Schulen,

Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich mit aufzunehmen (Treffen von maximal fünf erwachsenen Personen aus maximal zwei Haushalten),

keine Lockerungen für private Feiern über die Weihnachtsfeiertage sowie Silvester/Neujahr zuzulassen.

14.20 Uhr: Gericht verbietet Flaschen-Glühwein in Erfurt

Das Verwaltungsgericht in Weimar hat den Verkauf von Glühwein in Erfurt an Außenständen auch in geschlossenen Flaschen untersagt. Im Domgarten wurden vorgewärmte Glühweinflaschen verkauft, was in der Allgemeinverfügung nicht ausdrücklich verboten war. Da die Kunden das Getränk zumeist vor Ort verzehrten, bildeten sich Menschentrauben, die gegen das Abstandsgebot verstießen.

13.56 Uhr: Beinahe Masken-Eklat im Pößnecker Stadtrat

Erstmals mussten alle Teilnehmer nach der Corona-Allgemeinverfügung des Saale-Orla-Kreises vom Anfang der Woche aus Infektionsschutzgründen einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) tragen. Wolfgang Kleindienst (Birso/UBV) wollte diesen nicht aufsetzen, es fand sich dann aber ein Kompromiss.

13.45 Uhr: Weiterer Todesfall mit Corona im Landkreis Sömmerda

Im Landkreis Sömmerda wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion registriert. Damit sind im Kreis nach amtlichen Angaben bislang 16 Personen im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 verstorben. Aktuell gibt es im Landkreis 261 aktive Fälle. 18 Erkrankte werden stationär behandelt.

13.40 Uhr Zwei Impfzentren für den Ilm-Kreis geplant

Für den Ilm-Kreis sind zwei Impfzentren vorgesehen, eines in Arnstadt und eines in Ilmenau. Während es in Ilmenau bereits eine entsprechende Immobilie gebe, seien sie in Arnstadt noch auf der Suche, sind aber zuversichtlich in den kommenden Tagen fündig zu werden. Es braucht eine Räumlichkeit, die mindestens 100 Quadratmeter groß sei, um Warte- und Behandlungsbereich entsprechend abzutrennen. Die Landrätin geht davon aus, dass die Impfzentren ein Jahr stehen bleiben, deshalb würde die Nutzung von Turnhallen nicht infrage kommen.

13.35 Uhr: Gothaer Landrat ist für Weihnachten im kleinen Familienkreis

Binnen 24 Stunden ist die Gesamtzahl der bislang im Landkreis Gotha positiv auf das Coronavirus getesteten Personen um 57 auf 1187 gestiegen. Für Landrat Onno Eckert (SPD) sei absehbar, dass ein harter Lockdown kommen werde. Dennoch spricht er sich dafür aus, zum Weihnachtsfest familiäre Nähe zu ermöglichen. Großeltern, Eltern und Kinder – diese Größenordnung könne er sich vorstellen. „Wir sollten das mit etwas Gelassenheit zulassen.“ Jeder könne jetzt schon dazu beitragen, dass das gelingt. „Denn wer sich nicht selbst ansteckt, kann auch zu Weihnachten niemanden anstecken“, sagt Onno Eckert. Es passiere zwar auch Menschen, die vorsichtig sind. „Aber wir sollten auf alle vermeidbaren Kontakte verzichten.“

13.25 Uhr: Landratsamt leitet Verfahren wegen missachteter Quarantäne in Ilmenau ein

Nach Verstößen gegen Quarantäne-Anordnungen wird gegen ein Pflegeheim in Ilmenau vorgegangen. Wie eine Sprecherin des Landratsamtes laut MDR Thüringen mitteilte, wurde der Sachverhalt Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Diese müssten nun über das weitere Vorgehen entscheiden. Ende November hatte das Gesundheitsamt 29 Mitarbeiter des Pflegeheims Jakobushof in Quarantäne geschickt. Sie hatten zuvor Kontakt zu Corona-Infizierten. Mit den verbleibenden Mitarbeitern habe der Heimbetrieb nicht aufrecht erhalten werden können, so der Geschäftsführer der Diakonie, Martin Gebhardt. Er beantragte, die Mitarbeiter vorzeitig aus der Quarantäne zu entlassen. Das Gesundheitsamt lehnte die Anträge ab. Gebhardt entschied aber, die Mitarbeiter trotz Quarantäne zum Dienst zu bitten. 19 Mitarbeiter waren seinem Aufruf gefolgt.

13.24 Uhr: Landkreis Sonneberg lockert Kontaktbeschränkungen

Der Landkreis Sonneberg steuert bei den Corona-Regeln nach. So würden die erst seit Mittwoch geltenden strikten Kontaktbeschränkungen wieder etwas gelockert, teilte das Landratsamt am Freitag in Sonneberg mit. Im öffentlichen Raum soll nun auch der Aufenthalt mit einer Person eines anderen Haushaltes möglich sein. Diese Ausnahme galt bisher nur für Kinder unter 14 Jahren. Damit solle die Begleitung von Hilfsbedürftigen im Alltag ermöglicht werden, hieß es. (dpa)

13.22 Uhr: Nordrhein-Westfalen hebt Präsenzpflicht an Schulen auf

Angesichts der angespannten Pandemielage soll die Präsenzpflicht an Schulen in Nordrhein-Westfalen am Montag vorerst enden. Des Weiteren appellierte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), den Handel jetzt "schnellstmöglich" bis zum 10. Januar zu schließen. Hamsterkäufe und überfüllte Läden in der Zeit davor müssten ausgeschlossen werden, sagte er am Freitag in Düsseldorf. Zuvor hatten auch Thüringen und Schleswig-Holstein deutliche Verschärfungen der Corona-Maßnahmen verkündet. (dpa)

12.58 Uhr: Gewerkschaften: Corona-Notbremse an Schulen kommt zu spät

Die von der thüringischen Landesregierung an Schulen geplante Corona-Notbremse mit häuslichem Lernen ab dem 21. Dezember kommt aus Sicht der Gewerkschaften zu spät. "Da kann ich nur sagen: Guten Morgen!", sagte der Vorsitzende des Lehrerverbandes, Rolf Busch, am Freitag. "Wir reden seit Wochen darüber, jetzt endlich wacht Thüringen auf." Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hält die Einschränkungen bereits ab der kommenden Woche für erforderlich, wie ihr Sprecher Michael Kummer am Freitag sagte. "Ich verstehe nicht, warum Thüringen da so zögert." (dpa)

12.57 Uhr: Mehr als 100 Neuinfektionen an einem Tag im Altenburger Land

Erneut ist ein mit Corona infizierter Senior verstorben, er ist das 18. Todesopfer im Landkreis. Das Gesundheitsamt meldete am Freitag .

12.50 Uhr: Mehrkosten durch Landtagssitzungen im Ausweichquartier

Die Corona-Pandemie verursacht Mehrkosten für das Thüringer Parlament. Neben besonderen Sicherheit- und Hygienevorkehrungen schlagen dabei auch die Kosten für ein Ausweichquartier zu Buche, damit die 90 Abgeordneten den Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern einhalten können. Pro Landtagssitzung fallen dadurch allein 17.000 Euro am Tag an, teilte die Landtagsverwaltung am Freitag auf Anfrage mit. (dpa)

12.48 Uhr: Erstes Licht am Chanukka-Leuchter vor dem Erfurter Rathaus entzündet

Donnerstagabend wurde wie in jedem Jahr vor dem Erfurter Rathaus am Fischmarkt die erste Kerze des Chanukka-Leuchters angezündet. Aufgrund der Corona-Pandemie fand das feierliche Anzünden in kleinem Rahmen statt, ohne die traditionelle Musik, ohne Krapfen und Glühwein, ohne Publikum.

12.42 Uhr: ThSV Eisenach-Manager Witte: "Ich mache mir große Sorgen"

Manager René Witte von Handball-Zweitligist ThSV Eisenach ist wegen der andauernden Corona-Pandemie beunruhigt. "Ich mache mir große Sorgen. Der Handball, der Sport generell, werden nach der Pandemie anders sein", sagte Witte am Freitag. Die finanzielle Unterstützung der Landesregierung mache Mut. "Aber ich frage mich, wie lange das noch gut geht, wann wir wieder einigermaßen normal arbeiten können." (dpa)

12.36 Uhr: Kundencenter der Stadtwerke Energie in Jena und Pößneck schließen ab Montag

Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens schließen die Stadtwerke Jena ab Montag, 14. Dezember, ihre Energie-Kundencenter in der Grietgasse in Jena und in der Breiten Straße in Pößneck. Die Serviceteams sind dennoch weiterhin erreichbar - per Telefon unter 03641/688366 und per E-Mail an kundenservice@stadtwerke-jena.de

12.26 Uhr: Der 170. Erfurter Weihnachtsmarkt teilweise virtuell

Mit der Absage des 170. Erfurter Weihnachtsmarktes fehlt vielen Händlern eine wichtige Einnahmequelle. Gleichzeitig fragen immer mehr Erfurterinnen und Erfurter nach den Kontaktadressen ihrer "Lieblingshändler". Daher hat die Abteilung Märkte und Stadtfeste der Kulturdirektion der Stadtverwaltung Erfurt einen virtuellen Erfurter Weihnachtsmarkt entwickelt.

Ermöglicht wurde das gemeinsam mit den Händlern der vergangenen Jahre, deren Produkte zum Versand geeignet sind und die die Möglichkeit bieten, ausgewählte Waren online oder per E-Mail zu bestellen. In einer Übersicht auf der städtischen Internetseite www.weihnachtsmarkt.erfurt.de/wm137365 sind alle Teilnehmenden aufgeführt, die sich bereit erklärt haben, ihre Produkte zu versenden.

12.24 Uhr: Wirtschaftsrat Thüringen appelliert an die Vernunft aller Thüringer

Mit Blick auf den in der Nacht zum Freitag gefassten Beschluss des Thüringer Kabinetts ruft der Wirtschaftsrat Thüringen alle Bürger und alle Verantwortlichen in Unternehmen und Institutionen auf, die geltenden und die weiter beschlossenen einschneidenden Verschärfungen der Corona-Schutzmaßnahmen im Freistaat mit Vernunft und Verantwortungsbewusstsein einzuhalten und umzusetzen. "Die Thüringer Staatsregierung, unter Führung von Ministerpräsident Bodo Ramelow, handelt richtig und konsequent. Niemand hat sich eine derartige Situation gewünscht. Mit den bisherigen Maßnahmen und Appellen der Politik ist es nicht gelungen, die zweite Welle zu brechen. Um einen Kollaps unseres Gesundheitssystems zu verhindern und die Infektionsrate signifikant zu senken, sind die getroffenen Maßnahmen erforderlich", unterstützt Mihajlo Kolakovic, Vorsitzender des Landesverbandes Thüringen im Wirtschaftsrat der CDU e.V., den Kabinettsbeschluss.

12.20 Uhr: 23 Neuinfektionen im Landkreis Gotha

Binnen 24 Stunden ist die Gesamtzahl der bislang im Landkreis Gotha positiv auf das Coronavirus getesteten Personen analog der Zählweise des Robert-Koch-Institutes um 57 auf 1187 gestiegen. Darüber informierte die Pressestelle des Landratsamtes. Als aktuell erkrankt galten am Freitag 240 Menschen, 23 mehr als am Donnerstag. Davon befinden sich 18 im Krankenhaus, wiederum zwei von ihnen werden auf der Intensivstation behandelt. Als inzwischen genesen gelten 901 Personen, 24 mehr als am Donnerstag. An oder mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben sind im Landkreis Gotha bislang 46 Menschen. Der Inzidenzwert, also die Zahl der aktuell Infizierten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, wurde am Freitag mit 89,7 angegeben.

12.15 Uhr: 49 Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle im Eichsfeld

Das Eichsfeld meldet in den vergangenen 24 Stunden 49 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Infizierten auf 1255 Patienten. 24 Patienten werden stationär behandelt, davon sieben mit schweren Verläufen. 28 Patienten sind mittlerweile verstorben, 840 genesen. Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt 146,0. Aktuell sind 387 Patienten infiziert.

Mit fünf und mehr Fällen besonders betroffen sind:

Heilbad Heiligenstadt: 74

Küllstedt: 67

Leinefelde: 63

Niederorschel: 13

Dingelstädt: 7

Worbis: 7

Ershausen: 22

Uder: 7

Teistungen: 8

Weißenborn-Lüderode: 6

12.11 Uhr: Freiwilliger Corona-Test für Thüringer Abgeordnete

Nach der kurzfristigen Absage einer Landtagssitzung wegen einer Corona-Infektion sollen sich alle Thüringer Parlamentarier auf das Virus testen lassen. Die Aktion solle am kommenden Dienstag starten, sagte Vize-Landtagspräsidentin Dorothea Marx am Freitag. Die Tests seien freiwillig und könnten wiederholt werden. Das Angebot bestehe auch für Mitarbeiter der Fraktionen sowie der Landtagsverwaltung. Priorität habe, dass der Haushalt 2021 und der Nachtragsetat für dieses Jahr noch im Dezember beschlossen werden könnten, so Marx. (dpa)

11.58 Uhr: FCC-Mitgliederversammlung kann nicht wie geplant stattfinden

Die für Beginn des kommenden Jahres geplante ordentliche Hauptversammlung des FC Carl Zeiss Jena e.V. für die Saison 2019/20 kann nicht, wie zunächst angedacht, im Januar 2021 stattfinden. Als Gründe werden die nach wie vor angespannte Corona-Situation und die sich daraus ableitenden Allgemeinverfügungen und damit einhergehenden Einschränkungen genannt.

11.57 Uhr: 2000 Corona-Schnelltests für das St. Johannesstift in Ershausen

Kaufland Fleischwaren in Heilbad Heiligenstadt spendet 2000 Corona-Antigen-Schnelltests im Wert von 11.000 Euro an die St. Johannesstift gGmbH in Ershausen. In der Einrichtung kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren Fällen von Covid-19-Erkrankungen. Die Verantwortlichen möchten daher verstärkt Tests durchführen, um die Sicherheit der Mitarbeiter, Bewohner und Beschäftigten zu gewährleisten.

11.55 Uhr: Verband: Erneute Ladenschließung verschärft Situation der Händler

Für die Einzelhändler in Thüringen wäre eine Schließung der Geschäfte ab dem 19. Dezember nach Einschätzung ihres Branchenverbandes ein harter Schlag. In Teilen des Einzelhandels entfalle bis zu einem Drittel des Jahresumsatzes auf das Weihnachtsgeschäft, sagte der Landesgeschäftsführer des Handelsverbandes, Knut Bernsen, am Freitag auf Anfrage. "Und die Hauptumsätze im Dezember werden eine Woche vor Weihnachten und in den Tagen danach gemacht." Eine Schließung in dieser Zeit verschärfe die Situation der nach dem derzeitigen Teil-Lockdown und den flächendeckenden Schließungen in der ersten Phase der Pandemie ohnehin gebeutelten Händler weiter. (dpa)

11.42 Uhr: Labore für Coronatests überlastet - Jena fordert Hilfe der Bundeswehr an

Aktuell wird die Zahl der Infektionen verzögert gemeldet, da die Labore überlastet sind. Ein Unterstützungsantrag an die Bundeswehr ist gestellt. Derzeit gibt es 323 aktive Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Jena liegt bei 176,4.

11.29 Uhr: Schülervertretung fordert Schließung aller Schulen in Thüringen

Die Schülervertretung Thüringen hat sich für landesweite Schulschließungen ab 14. Dezember ausgesprochen, berichtet MDR Thüringen. Die Vorsitzende Selma Konrad sagte, die steigende Zahl regionaler Schließungen und Klassen in Quarantäne seien Zeichen dafür, dass das Infektionsgeschehen nicht so unter Kontrolle sei wie nötig. Jede Schule kämpfe mit eingeschränktem Regelbetrieb, Lernen in festen Gruppen, Wechselunterricht und kompletten Auszeiten. "Wir brauchen eine schnelle und konkrete Entscheidung der Landesregierung", so Konrad.

11.28 Uhr: Jena peilt Haus- und Digitalunterricht ab 14. Dezember an

Am Donnerstag hat Eberhard Hertzsch, Dezernent für Soziales, Familie und Bildung, in Abstimmung mit dem Staatlichen Schulamt Ostthüringen eine Bitte an die Schulleitungen der Jenaer Schulen geschickt. Darin werden die Schulen gebeten zu prüfen, ob stattfinden kann. Indem Schülerinnen und Schüler vor den Weihnachtsferien bereits zu Hause bleiben, würden die Pädagogen entlastet und das Infektionsrisiko gesenkt werden.

11.08 Uhr: Inzidenz in Gera liegt bei 222,3

In der Stadtratssitzung am Donnerstagabend informierte Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos), dass die Stadt derzeit dabei sei, "abzuwägen, welche weiteren Maßnahmen in Gera ergriffen werden müssen".

10.28 Uhr: Corona-Fall unter Thüringer Abgeordneten - Sitzung des Landtags fällt aus

Die für Freitag angesetzte Sondersitzung des Thüringer Landtags fällt aus. Darauf verständigte sich der Ältestenrat des Parlaments. Grund sind mehrere Corona-Verdachtsfälle. Auch ein CDU-Landtagsabgeordneter befindet sich nach Informationen unserer Zeitung in Quarantäne. Damit erhöht sich die Zahl der Parlamentsmitglieder, die sich wegen Corona-Verdachts absondern müssen, auf fünf. Bestätigt ist eine Infektion mit Covid-19 bisher allerdings nur bei der Linke-Abgeordneten Anja Müller. Sie machte ihren Namen nach der Berichterstattung unserer Zeitung öffentlich.

Na nun ist es raus. Bin positiv getestet auf #COVID19 Und ich kann Euch mitteilen,die Krankheit fordert mich. Kurzatmigkeit und Kopfschmerzen sind es gerade. Passt auf Euch auf und haltet Abstand. https://t.co/Zn7kQPyI5X — Anja Müller (@linkeanja) December 10, 2020

10.27 Uhr: Reihenfolge für Impfung: 5,7 Millionen Menschen sind über 80

Allein 5,7 Millionen Menschen über 80 müssten gegen das Coronavirus geimpft werden, wenn der Vorschlag der Ständigen Impfkommission umgesetzt wird. Am höchsten war der Anteil dieser Altersgruppe in Sachsen (8,6 Prozent), gefolgt von Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen. Vergleichsweise gering war der Anteil der Menschen im Alter von 80 Jahren und älter dagegen in Berlin oder Hamburg (je 5,8 Prozent). (dpa)

10.26 Uhr: Wie geht es der Physiotherapie-Branche im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt?

Schwimmbäder und Fitnesszentren sind geschlossen, der Vereinssport nur noch eingeschränkt möglich - Corona und Lockdown sind die Feinde des organisierten Sports. Ausnahmen sind, wenn z.B. Rehasport oder Krankengymnastik vom Arzt verschrieben wurden. Einige Physiotherapiepraxen verfügen dazu über Geräte, die es so auch in kommerziellen Fitnessstudios gibt. Nicht zuletzt gelten Physiotherapiepraxen als systemrelevant. Wie ist die Auslastung im Städtedreieck? Wir haben uns in der Branche umgehört.

10.10 Uhr: 34 Neuinfektionen im Saale-Holzland-Kreis

Am Donnerstag wurden dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises erneut 34 Corona-Fälle gemeldet. Regionale Schwerpunkte seien die Stadt Eisenberg mit 11 Fällen, die Verwaltungsgemeinschaft Dornburg-Camburg mit 7 und die Gemeinde Bad Klosterlausnitz mit 6 Fällen. Derzeit gebe es im Landkreis 227 aktive Fälle. Seit März haben sich 825 Personen infiziert.

10.01 Uhr: 62 Neuinfektionen mit dem Coronavirus am Donnerstag im Eichsfeld

Weitere 62 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Gesundheitsamt am Donnerstag. Somit steigt die Zahl der Eichsfelder die mit dem Virus infiziert sind oder waren auf 1206 an. Aktuell sind 340 Menschen infiziert. Von den vorliegenden laborbestätigten positiven Covid-19-Fällen am Donnerstag ist der überwiegende Teil dem bereits bestehenden, aber auch neuen Ausbruchsgeschehen im Landkreis zuzuordnen, heißt es aus dem Landratsamt in Heiligenstadt.

9.39 Uhr: Ältestenrat entscheidet wegen Corona-Fall unter Thüringer Abgeordneten über Sondersitzung

Die Sitzung des Thüringer Landtags am Freitag steht wegen eines Corona-Falls unter den Abgeordneten auf der Kippe. Der Ältestenrat des Parlaments kam zusammen. Er entscheidet nach Angaben eines Landtagssprechers darüber, ob die für Freitag geplante Sondersitzung des Parlaments verspätet stattfinden kann oder abgesagt wird. Landtagspräsidentin Birgit Keller wolle sich dazu äußern. Nach Angaben aus Fraktionskreisen ist mindestens eine Abgeordnete der Linken positiv auf das Corona-Virus getestet. In ihrem Umfeld gebe es mehrere Quarantänefälle. (dpa)

9.30 Uhr: Corona-Zahlen steigen rapide - Thüringen verschärft Regeln

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt in Thüringen weiter ungebremst an. Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Freitag wurden im Freistaat innerhalb von 24 Stunden 960 Neuinfektionen und 18 neue Todesfälle gemeldet. Die Inzidenz liegt inzwischen landesweit bei 195,2 neuen Fällen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Das ist bundesweit nach Sachsen (313,1) weiter der zweithöchste Wert. (dpa)

9.23 Uhr: "Thüringen Ausstellung 2021" abgesagt

Die größte Ausstellung in Thüringen ist für kommendes Jahr abgesagt worden. Wie die Veranstalter der "Thüringen Ausstellung" laut MDR Thüringen mitteilten, lässt das Pandemiegeschehen große Messen nicht zu. Die "Thüringen Ausstellung" zählt in Erfurt jährlich im Frühjahr über 70.000 Besucher. Im kommenden Jahr werde es stattdessen kleine, alternative Ausstellungen geben, teilten die Veranstalter mit. So soll im Februar zum Beispiel zu einer Bau-Fachausstellung auf die Messe Erfurt eingeladen werden.

9.20 Uhr: Maskenverweigerer aus Bad Langensalza will erneut vor Gericht

Der Maskenverweigerer von Bad Langensalza will erneut vor Gericht. Sein Anwalt strebt ein neues Verfahren an, bestätigte der zuständige Richter am Amtsgericht Mühlhausen. Ende November wurde der Einspruch des 56-Jährigen gegen einen Bußgeldbescheid über 260 Euro vom Gericht verworfen. Er hatte beim Einkaufen keine Maske getragen und sich auf ein Attest berufen. Das wollte er den Kontrolleuren des Ordnungsamts nicht zeigen und flüchtete mit dem Auto.

9.13 Uhr: Höchstwerte: 29.875 Corona-Neuinfektionen und 598 Todesfälle gemeldet

Die Zahlen der gemeldeten Corona-Neuinfektionen und Todesfälle in Deutschland binnen eines Tages haben einen Höchststand erreicht. Die Gesundheitsämter übermittelten innerhalb von 24 Stunden 29.875 neue Infektionen, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) von Freitagmorgen hervorgeht. Das sind mehr als 6000 mehr als am Vortag, als mit 23.679 Fällen ebenfalls ein Rekord erreicht worden war. Außerdem meldete das RKI am Freitag mit 598 neuen Todesfällen den zweiten Höchstwert binnen kurzer Zeit. Beim Infektionsgeschehen gibt es in den Bundesländern weiterhin große Unterschiede. Mit nun 313 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen hat Sachsen den höchsten Wert - vor Thüringen (195) und Bayern (188). (dpa)

9.07 Uhr: Wie hat sich die Corona-Krise auf unser Leben ausgewirkt?

Die Corona-Krise hat die Welt und damit auch den Freistaat fest im Griff. Aber wie hat sich die Pandemie konkret auf den Job, das Gehalt oder die Arbeitszeit ausgewirkt? Was ist mit dem Ersparten? Und wie ist es um die Lebenshaltungskosten, Versicherungsprämien oder Schulden bestellt? Meinungsforscher von Insa haben dazu 1000 volljährige Thüringer im November telefonisch und online um Auskunft gebeten.

8.50 Uhr: Freiwilligenagentur Eisenach hilft beim Einkaufen oder Medikamente abholen

Mehr als 3000 Menschen sind in der Wartburgregion in Quarantäne. Einige sind dann auf Hilfe beim Einkaufen angewiesen, weil sie sonst niemanden haben. Zwölf Anrufe gehen durchschnittlich an einem Tag bei der Freiwilligenagentur in Eisenach ein. Über diese werden die Einkaufshilfen organisiert. 22 Helfer sind aktuell im Einsatz.

8.40 Uhr: 84 Neuinfektionen in Erfurt

Mit Stand Freitag, 8 Uhr wurden in Erfurt insgesamt 1967 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Damit sei die Zahl innerhalb der letzten 24 Stunden um 84 gestiegen, informierte die Stadtverwaltung. Sechs weitere Covid-19-Erkrankte seien verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz liege bei 162,6. Die aktuelle Coronalage in Erfurt.

8.33 Uhr: Kyffhäuserkreis verschärft Coronaregeln vorerst nicht

Die Zahl der Corona-Fälle im Kyffhäuserkreis steigt weiter – am Mittwoch bis auf 354. Der Inzidenzwert – die Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen auf 100.000 Einwohner – hat nach Angaben des Robert-Koch-Instituts am Donnerstag mit 207 die nächste Risikoschwelle überschritten. Drei weitere Menschen mussten zur Behandlung ins Krankenhaus. Aktuell werden 22 Covid-19-Erkrankte stationär behandelt. Eine neue Allgemeinverfügung hat die Kreisverwaltung trotz eines Inzidenzwertes über 200 nicht erlassen. Das ist der Grund dafür.

7.54 Uhr: Landratsamt Altenburger Land erlässt Ausgangsbeschränkungen

Im von der Corona-Pandemie schwer betroffenen Landkreis Altenburger Land sollen die Menschen von Samstag an nur noch aus triftigen Gründen ihre Wohnungen verlassen dürfen. Das regelt eine neue Allgemeinverfügung, die vom Landratsamt am Donnerstag erlassen wurde. Die Behörde reagiert damit auf die Infektionszahlen. Die Sieben-Tages-Fallzahl bezogen auf 100 000 Einwohner lag in dem ostthüringischen Landkreis am Donnerstag bei 392,6, wie aus Zahlen des Thüringer Gesundheitsministeriums und des Berliner Robert Koch-Instituts hervorgeht. Die Allgemeinverfügung soll voraussichtlich bis zum 23. Dezember gelten.

7.52 Uhr: Corona-Pandemie lässt Gewinn bei Carl Zeiss Meditec bröckeln

Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec hat im Zuge der Corona-Krise und einer sinkenden Nachfrage im abgelaufenen Geschäftsjahr weniger verdient. Unterm Strich blieb für das bis Ende September laufende Jahr ein Konzernergebnis von 123,4 Millionen Euro. Das waren 23,2 Prozent weniger als im Vorjahr, wie der Konzern am Freitag in Jena mitteilte. Für das kommende Jahr erwartet der Konzern grundsätzlich eine Erholung, die ersten Monate würden allerdings unter den Vorjahreswerten bleiben. (dpa)

7.20 Uhr: Ärger um Abstrichstelle in Nordhausen

Bis Jahresende muss sich die Kassenärztliche Vereinigung (KV) für die Corona-Abstrichstelle neue Räumlichkeiten in Nordhausen suchen. Seit März nutzt die KV die Wiedigsburgklause. Nun aber braucht das Landratsamt seine Räume dort selbst. Ein Vorfall am Dienstag sorgt für weiteren Unmut: Als wie immer kurz vor 16 Uhr die Mitarbeiter der Abstrichstelle ihren Dienst aufnehmen wollten, sei alles weggeräumt gewesen. Ohne Ankündigung, ohne Erklärung.

6.54 Uhr: Erstmals mehr als 100 Intensiv-Patienten mit Corona

Auf den Intensivstationen werden derzeit 101 Corona-Patienten behandelt. Das sind elf mehr als am Mittwoch, berichtet MDR Thüringen. Die Thüringer Gesundheitsämter haben am Mittwoch 888 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Zahl der aktiv Infizierten erhöhte sich um 436 auf insgesamt 8320. Zwölf weitere Menschen starben an oder mit dem Virus, die Zahl der Verstorbenen stieg damit auf insgesamt 502. Die Durchschnitts-Inzidenz für das Land Thüringen stieg auf 231.

6.49 Uhr: Abgeordnete mit Corona - Kritik an AfD-Weihnachtsfeier

Eine Abgeordnete des Thüringer Landtags ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach Informationen unserer Zeitung betrifft es eine Politikerin der Linken. Sie befindet sich in Quarantäne. Für Kritik sorgt im Landtag eine Weihnachtsfeier der AfD-Fraktion, die bereits Anfang dieser Woche stattfand.

6.42 Uhr: Mehr Zwangsräumungen 2019 in Thüringen

In Thüringen sind 2019 mehr Zwangsräumungen von Wohnungen und Geschäftsräumen veranlasst worden als in den drei Jahren zuvor. Die wohnungspolitische Sprecherin der Linke-Bundestagsfraktion Lay forderte, Räumungen in die Wohnungslosigkeit grundsätzlich zu verbieten. "Die Grausamkeit, aus der Wohnung geworfen zu werden, wird im Corona-Winter zur Lebensgefährdung." Es sei nicht nur kalt, in Sammelunterkünften gebe es auch viel zu wenig Abstand und Schutz vor Infektionen. (dpa)

10. Dezember

0 Uhr: Thüringen steht vor dem harten Lockdown

Für Thüringen wird an diesem Freitag (11. Dezember 2020) der höchste Corona-Alarmwert in ganz Deutschland erwartet. Die Landesregierung geht von einer Inzidenz über den ganzen Freistaat hinweg gerechnet von mehr als 200 aus. Im Landtag wird über einen harten Lockdown beraten

18.10 Uhr: Werner hält härteren Lockdown in Thüringen für notwendig

Angesichts der nach wie vor hohen Infektionszahlen zeichnet sich auch in Thüringen ein härterer Lockdown ab. Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) sprach am Donnerstag von einer besorgniserregenden Situation im Freistaat. "Der Lockdown-Light hat nicht dazu geführt, dass die Infektionszahlen signifikant sinken." Es brauche offensichtlich einen größeren Schritt, um die Infektionswelle zu brechen. Laut der Ministerin geraten inzwischen auch Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen in Thüringen an ihre Grenzen. "Das ist für mich der Maßstab, hier schnell zu handeln."

18 Uhr: Erfurt verbietet Demo gegen Corona-Maßnahmen

Die Erfurter Stadtverwaltung hat eine für Samstag auf dem Domplatz angemeldete Demonstration Thüringer „Querdenken“-Initiativen verboten. Das hat Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) am Donnerstag bestätigt. „Wir haben die Anmeldung sehr genau mit dem Gesundheits-, dem Rechts- und dem Bürgeramt geprüft und beschlossen, die Veranstaltung auf Basis des Infektionsschutzgesetzes zu untersagen“, sagte Bausewein. Hier lesen Sie mehr.

17.33 Uhr: 25 Neuerkrankungen im Weimarer Land

Im Weimarer Land sind am Donnerstagabend 25 Neuerkrankungen registriert worden. An der Grundschule Großschwabhausen/Magdala, Schulteil Magdala ist ein weiterer Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Schüler ist aus der Klasse, die sich bereits in Quarantäne befindet.

17.30 Uhr: 51 Corona-Neuinfektionen an einem Tag in der Wartburgregion

Laut Gesundheitsamt stieg die Zahl der Infizierten im Wartburgkreis auf nun 558 an. In der Stadt Eisenach gibt es dagegen 69 aktive Fälle. Der Inzidenzwert in Eisenach liegt bei 78 und ist der niedrigste in Thüringen, der Kreis hingegen ruft 177 auf. 3047 Menschen, damit 86 mehr als am Vortrag, befinden sich in Kreis und Stadt in Quarantäne. Der Höchstwert der Infektionen wird aus Bad Salzungen (120) gemeldet, dahinter folgen zahlreiche Orte aus dem Südkreis, erst dann Gerstungen (34), die Krayenberggemeinde (29) und die VG Hainich-Werratal mit Amt Creuzburg (27). Am Ende der Skala rangieren Treffurt (13) und Hörselberg-Hainich (11). Zwölf Menschen sind in der Region bisher am oder mit CoVid 19 gestorben, 485 Infizierte wieder genesen.

16.30 Uhr: Inzidenzwert sinkt im Saale-Orla-Kreis leicht auf 384,7

Im Saale-Orla-Kreis ist weiterhin kein spürbarer Rückgang beim Infektionsgeschehen in Sicht. Zu dieser Feststellung kommt das Landratsamt angesichts der neuen Zahlen, die am Donnerstag mit 36 weiteren Infektionen vermeldet worden sind. In Bad Lobenstein soll unterdessen am Montag abermals eine Demonstration stattfinden.

16.20 Uhr: Mehrere Schulklassen im Wartburgkreis in Quarantäne

Mehrere positive Corona-Testergebnisse und entsprechende Reaktionen vermeldete das Landratsamt Wartburgkreis am Donnerstag. Jeweils einen positiven Fall unter dem Personal gibt es demnach an der Grundschule Ruhla und am St. Georg-Klinikum in Eisenach. Ein positiv getesteter Schüler am Gymnasium Bad Salzungen sorgt für die Quarantäne von Schülern einer 5. Klasse. Am Luther-Gymnasium Eisenach betrifft es eine 9. Klasse. Im Kindergarten Dankmarshausen ist ein Fall in einer Kita-Gruppe Ursache für die Quarantäne von 44 Kindern mit je einem Elternteil. In der Grundschule Wenigenlupnitz sind entgegen der gestrigen Meldung aus dem Landratsamt nicht die 4. Klassen, sondern zwei 2. Klassen in Quarantäne.

16.10 Uhr: 65 Bewohner in Suhler Pflegeheim positiv auf Coronavirus getestet

In einem Pflegeheim in Suhl sind nach Angaben der Stadtverwaltung 65 Pflegebedürftige positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auch bei 18 Beschäftigten haben Tests eine Corona-Infektion ergeben, wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte. In der Einrichtung werden nach Angaben des Betreibers Arbeiterwohlfahrt (AWO) 190 alte Menschen betreut, 131 Mitarbeiter sind dort beschäftigt. Es ist wegen des Corona-Ausbruchs derzeit komplett für Besucher gesperrt.

16 Uhr: So wird der Einkaufstourimus nach Thüringen unterbunden

Die Ostthüringer Einzelhändler dürfen im Weihnachtsgeschäft auf keine zusätzlichen Kunden aus Sachsen hoffen. Politiker schieben dem Einkaufstourismus einen Riegel vor, wenn in Sachsen ab dem Beginn der kommenden Woche aufgrund der Corona-Pandemie die meisten Geschäfte schließen müssen. Verbunden ist dieser Schritt mit strengen Regeln für die Bürger.

15.20 Uhr: Situation im Klinikum Altenburg spitzt sich zu

Die Situation im Klinikum nimmt weitere Ausmaße an. Aktuell befinden sich 67 Corona-Patienten in stationärer Behandlung, von denen fünf auf der Intensivstation liegen.

13.41 Uhr: CDU-Fraktionschef für "Weihnachtsfenster" bei harten Corona-Schritten

In der Debatte über einen harten Corona-Lockdown hat der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Mario Voigt, ein "Weihnachtsfenster" für Familien von Heiligabend bis zum 27. Dezember gefordert. Zugleich bedürfe es jetzt "klar formulierte, härtere Maßnahmen" vor dem Fest und unmittelbar danach, um das Infektionsgeschehen zurückzudrängen, erklärte Voigt am Donnerstag. "Deswegen jetzt gemeinsam klare Kante und das Weihnachtsfenster ohne landesweiten Flickenteppich. Nur so kann Weihnachten in Familie ermöglicht und Verständnis für die Beschränkungen erhöht werden." Familien sei nach wie vor unklar, wie sie das Fest feiern könnten. (dpa)

13.39 Uhr: Sachsen verhindert Einkaufstourismus

Das Land Sachsen schiebt einem möglichen Einkaufstourismus nach Thüringen einen Riegel vor. Wie MDR Thüringen berichtet, ist laut sächsischem Sozialministerium dort eine neue Verordnung geplant. Demnach dürfen Bundes- und Landesgrenzen nicht mehr überschritten werden. Unabhängig von der Entfernung sei es Bürgern dann nicht mehr gestattet, in Thüringen einzukaufen, heißt es. Wer das dennoch tut, riskiert ein Bußgeld. Nach Angaben des Sozialministeriums Sachsen wird die Verordnung am Freitag im Landtag und im Kabinett verhandelt. Die Ergebnisse sollen gleich darauf veröffentlicht werden. Der Saale-Orla-Kreis hatte eine Vielzahl von Einkaufstouristen aus Sachsen befürchtet. Dort werden ab Montag die meisten Geschäfte geschlossen.

13.38 Uhr: Stadt Erfurt will Silvesterfeuerwerk dulden

Das Corona-Infektionsgeschehen liefert nach Ansicht von Ordnungsdezernent Andreas Horn (CDU) den Erfurtern „noch mehr gute Grüne, auf ein Silvesterfeuerwerk zu verzichten“. Aktuell plane die Stadt aber nicht, die Böllerei am Jahreswechsel zu verbieten oder im Vergleich zu früheren Jahren weiter einzuschränken.

13.23 Uhr: 281 aktive Fälle im Ilm-Kreis

Thüringen meldet 1072 bestätigte Fälle einer Coronavirus-Infektion für den Ilm-Kreis. Das Gesundheitsamt ermittelt derzeit zu 281 aktiven Fällen, recherchiert weiter Kontaktpersonen und organisiert Abstriche. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden 36 bestätigte Fälle und sieben Verdachtsfälle, einer davon intensivmedizinisch, isoliert behandelt.

13.15 Uhr: Hilferuf aus dem Altenzentrum Luisenhaus in Jena

Die Bürgerstiftung verteilte den Hilferuf des Luisenhauses in den sozialen Medien, nachdem immer mehr Mitarbeiter durch Corona-Erkrankung, Quarantäne, Schul- oder Kindergartenschließungen ausfallen. So habe das Gesundheitsamt nun die Möglichkeit eröffnet, im Luisenhaus als geringfügig Beschäftigter mitzuhelfen, die anstehende Arbeit zu bewältigen.

13 Uhr: 31 Infizierte mehr im Landkreis Gotha

Erneut ist im Landkreis Gotha ein Mensch mit Covid-19 gestorben. Damit gibt es 46 Opfer seit Beginn der Pandemie. Binnen 24 Stunden ist die Gesamtzahl der bislang positiv auf das Coronavirus getesteten Personen um 31 auf 1130 gestiegen. Als aktuell erkrankt galten am Donnerstagmorgen 207 Menschen.

12.50 Uhr: Thüringer Impfstellen werden planmäßig fertig

Die 29 Impfstellen in Thüringen können wie geplant am 15. Dezember ihre Arbeit aufnehmen. Das sagte der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen, Veit Malolepsy, Thüringen. Auch die zehn zusätzlichen mobilen Impfteams seien dann einsatzbereit. Mehr als 500 Mediziner meldeten sich demnach bis Ende vergangener Woche bei der KVT und erklärten sich für Einsätze in den Impfstellen bereit. In einer ersten Phase sollen vor allem Risikopatienten wie Menschen mit Vorerkrankungen sowie Mitarbeiter von Krankenhäusern und Pflegeheimen geimpft werden. Die Impfaktion kostet das Land rund 25 Millionen Euro. Nach Angaben der Landesregierung könnten bis Mitte Januar 2021 etwa 60.000 Menschen in Thüringen geimpft werden, falls die nötigen Impfstoffe zugelassen sind.

12.49 Uhr: Tiefensee: Auszahlung der Corona-Bundeshilfen angelaufen

Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) hat die bislang schleppende Auszahlung der Corona-Bundeshilfen für die Wirtschaft kritisiert. Die Unternehmen seien dringend auf die Gelder angewiesen, um ihre Liquiditätsengpässe zu überbrücken, betonte Tiefensee am Donnerstag in Erfurt. Nach den langen Programmierungszeiten für das zentrale Antragsportal des Bundes sei die Auszahlung der Überbrückungs- und Novemberhilfen in Thüringen nun aber in der vergangenen Woche angelaufen.

12.48 Uhr: CDU-Nachwuchs für digitalen Unterricht bis Weihnachten

Angesichts der verschärften Corona-Situation in Thüringen fordert die Junge Union, Schulen und Universitäten unverzüglich bis Weihnachten auf digitalen Unterricht umzustellen. Außerdem müsse es kostenlose Schnelltests für Studierende geben, die über Weihnachten nach Hause fahren, verlangte der Landesvorsitzende der CDU-Nachwuchsorganisation, Cornelius Golembiewski, am Donnerstag. "Andererseits riskieren wir eine Massenwanderung von Infektionen quer durch die Bundesrepublik", erklärte er in einer Mitteilung. (dpa)

12.44 Uhr: Thüringen geht bei bundesweitem Lockdown keinen Sonderweg

Im Fall eines bundesweiten harten Lockdown geht Thüringen keinen Sonderweg. Das sagte Gesundheitsministerin Heike Werner am Donnerstag laut MDR Thüringen. Die Linke-Politikerin erklärte, dass es dann aber auch Hilfe etwa für den Einzelhandel geben müsse. Der Ruf nach bundesweit einheitlichen, strengeren Corona-Regeln wird immer lauter. Neben Bayern fordert auch Sachsen einen kompletten Lockdown über mehrere Wochen. Angesichts der nach wie vor hohen Infektionszahlen mahnen außerdem Ärzteverbände dringend strengere Vorgaben an. Deutschlandweit meldete das Robert-Koch Institut am Donnerstagmorgen mit fast 23.700 Fällen innerhalb eines Tages einen neuen Höchststand.

12.41 Uhr: 18 Neu-Infektionen im Kreis Sömmerda

Das Gesundheitsamt Sömmerda hat 18 Corona-Neuinfektionen registriert. Damit steigt die Gesamtzahl derer, bei denen im Landkreis seit dem Ausbruch der Pandemie das Sars-CoV-2-Virus durch ein positives Abstrich-Ergebnis nachgewiesen worden ist, auf 734. Aktuell gibt es im Landkreis 273 aktive Covid-19-Fälle. 446 Covid-19-Patienten sind genesen. 15 Personen sind bislang im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 verstorben. 18 Erkrankte werden stationär behandelt. Die anderen Infizierten befinden sich in häuslicher Isolation. Laut Robert-Koch-Institut liegt die 7-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner) aktuell bei 154,1.

12.25 Uhr: Maskenpflicht an Thüringer Schulen ist durchaus verhältnismäßig

Das Thüringer Oberverwaltungsgericht hat die Pflicht, in Schulgebäuden außerhalb des Unterrichts ein Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, bestätigt. Schüler eines Gymnasiums in Eisenach hätten gefordert, dass die Thüringer Verordnung über die Infektionsschutzregeln, die das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Schulen anordnet, außer Kraft gesetzt wird, teilt das Oberverwaltungsgericht in einer Pressemitteilung mit.

11.16 Uhr: IMK-Chef sieht bei "Querdenken" Trend zu Rechtsextremismus

Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Georg Maier (SPD), sieht bei der "Querdenken"-Bewegung eine deutliche Tendenz in eine rechtsextreme Richtung. "Die Frage steht bundesweit, wie sie vom Verfassungsschutz eingestuft wird", sagte Maier. Es sei sichtbar, dass es Rechtsextremisten, Reichsbürger und Verschwörungstheoretiker in den Reihen von "Querdenken" gebe. Nach Angaben von Maier beschäftigt sich die Innenministerkonferenz (IMK), die am Donnerstag begann, mit dieser Frage. (dpa)

11.15 Uhr: Erfurter Querdenker besonders im Visier

Eine Gruppe sticht bei den sogenannten Querdenkern in Thüringen heraus."Insbesondere Querdenken 361 zeigt bei Anmeldungen und Rednern verschiedene tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung", sagte der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, Stephan J. Kramer, auf Anfrage mit Blick auf den Erfurter Ableger.

11.13 Uhr: Covid-19-Todeszahlen in Thüringen weiter gestiegen

In Thüringen ist die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion seit Pandemiebeginn auf 496 gestiegen. Das Gesundheitsministerium meldete am Donnerstag zwölf Todesfälle innerhalb eines Tages. Im gleichen Zeitraum wurden 837 Neuinfektionen mit dem Sars-CoV2-Virus gezählt. Die Inzidenz liegt inzwischen landesweit bei 192 neuen Fällen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Deutlich höher ist sie in den Kreisen Hildburghausen (430,4), Altenburger Land (392,6) Saale-Orla (384,7) und der kreisfreien Stadt Suhl (318).

11.05 Uhr: RKI-Chef: Corona-Fallzahlen wieder im Anstieg - Lage könnte kippen

Die Corona-Lage in Deutschland hat sich nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) seit vergangener Woche verschlechtert und könnte schnell kippen. Innerhalb Deutschlands sieht das RKI große Unterschiede: In manchen Regionen gelinge es offenbar besser als in anderen, Infektionen zu verhindern. "Das zeigt, dass Infektionsschutzmaßnamen wirken, wenn sie effektiv umgesetzt werden", sagte Wieler. Die Leiterin des RKI-Lagezentrums, Ute Rexroth, ergänzte, besonders besorgniserregend sei die Lage in Thüringen und Sachsen. (dpa)

10.48 Uhr: Weiterer Todesfall im Landkreis Gotha

Erneut ist im Landkreis Gotha ein Mensch mit Covid-19 gestorben. Damit gibt es 46 Todesopfer seit Beginn der Pandemie. Binnen 24 Stunden ist die Gesamtzahl der bislang positiv auf das Coronavirus getesteten Personen um 31 auf 1130 gestiegen. Darüber informierte die Pressestelle des Landratsamtes Gotha. Als aktuell erkrankt galten am Donnerstagmorgen 219 Menschen, zwölf weniger als am Mittwoch. Davon befinden sich 18 im Krankenhaus, wiederum zwei von ihnen werden auf der Intensivstation behandelt. Als inzwischen genesen gelten 877 Personen, 42 mehr als am Mittwoch. Der Inzidenzwert, also die Zahl der aktuell Infizierten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, wurde am Donnerstag mit 89,7 angegeben.

10.43 Uhr: Tägliche Infektionsfälle in Jena haben sich verdoppelt

Für Jena wurden 64 SARS-CoV-2 Infektionen gemeldet. Das ist eine Verdoppelung der Fälle im Vergleich zum Vortag. Damit wurde die 1000-er Marke der Gesamtfälle seit März 2020 übersprungen. Sechs Personen konnten als genesen eingestuft werden.

Die Jenaer Statistik:

Anzahl aktiver Fälle: 301

davon in den vergangenen 24 Stunden: 64

stationäre Fälle: 19

davon schwere Verläufe: 7

Infizierungen der vergangenen sieben Tage: 197

Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 181,8

Infizierte insgesamt seit dem 14. März: 1029

Gestorbene insgesamt: 15

Genesene insgesamt: 713

davon in den vergangenen 24 Stunden: 6

in Quarantäne: 1710

9.20 Uhr: Bildungsministerium schließt flexible Wahlmöglichkeiten nicht mehr aus

Das Bildungsministerium schließt mehr Flexibilität bei den zentralen Abschlussprüfungen an Thüringer Schulen nicht mehr aus. Bildungsminister Helmut Holter sagte MDR Thüringen, im Ministerium werde derzeit über Wahlmöglichkeiten für Schüler oder Lehrer diskutiert. Eine abschließende Entscheidung gebe es aber noch nicht. Thüringer Lehrer und Schulleiter hatten wegen der Abschlussprüfungen im kommenden Jahr Alarm geschlagen und mehr Flexibilität bei den Prüfungsaufgaben gefordert. Unterrichtsausfälle wegen Lockdown und Quarantäne machten es unmöglich, die Schüler angemessen und fair auf die Prüfungen vorzubereiten, so die Pädagogen.

8.53 Uhr: Höchstwert: 23 679 Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet

Die Zahl der binnen eines Tages an das Robert Koch-Institut gemeldeten Corona-Neuinfektionen hat einen Höchststand erreicht. Die Gesundheitsämter übermittelten binnen 24 Stunden 23.679 Fälle, wie aus Zahlen von Donnerstagmorgen hervorgeht. Der bisherige Rekordwert war am 20. November mit 23.648 gemeldeten Fällen erreicht worden. Am Donnerstag der vergangenen Woche waren es 22.046 neue Fälle. Die höchsten Inzidenzen haben Sachsen und Thüringen.

8.50 Uhr: Reiserückkehrer müssen weiterhin Quarantäne einhalten

Ein Thüringer wollte nach seinem Urlaub in Ägypten die vorgeschriebene Quarantäne nicht einhalten, sie sei unverhältnismäßig. Das Oberverwaltungsgericht begründet seine Entscheidung wie folgt.

8.10 Uhr: 55 Corona-Neuinfektionen in Erfurt und zwei weitere Todesfälle

Stand Donnerstag, 8 Uhr, sind in Erfurt insgesamt 1883 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit ist die Zahl innerhalb der letzten 24 Stunden um 55 gestiegen. Zwei weitere Covid-19-Erkrankte sind verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 143,5.

7.45 Uhr: Schulanmeldungen in Thüringen per Post

In Thüringen können Eltern ihre Kinder in diesem Jahr, bis auf wenige Ausnahmen, erstmals nur per Post für die erste Klasse anmelden. Wie eine Umfrage von MDR Thüringen ergab, haben nahezu alle Grundschulen im Vorfeld Anmeldebögen an die Eltern verschickt bzw. entsprechende Formulare auf den Internetseiten zur Verfügung gestellt.

7.36 Uhr: Realität auf Thüringer Covid-19-Station: "Das Sterben gehört hier leider dazu"

Intensivstationen in Thüringen kommen an ihre Grenzen. Am SRH Wald-Klinikum in Gera ist kein Intensivbett mehr frei. Hierher kommen auch Patienten aus Regionen, wo die Kapazitäten bereits erschöpft sind oder Erfahrungen mit schweren Verläufen noch fehlen.

7.15 Uhr: Essen auf Rädern mal ganz anders

Auf der Menükarte von André Radtkes „Magda“ in Alach für diese Woche steht Ravioli mit Edelfisch zur Vorspeise, Rinderrücken mit Süßkartoffel und Feige zum Hauptgang und Ananas Waidmannsheil mit Quitte und dunkler Schokolade als Dessert. Wie das? André Radtke hat eine ungewöhnliche Variante gefunden, um weiter die Gourmets zu verwöhnen – das Wohnmobil-Dinner. Es sei, so der Magda-Küchenchef, eine Idee, die in Deutschland mittlerweile nicht wenige Anhänger gefunden habe. Daher hat er es ausprobiert. Es funktioniert.

6.46 Uhr: Saale-Orla-Kreis befürchtet Einkaufstouristen

Der Saale-Orla-Kreis befürchtet Corona-Einkaufstouristen aus Sachsen. Dort werden ab Montag die meisten Geschäfte geschlossen. Bereits während des ersten Lockdowns im Frühjahr wäre etwa in Baumärkten die Hälfte der Kunden aus benachbarten Bundesländern gekommen, teilte der Kreis mit. Eine konkrete Strategie, um solchen Einkaufstourismus zu verhindern, gebe es aber nicht, hieß es auf Anfrage von MDR Thüringen. Im Saale-Orla-Kreis gilt zwar seit Mittwoch eine neue Allgemeinverfügung mit strengeren Regeln wie neuen Kontaktbeschränkungen, die Geschäfte aber sollen offen bleiben.

6.45 Uhr: FDP-Politiker kritisiert schleppende Auszahlung von Novemberhilfen

Der Bundestagsabgeordnete Torsten Herbst (FDP) hat die schleppende Auszahlung der Novemberhilfen des Bundes für Unternehmen in der Corona-Pandemie beklagt. "Auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist gerade einmal ein Bruchteil der beantragten Hilfsgelder ausgezahlt. Die Unternehmen, die um ihre Existenz und die gefährdeten Arbeitsplätze kämpfen, werden durch eine unglaublich schwerfällige Bürokratie im Regen stehen gelassen", sagte er. (dpa)

9. Dezember

19.17 Uhr: 21 Neuinfektionen in Weimar

Dem Gesundheitsamt der Stadt Weimar sind am Mittwoch 21 neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Damit gelten mit Stand 9. Dezember um 17 Uhr bei sechs neu Genesenen aktuell 76 (+15) Menschen als infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 67,46 auf 91,99.

18 Uhr: Masken mit Viren-Abwehr aus Eisenach

Die Firma Intercept Technology, ein im Gründer- und Innovationszentrum(GIS) in Stedtfeld ansässiges international agierendes Unternehmen, hat Mund-Nasen-Masken entwickelt, die besser sind als das was bisher als hoher Schutzstandard bekannt ist. Mehr dazu lesen Sie hier.

17.50 Uhr: Corona-Patient im Ilm-Kreis verstorben

Das Land Thüringen meldet 1040 bestätigte Fälle einer Coronavirus-Infektion für den Ilm-Kreis. Das hiesige Gesundheitsamt ermittelt derzeit zu 257 aktiven Fällen, recherchiert aber weitere Kontaktpersonen und organisiert Abstriche. Eine weitere positiv getestete Person ist im Lauf des Dienstags in den Ilm-Kreis-Kliniken verstorben – damit steigt die Zahl der an Corona erkrankten und verstorbenen Personen auf 13 an.

17.30 Uhr: 83 neue Coronafälle am Mittwoch in Saalfeld-Rudolstadt

Es gibt nach wie vor keine Entwarnung. Im Gegenteil. Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten im Landkreis steigt weiter an. 83 neue Coronafälle meldete das Landratsamt am Mittwoch, damit gibt es aktuell im Landkreis 433 aktive Coronafälle. Vor einer Woche lag die Zahl noch unter 300. 1187 Personen befinden sich in amtlich angeordneter Quarantäne. .

17.26 Uhr: Wieder Rechte unter Corona-Demonstranten in Zeulenroda-Triebes

An der Versammlung gegen die Corona-Maßnahmen in Zeulenroda-Triebes nahmen am Montag in der Spitze wieder bis zu 320 Personen teil. Darunter in vorderster Reihe auch mindestens ein Mitglied oder Sympathisant der rechtsradikalen Partei „Der dritte Weg“ als Ordner sowie laut der Thüringer Landtagsabgeordneten Katharina König-Preuss (Linke) ebenfalls eine Führungsperson der völkisch-neonazistischen Gruppierung „Artgemeinschaft – Germanische-Glaubens-Gemeinschaft wesensgemäßer Lebensgestaltung“. Der Verfassungsschutz schätzt die Partei „Der dritte Weg“ als antisemitisch, ausländerfeindlich und revisionistisch ein. Bei der „Artgemeinschaft“ haben Sicherheitsbehörden keinen Zweifel an deren verfassungsfeindlichen Bestrebungen. „Dass die Führungsperson der Artgemeinschaft in Zeulenroda neben weiteren Personen der extrem rechten Szene ungestört teilnehmen kann, ist ein weiteres Zeichen einer enormen Radikalisierung der Corona-Leugner“, sagt König-Preuss.

17.12 Uhr: Zahlen im Wartburgkreis steigen weiter an

Im Wartburgkreis steigt die Zahl der Corona-Fälle weiter. Innerhalb von 24 Stunden wurden 30 Neuinfektionen bekannt. Damit sind 507 Menschen aktuell mit dem Covid19-Virus infiziert. In Eisenach wurden gestern 14 neue Fälle gemeldet. 2961 Menschen befinden sich in der Region in häuslicher Quarantäne. Wie das Gesundheitsamt informierte, gibt es in der in der Eisenacher Kita "Haus Sonnenschein" nun einen Corona-Fall. In Dankmarshausen musste eine Kindergarten-Gruppe in Quarantäne, weil jemand vom pädagogischen Personal positiv getestet wurde. Hier laufen noch Kontaktermittlungen, ebenso wie am Ruhlaer Gymnasium, wo bereits für zwei Klassen, zwei Mal Personal und vier Lehrkräfte Quarantäne angeordnet wurde.

17.09 Uhr: Mehrere Corona-Infektionen an Schulen im Weimarer Land

Im Weimarer Land sind am Mittwoch 18 Neuerkrankungen zu verzeichnen. Das Gymnasium Bergschule in Apolda wird vom 10.12.2020 bis einschließlich 22.12.2020 (Beginn der Winterferien) geschlossen. Das hat das Gesundheitsamt des Kreises verfügt. Grund ist, dass die Zahl der Infektionen an Covid-19 im Gymnasium weiter zugenommen hat und daher eine Aufrechterhaltung des Schulbetriebes aus infektionshygienischer Sicht nicht mehr zu vertreten ist. Am Marie-Curie-Gymnasium Bad Berka sind zwei Pädagogen und eine Person vom nichtpädagogischen Personal positiv auf Covid-19 getestet worden. Bisher befinden sich fünf weitere Pädagogen und zwei Personen vom nichtpädagogischen Personal in Quarantäne. Die Nachverfolgung von weiteren Kontaktpersonen dauert zum jetzigen Zeitpunkt noch an. An der Regelschule „Werner-Seelenbinder“ in Apolda sind mittlerweile vier Pädagogen und eine Person vom nichtpädagogischen Personal positiv auf Covid-19 getestet worden. Sechs Schulklassen (ca. 81 Schülerinnen und Schüler) sind ebenfalls in Quarantäne. In der gestrigen Meldung informierten wir über einen positiven Indexfall (Pädagoge) an der Grundschule Großschwabhausen/Magdala. Dies betraf den Schulteil Magdala. Zum Pädagogen kommt mit heutiger Meldung ein Schüler hinzu, der ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Der Schüler ist aus der Klasse, die sich bereits in Quarantäne befindet.

16.55 Uhr: Zehn mehr an Corona Erkrankte im Landkreis Gotha

Die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen stieg im Landkreis Gotha auf 1099 (+ 28), davon sind an Corona 219 Personen erkrankt - zehn Personen mehr als am Dienstag. 24 (- 6) an Covid-19 erkrankt werden stationär behandelt, davon zwei auf der Intensivstation. Bisher sind 835 Personen (+ 18) genesen, 45 Personen sind verstorben.

16.25 Uhr: Über 370 aktive Fälle im Landkreis Greiz

Der Landkreis Greiz meldet am Mittwoch 379 aktive Fälle. In den Fallzahlen 1569 enthalten sind sowohl die bislang als genesen festgestellten 1134 Personen sowie die 56 verstorbenen Patienten. Die 7-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner) liegt im Landkreis Greiz bei 269.

16.21 Uhr: 80 Neuinfektionen im Saale-Orla-Kreis

Corona im Saale-Orla-Kreis: Die Gesamtzahl der Infektionen mit dem Corona-Virus Sars-Cov-2 ist im Saale-Orla-Kreis mit nun 1010 offiziell vierstellig. Die lokale Gesundheitsbehörde meldet 80 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Besonders stark betroffen seien Schleiz (12 neue Infektionen), Pößneck (12) und Neustadt (8) sowie die Verwaltungsgemeinschaften Seenplatte (13) und Ranis-Ziegenrück (8).

16 Uhr: Erfurts Oberbürgermeister Bausewein fordert „harten Lockdown“ vom Land

Der Erfurter Oberbürgermeister Andreas Bausewein fordert das Land Thüringen auf, schnellstmöglich die Corona-Regeln für den Freistaat zu verschärfen. „Wir können nicht weitere wertvolle Zeit verstreichen lassen. In Abstimmung mit unseren Nachbarbundesländern muss sobald als möglich ein harter Lockdown kommen“, sagte er. Bausewein begründet den Appell an die Landesregierung mit dem „gewaltigen Anstieg“ der Infiziertenzahlen. Allein in der Landeshauptstadt Erfurt wurde am Morgen mit 99 Neuinfizierten innerhalb der letzten 24 Stunden ein neuer Negativrekord aufgestellt.

15.52 Uhr: Corona-Trendwende ist im Saale-Orla-Kreis nicht in Sicht

Wie in den vergangenen Tagen habe es auch zum gestrigen Mittwoch einen gegeben, die das Robert-Koch-Institut (RKI) mit 412,1 beziffere, heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt.

15.06 Uhr: VG Hermsdorf bleibt ein Schwerpunkt

Die Zahl der aktiven Fälle liegt im Saale-Holzland-Kreis bei 190. Über 800 Personen sind in Quarantäne. sind dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises im Laufe des Dienstags, 8. Dezember, gemeldet worden.

14.15 Uhr: Kyffhäuserkreis kratzt beim Inzidenzwert an 200er-Marke

Mit 24 zusätzlichen Corona-Fällen schrammt der Kyffhäuserkreis am Mittwoch nur wenige Zehntel unterhalb der Inzidenzschwelle von 200 Neuinfizierten bezogen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen hindurch, wie von Heinz-Ulrich Thiele, dem Sprecher der Kreisverwaltung zu erfahren war. Neue Fälle gab es unter anderem in der Grundschule Westerengel, dort wurden drei Kinder und zwei Lehrerinnen positiv getestet, ebenso eine Lehrerin an der Grundschule Hohenebra. In einer Tagespflege in Artern trat das Virus am Mittwoch ebenfalls auf. Insgesamt stieg die Zahl der Corona-Infektionen auf 644, aktuell ist das Sars-Cov-2-Virus bei 334 Personen im Kyffhäuserkreis aktiv. 261 Betroffene leben im östlichen Teil des Landkreises um Artern, 73 im Westteil um Sondershausen. Das Gesundheitsamt betreut 1408 Kontaktpersonen. Bislang gab es 13 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus.

14 Uhr: Verwendung von Mehrweggeschirr auch unter Corona-Bedingungen möglich

Mit der Schließung gastronomischer Einrichtungen nimmt der Außer-Haus-Verkauf zu - und damit auch das Müllaufkommen durch Einweggeschirr. Darf unter Corona-Bedingungen und angesichts der damit verbundenen Hygienevorschriften Mehrweggeschirr verwendet werden? Ja, sagt das Erfurter Lebensmittelüberwachungsamt Mehrweggeschirr kann benutzt werden, wenn die auch sonst erforderlichen allgemeinen Hygienevorkehrungen beim Umgang mit Lebensmitteln, zum Schutz des Personals und zur Abwicklung des Kassiervorgangs eingehalten werden.

13.57 Uhr: Linke fordert Innenminister zur Debatte über Anti-Corona-Demos auf

Vor der Innenministerkonferenz fordert die Linksfraktion in Thüringen Absprachen zum Versammlungsrecht. Der Innenpolitiker Steffen Dittes sagte, bei Demonstrationen gebe es immer wieder Rechtsverstöße, Abstandsregeln würden nicht beachtet, viele Menschen verzichteten bewusst auf Schutzmasken und gefährdeten so andere, so MDR Thüringen. Die Innenminister müssen nach Ansicht der Linken verabreden, wie Kommunen bei solchen Demonstrationen unterstützt und wie Auflagen wirksam durchgesetzt werden können. Die Innenminister beraten von Donnerstag bis Freitag zum Teil online in Form einer Hybridkonferenz in Berlin. Thüringen hat zurzeit den Vorsitz inne.

13.55 Uhr: Inzidenzwert im Saale-Orla-Kreis klettert weiter

Eine Trendwende bei der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 im Saale-Orla-Kreis ist weiterhin nicht in Sicht. Wie in den vergangenen Tagen gab es auch zum Mittwoch einen Anstieg beim maßgeblichen Wert der Sieben-Tage-Inzidenz, die das Robert-Koch-Institut mit 412,1 beziffert. Zudem ist die Zahl der Gesamtinfektionen mit nun 1010 offiziell vierstellig.

13.53 Uhr: Thüringer Künstler bieten Werke bei Verkaufsausstellung an

Nach der coronabedingten Absage der Thüringer Kunstmesse artthuer und einer städtischen Ausstellung ist in Erfurt die Idee für eine besondere Werkschau entstanden. Mit der Verkaufsausstellung "Kauft Kunst!" können Werke von Künstlerinnen und Künstlern, die eigentlich auf der artthuer ausgestellt hätten, auch in der Pandemie gezeigt und vor allem gekauft werden. Dafür werde die Galerie, in der die Stadt sonst Ausstellungen mit zeitgenössischer Kunst zeigt, kurzzeitig als gewerblicher Ort umgenutzt, sagte der Kulturbeigeordnete der Stadt Tobias Knoblich am Mittwoch. (dpa)

13.47 Uhr: Saale-Orla-Kreis verschiebt Kreistagssitzung

Die für kommenden Montag, 14. Dezember, geplante Sitzung des Kreistages des Saale-Orla-Kreises wird abgesagt und zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Der Grund dafür ist die momentan ungehemmte Ausbreitung des Coronavirus im Landkreis, der - gemessen an der Einwohnerzahl - zu den größten Brennpunkten Deutschlands zählt.

13.36 Uhr: Sternenbäck-Filiale in Schmölln geschlossen wegen Corona

Ein Mitarbeiter soll Kontakt zu einem Corona-Infizierten gehabt haben. Diese Information hat der Sternenbäck-Geschäftsleiter Thomas Schulz am Samstag erhalten. „Deshalb haben wir die Mitarbeiter vorsichtshalber in Quarantäne geschickt“, so Schulz. Sie seien auch getestet worden, das Ergebnis stehe noch aus.

13.21 Uhr: Verfassungsschutz Baden-Württemberg beobachtet "Querdenken"-Bewegung

Das Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg beobachtet als erstes in Deutschland die "Querdenken"-Bewegung. Es lägen "hinreichend gewichtige Anhaltspunkte für eine extremistische Bestrebung" vor, teilten Innenminister Thomas Strobl und Verfassungsschutzpräsidentin Beate Bube am Mittwoch in Stuttgart mit. Als Beispiel nannte Bube ein "Arbeitstreffen" der "Querdenken"-Gruppe in Thüringen mit dem prominenten Reichsbürger Peter Fitzek, der sein eigenes "Königreich Deutschland" ausgerufen hat.

12.40 Uhr: Vier weitere Todesfälle in Jena

Dem Fachdienst Gesundheit in Jena wurden bis Dienstagabend (Stand: 24 Uhr) 33 neue SARS-CoV-2-Virus-Infektionen gemeldet. Es seien vier neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 hinzu gekommen. 20 Personen konnten als genesen eingestuft werden. Infizierungen gehen vorwiegend auf Kontakte zu bereits erkrankten Personen zurück. Dreider heute gemeldeten Todesfälle seien in einem Pflegeheim zu beklagen. Dort sind bereits viele Infektionen aufgetreten. Weiterhin Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Jena derzeit bei 152,2.

11.50 Uhr: Verschärfte Regeln im Landkreis Sonneberg in Kraft

Im Kreis Sonneberg dürfen ab Mittwoch nur noch Menschen eines Haushalts gemeinsam nach draußen. Erlaubt sind laut MDR Thüringen auch Menschen, die ein Sorge- bzw. Umgangsrecht haben. Ausgenommen sind Kinder unter 14. Sie dürfen in der Öffentlichkeit eine Person aus einem anderen Haushalt treffen.

11.48 Uhr: Zahl der Neuinfektionen in Thüringen steigt

Die Corona-Infektionslage in Thüringen verschärft sich weiter. Innerhalb von 24 Stunden wurden 583 nachgewiesene Neuinfektionen registriert, wie aus Zahlen des Thüringer Gesundheitsministeriums von Mittwoch hervorgeht. In einigen Corona-Hotspots wie dem Saale-Orla-Kreis wurden die Infektionsschutzregeln verschärft.

11.34 Uhr: 15 Neuinfektionen im Landkreis Sömmerda

Das Gesundheitsamt Sömmerda hat 15 Corona-Neuinfektionen registriert. Unterdessen haben 65 Personen die Quarantäne beendet. Damit gibt es im Landkreis aktuell 256 aktive Covid-19-Fälle. Seit dem Ausbruch der Pandemie ist im Landkreis bei insgesamt 716 Personen das Sars-CoV-2-Virus durch ein positives Abstrich-Ergebnis nachgewiesen worden. 445 Covid-19-Patienten sind genesen. Bislang sind im Landkreis 15 Personen im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 verstorben, zwei davon in den vergangenen 24 Stunden. 18 Erkrankte werden stationär behandelt. Die anderen Infizierten befinden sich in häuslicher Isolation. Laut Robert-Koch-Institut liegt die 7-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner) aktuell bei 158,4.

11.08 Uhr: Höchstwert bei Corona-Todesfällen - Fallzahlen steigen wieder

Ein neuer Höchststand bei den Todesfällen und eine wieder steigende Zahl an Neuinfektionen: Das Infektionsgeschehen in Deutschland und die Lage in den Kliniken sind von Entspannung weit entfernt. Die deutschen Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) 590 neue Todesfälle innerhalb eines Tages, wie aus den RKI-Zahlen vom Mittwoch hervorgeht. Im Vergleich zur Vorwoche ist in fast allen Bundesländern außerdem eine Zunahme der Inzidenz und Fallzahlen zu beobachten, besonders deutlich in Hamburg, Sachsen und Thüringen. Mit 315,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen hat Sachsen mit Abstand den höchsten Wert, gefolgt von Thüringen (186,9) und Bayern (178,9). Die niedrigsten Werte haben Mecklenburg-Vorpommern (57,1), Schleswig-Holstein (58,1) und Niedersachsen (74,2). (dpa)

10.50 Uhr: Coronafall in Eichsfelder Krisenstab

Die für heute geplante Sitzung des Kreistages im Landkreis Eichsfeld wurde abgesagt. Grund ist ein positiver Covid-19-Fall eines Mitgliedes des Krisenstabes. Auch der Landrat ist in Quarantäne. Mehr dazu hier.

9.04 Uhr: Pandemie lässt Einnahmen des Landes einbrechen

Mit der pandemiebedingten Wirtschaftskrise sind die Einnahmen eingebrochen. Deshalb muss Thüringen jetzt nicht nur seine Milliardenrücklage leeren, sondern erstmals seit fast zehn Jahren wieder Schulden aufnehmen. Knapp 1,58 Milliarden Euro sollen es in diesem und im nächsten Jahr sein, darauf hatten sich die vier Partner bereits im November geeinigt.

9.01 Uhr: Abschiebestopp, Corona-Demos, Warntag: Innenminister tagen unter Thüringer Leitung

Die Tagesordnung der Innenministerkonferenz ist erneut umfassend. Neben den drängenden Themen von Corona und Abschiebestopp steht auch die Auswertung des bundesweiten Warntages auf dem Programm - der gründlich schiefgegangen war. Der Amokfahrt von Trier wird ebenfalls Raum gegeben. Informiert werden die Innenressortchefs darüber, wie deutlich die Demonstranten, die sich bundesweit gegen Corona-Maßnahmen auflehnen, von Rechtsextremisten unterwandert sind. Erste Erkenntnisse, sagt Maier, deuten darauf hin, dass ein Drittel der Personen wohl mit rechten Parteien sympathisiert, jeder fünfte aber möglicherweise die Grünen wählen würde. Der Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, berichtet in der Konferenz den Ressortchefs zur Sicherheitslage.

8.52 Uhr: 99 Neuinfektionen in Erfurt - Inzidenzwert liegt bei 152,3

In Erfurt wurden insgesamt 1828 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Damit ist die Zahl innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 99 gestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 152,3.

8.14 Uhr: Schulleiter sorgen sich um Abschlussprüfungen

Thüringer Lehrer und Schulleiter schlagen wegen der Abschlussprüfungen im kommenden Jahr Alarm. Das ergab eine Umfrage von MDR Thüringen unter Schulleitungen in Thüringen. Unterrichtsausfälle wegen Lockdown und Quarantäne machten es unmöglich, die Schüler angemessen und fair auf die Prüfungen vorzubereiten, so die Pädagogen. Homeschooling und Wechselunterricht seien kein vollwertiger Ersatz. Die Pädagogen fordern stattdessen weniger feste Prüfungsaufgaben und mehr Auswahl für Schüler oder Lehrer. Denn um zentral ein bestimmtes Themengebiet streichen zu können, müssten die Klassen auf dem gleichen Stand sein. Das sei aber oft nicht der Fall, weil es keinen chronologischen Lehrplan gibt.

8.12 Uhr: Maier: Debatte um Kostenverteilung für Corona-Folgen "völlig deplatziert"

Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz der Länder, Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD), kritisiert die anhaltende Debatte darüber, ob die Länder stärker an der Bewältigung der finanziellen Folgen der Corona-Pandemie beteiligt werden müssen. "Das ist eine Diskussion, die in der aktuellen Situation völlig deplatziert ist", sagte der SPD-Politiker vor der an diesem Mittwoch beginnenden Herbstkonferenz der Innenminister der Länder. Maier erklärte: "Wir sind in der Lage zu helfen und das müssen wir auch tun."

6.47 Uhr: 74 Neuinfektionen an einem Tag in Gera

In Gera gibt es 74 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen eines Tages. Wie MDR Thüringn berichtet, ist das der höchste Anstieg, seit im März der erste Fall in der Stadt aufgetreten ist. Mittlerweile arbeiten laut Stadtverwaltung 28 Mitarbeiter daran, Kontakte nachzuverfolgen, Quarantänebescheide zu erstellen und gegebenenfalls einen Testtermin zu vereinbaren.

8. Dezember

20.02 Uhr: Bundeskanzlerin gibt frierenden Schülern Tipps

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Schülern Tipps gegeben, wie sie sich in der Corona-Krise auch in gut durchlüfteten Klassenzimmern warm halten können. „Vielleicht macht man auch mal eine kleine Kniebeuge oder klatscht in die Händ“», sagte Merkel im Interview mit dem Radiosender «Radyo Metropol FM» (Online).

19.20 Uhr: Ausgangssperre im Saale-Orla-Kreis ab Mittwochnacht

Im Saale-Orla-Kreis wird die Notbremse gezogen. Aufgrund des nahezu ungezügelten Infektionsgeschehens an den zurückliegenden Tagen wird mit dem Mittwoch eine Allgemeinverfügung in Kraft treten, die das öffentliche Leben weitgehend einschränkt. Dazu gehört eine Ausgangssperre für die Zeit zwischen 22 und 6 Uhr. Das sind die weiteren, neuen Regelungen

18.43 Uhr: Kyffhäuserkreis meldet drei weitere Tote

Im Kyffhäuserkreis hat das Landratsamt nach der offiziellen Meldung von Dienstagvormittag am Abend noch drei weitere Tote gemeldet. Des weiteren ist der Regelschulteil der Gemeinschaftsschule Oldisleben vorerst bis 11.12. wegen eines weiteren Coronafalls geschlossen. Die Grundschule kann weiter besucht werden.

18.37 Uhr: Acht neue Corona-Infektionen in Weimar

Dem Gesundheitsamt in Weimar sind am Dienstag gemeldet worden. Zwei der Personen haben sich zu Hause angesteckt, jeweils ein Stadt-Bewohner habe sich im Freundeskreis, bei der Arbeit und im Zusammenhang mit einem Aufenthalt in Russland angesteckt. Bei drei der neuen Fälle ist der Infektionsweg unbekannt. Weil ein PCR-Test bei einem Schiller-Gymnasiasten negativ ausfiel, dürfen alle Schüler des betroffenen Kurses ab Mittwoch wieder zurück in die Schule. Mit Stand Dienstag 16.30 Uhr galten in Weimar im Vergleich zum Vortrag fünf weitere Menschen als genesen und damit 61 (+3) als aktiv krank. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 56,84 auf 67,46 an.

18.27 Uhr: Erster digitaler Schnelltest aus Weimar

Die Firma Senova aus Weimar hat am Dienstag den ersten digitalen Covid-19-Schnelltest offiziell vorgestellt. In Anwesenheit von Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) weihte das 30 Mitarbeiter zählende Unternehmen zugleich eine vollautomatische Produktionsstraße ein. Tiefensee sicherte Senova Unterstützung zu, damit diese den Schnelltest „in größtmöglicher Stückzahl produzieren und ausrollen“ kann.

17.50 Uhr: Saalfelder Landrat ruft zu Vernunft auf - Fünfte Pandemiestation voll

Die Zahl der positiv Getesteten in Saalfeld-Rudolstadt übersteigt erstmals die 1000. Es gibt aktuell 374 Infizierte und rund 1150 Menschen befinden sich in Quarantäne. Die fünfte Pandemiestation ist voll. Landrat Marko Wolfram (SPD) hat am Dienstag einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung gerichtet.

17.40 Uhr: So läuft die Covid-19-Impfung in Saalfeld-Rudolstadt ab

Wie wird die Impfung gegen Covid 19 im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ablaufen? Wo sind die Impfstellen? Wo gibts die Infos? Wir sprachen über diese Fragen mit den Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Veit Malolepsi.

17.35 Uhr: Nun 12 Tote im Ilm-Kreis

Im Ilm-Kreis ist die Zahl der Corona-Infizierten erneut um 15 angestiegen. Während es Montag noch 240 aktive Fälle sind, ermittelt das Gesundheitsamt am Dienstag bereits zu 255. Hinzu kommen die Recherche der Kontaktpersonen und die Organisation der Abstriche. Eine weitere positiv getestete Person ist im Lauf des Montags verstorben, wurde weiter mitgeteilt. Damit steigt die Zahl der verstorbenen Menschen, die an Corona erkrankt waren, auf zwölf.

17.30 Uhr: Suche nach Standort für Südharzer Impfzentrum läuft noch

In Nordhausen soll es eines von 29 Thüringer Corona-Impfzentren geben. Ziel sind etwa 150 Impfungen gegen das Corona-Virus pro Tag. Etwa 30 Ärzte und Helfer sind zum Dienst in der Impfzentrale bereit. Wir sprachen darüber mit dem Niedersachswerfer Allgemeinarzt Herbert Spiller, Leiter der Regionalstelle Nordhausen der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen.

17.25 Uhr: Sieben Corona-Neuerkrankungen im Weimarer Land

Sieben Corona-Neuerkrankungen meldet das Gesundheitsamt des Kreises Weimarer Land mit Stand Dienstag 16 Uhr. damit gibt es im Kreisgebiet aktuell 109 Aktivkranke. Im Vergleich zur vorherigen Meldung sind das acht weniger. Innerhalb der vergangenen sieben Tage gab es 59 Neuerkrankungen, der Inzidenzwert liegt aktuell bei 72,0. Lesen Sie hier mehr.

17.24 Uhr: Thüringenweit 588 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden

In den vergangenen 24 Stunden gab es nach unseren Angaben zufolge 17 neue Todesfälle in Thüringen, die im Zusammenhang mit Covid 19 stehen. Gleichzeitig stieg die Gesamtzahl der landesweit als aktiv infiziert geltenden Menschen von 21.277 auf 21.865 an. Das sind 588 mehr Menschen als noch vor einem Tag registriert worden waren.

16.30 Uhr: Neun Neuinfektionen im Kyffhäuserkreis

Gesamtzahl der bisher Infizierten: 620 (+ 9 bestätigte neue Fälle)

Genesene: 287 (+ 16)

Zahl der aktiven Fälle: 323

Patienten in stationärer Behandlung bzw. schwere Krankheitsverläufe: 16 (+ 1)

Kontaktpersonen in Quarantäne: 1412 (- 58)

Verstorbene: 10

16.20 Uhr: 69 Neuinfektionen im Wartburgkreis - zahlreiche Schulklassen in Quarantäne

Die Jahrgangsstufen 11 und 12 sowie eine 8. Klasse und eine 5. Klasse des Ruhlaer Albert-Schweitzer-Gymnasiums sind entweder bereits in Quarantäne oder haben ein Betretungsverbot für das Schulgebäude bis das Gesundheitsamt entschieden hat. Grund sind ein positiver Test einer Schülerin und einer einer Lehrerin. Für den letzteren Fall laufen die Kontaktnachverfolgungen des Gesundheitsamtes noch. An der Grundschule Nessetal in Wenigenlupnitz sind zwei 4. Klassen in Quarantäne, eine Lehrkraft war positiv getestet. Im AWO-Kindergarten in Eisenach stehen nun neu zwei Kita-Gruppen und zwei Beschäftigte unter Quarantäne. Im Klinikum Bad Salzungen gibt es sechs neue Fälle unter der Belegschaft. Am Eisenacher Klinikum kamen drei Fälle hinzu, einmal aus dem medizinischen Personal sowie zwei Patienten. Derzeit werden 15 Covid-Patienten auf der Isolierstation des Eisenacher Klinikums behandelt, zwei auf der Intensivstation. Einer muss beatmet werden. Im Wartburgkreis stieg die Zahl der aktiven Infektionen binnen 24 Stunden (Stand 8. Dezember, 14.30 Uhr) um 69 auf 477 an. Hier lesen Sie mehr.

15.43 Uhr: Sachsen geht ab Montag in den harten Corona-Lockdown

Als erstes Bundesland kehrt Sachsen zu einem harten Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zurück. Ab Montag werden Schulen, Kindergärten, Horte und große Teile des Handels geschlossen, kündigte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Dienstag in Dresden nach einer Kabinettssitzung an. „Wir müssen dieses Land zur Ruhe bringen, das bedeutet weniger Bewegungen“, sagte Kretschmer. Die Einschränkungen sollen bis zum 10. Januar gelten.

15.13 Uhr: Fackelumzug als Corona-Protest in Zeulenroda

In Zeulenroda haben am Montagabend rund 320 Menschen mit einem Fackelumzug gegen Corona-Beschränkungen protestiert. Insgesamt fünf Anzeigen gab es laut Polizei. .

14.21 Uhr: Bisher 22 Todesfälle im Saale-Orla-Kreis – Lange Suche nach freiem Krankenhaus

Der Saale-Orla-Kreis bleibt weiterhin einer der zentralen Brennpunkte der Corona-Pandemie in Deutschland, teilte das Landratsamt am Dienstag mit. Inzwischen hat die Sieben-Tage-Inzidenz den Wert von 400 überschritten. Das Problem seien laut Amtsarzt alte Menschen. : „Unser Rettungsdienst ist personell gut aufgestellt, aber wir finden keine Krankenhäuser zur Patientenabnahmevor allem in den Pflegeheimen. Am Wochenende haben wir von zehn Krankenhäusern Absagen bekommen," heißt es beim DRK. Inzwischen gibt es seit Beginn der Pandemie im Kreis 22 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Erkrankung an Covid-19.

14.07 Uhr: Weimarer Unternehmen stellt neuen Corona-Schnelltest vor

Als „bahnbrechende Erfindung“ hat Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) das neue Corona-Schnelltestsystem „GreenLight“ bezeichnet, das das Weimarer Unternehmen Senova mit Partnern aus dem Forschungszentrum für Medizintechnik und Biotechnologie (fzmb) und dem Sensorhersteller AMS entwickelt hat. Mit dem Streifentest lassen sich innerhalb von wenigen Minuten Antikörper gegen das Corona-Virus diagnostizieren und komplett digital auswerten.

13.36 Uhr: Göring-Eckardt mit Schnelltest positiv auf Corona getestet

Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, ist in einem Schnelltest positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die aus Thüringen stammende 54-Jährige am Dienstag auf Twitter mit. "Ich habe mich heute Vormittag testen lassen, weil ich leichte Erkältungssymptome bemerkt hatte. Ich habe mich jetzt in häusliche Isolation begeben. Mir geht es den Umständen entsprechend gut", schrieb sie. "Ich möchte allen danken, die für unsere Gesundheit und unsere Sicherheit gerade einen unfassbaren Job machen!"

Ich bin in einem Schnelltest positiv auf Covid-19 getestet worden. Ich habe mich heute Vormittag testen lassen, weil ich leichte Erkältungssymptome bemerkt hatte. Ich habe mich jetzt in häusliche Isolation begeben. Mir geht es den Umständen entsprechend gut. (1/2) — Katrin Göring-Eckardt MdB (@GoeringEckardt) December 8, 2020

13.35 Uhr: Dienst trotz positivem Corona-Test: Dramatische Situation in der Altenpflege

In den Pflege- und Wohneinrichtungen der Diakonie in Thüringen müssen auch positiv auf das Coronavirus getestete Mitarbeiter ihren Dienst verrichten. Sollten sie keine Symptome haben, "werden sie oft auch eingesetzt" so Christoph Stolte, Vorstand der Diakonie Mitteldeutschland. Anders sei das Pensum nicht mehr zu bewältigen.

13.18 Uhr: Keine gelockerten Corona-Regeln während der Weihnachtsfeiertage und Silvester in Thüringen

Die Corona-Kontaktbeschränkungen sollen in Thüringen über die Weihnachtsfeiertage und Silvester nicht gelockert werden. Darauf verständigte sich am Dienstag die rot-rot-grüne Landesregierung angesichts hoher Infektionszahlen. Der Vorschlag soll noch mit Landtag und Kommunen beraten werden.

12.48 Uhr: Klinikum in Gera stockt Corona-Intensivplätze auf

Weitere 74 Menschen sind positiv auf das Virus getestet worden. 58 Covid-19-Patienten werden im Geraer Klinikum behandelt, neun intensivmedizinisch. Der Inzidenzwert liegt bei 219,1.

12.33 Uhr: Corona-Inzidenzwerte steigen

In Ostthüringen steigen die Zahlen der Corona-Neuansteckungen landesweit mit am höchsten. Das Gesundheitsamt im Altenburger Land meldete laut MDR Thüringen einen Wert von 442 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen. Am Sonntag hatte dieser Inzidenzwert noch bei 387 gelegen. Im Saale-Orla-Kreis stieg die Zahl von 364 auf 406, im Landkreis Greiz von 181 auf 265. In Jena kletterte der Wert ebenfalls - von 108 auf 127. In Gera stieg er leicht auf 228. Im Saale-Holzland-Kreis und im Kreis Saalfeld-Rudolstadt blieben die Zahlen nahezu stabil. In ganz Ostthüringen wurden bis Dienstagmorgen sieben neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet, allein fünf davon im Bereich Saalfeld-Rudolstadt, die anderen in Jena und Greiz.

12.25 Uhr: Erneut 2 Frauen gestorben: Inzidenz im Altenburger Land steigt auf 451

Erneut sind zwei Seniorinnen, die infiziert waren, im Altenburger Land verstorben. Die Zahl der Todesfälle erhöht sich damit im Landkreis auf 17. Weiter angestiegen ist laut Angaben des Gesundheitsamt vom Dienstag die Sieben-Tage-Inzidenz, die nunmehr bei 450,8 pro 100.000 Einwohner liegt.

12.23 Uhr: Drei Neuinfektionen im Eichsfeld

Im Eichsfeld gab es in den vergangenen 24 Stunden drei Neuinfektionen. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der Infizierten auf 1114. 14 Patienten werden stationär behandelt, fünf davon mit schweren Verläufen. 26 Patienten sind gestorben, 819 genesen, davon 14 in den vergangenen 24 Stunden. Die 7-Tages-Inzidenz beträgt 157,0. Die Gesamtzahl der aktuell Infizierten beträgt 283.

12.15 Uhr: Trotz Hortschließung und Quarantäne: Grundschule Schmölln bleibt weiter offen

Der Hort der Grundschule Schmölln ist derzeit geschlossen, weil es dort einen positiven Coronatest gegeben hat. Mehrere Klassen sind in Quarantäne. , fragt ein Leser im sozialen Netzwerk Facebook.

12.01 Uhr: Über 700 Personen im Saale-Holzland in Quarantäne

Die Zahl der aktiven Fälle liegt bei 178. Die 7-Tage-Inzidenz bleibt mit 116,9 deutlich über dem kritischen Wert von 100.12 neue Corona-Fälle meldet das Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises für den vergangenen Montag, 7. Dezember.

11.53 Uhr: 16 Neuinfektionen im Landkreis Sömmerda

Das Gesundheitsamt Sömmerda hat 16 Corona-Neuinfektionen registriert. Damit steigt die Zahl derer, bei denen im Landkreis seit dem Ausbruch der Pandemie das Sars-CoV-2-Virus durch ein positives Abstrich-Ergebnis nachgewiesen worden ist, auf 701. Aktuell gibt es im Landkreis 308 aktive Covid-19-Fälle. 380 Personen gelten als genesen. 13 Personen sind verstorben. 17 Erkrankte werden stationär behandelt. Die anderen Infizierten befinden sich in häuslicher Isolation. Laut Robert-Koch-Institut liegt die 7-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner) aktuell bei 165,6.

11.13 Uhr: Drei weitere Menschen binnen 24 Stunden im Landkreis Gotha gestorben

Drei weitere Menschen sind binnen 24 Stunden im Landkreis Gotha an oder mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben und damit nun 45 seit Beginn der Pandemie. Darüber informierte das Landratsamt Gotha am Dienstagvormittag. Im Vergleich zu Montag ist die Gesamtzahl der bislang im Landkreis Gotha positiv auf das Coronavirus getesteten Personen analog der Zählweise des Robert-Koch-Institutes um zwölf auf 1071 gestiegen. Als aktuell erkrankt gelten am Dienstag 215 Menschen, sechs weniger als am Vortag. Davon befinden sich 30 im Krankenhaus, wiederum zwei von ihnen werden auf der Intensivstation behandelt. Als inzwischen genesen gelten 817 Personen, 15 mehr als am Montag. Der Inzidenzwert, also die Zahl der aktuell Infizierten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, wurde am Dienstag mit 95,6 angegeben.

11.07 Uhr: Sechs Mitarbeiterinnen des Klinikums in Bad Salzungen infiziert

Das Gesundheitsamt des Wartburgkreises meldet sechs neue positive Covid-Testungen bei Mitarbeiterinnen des Klinikums in Bad Salzungen. Im Eisenacher Klinikum gibt es drei neue Fälle, einmal bei medizinischem Personal und zwei Patienten. Im Eisenacher Klinikum werden derzeit 15 Covid-Patienten auf der Isolierstation und zwei auf der Intensivstation behandelt. Bei einem Patienten sind die Symptome so stark, dass er beatmet werden muss.

10.55 Uhr: Corona-Infektion in Arnstädter Kita „Regenbogen“

Aufgrund einer Corona-Infektion bei einer pädagogischen Fachkraft in der Arnstädter Kindertagesstätte „Regenbogen“ hat das Gesundheitsamt des Ilm-Kreises für 30 Kinder und für weitere vier Erzieherinnen sowie eine Praktikantin Quarantäne bis voraussichtlich 17. Dezember angeordnet. Da sich die Einrichtung bereits in der Stufe „gelb“ befindet und kein weiterer Personalwechsel zwischen den Bereichen stattfand, kann die Betreuung der Kinder der anderen Bereiche weiter in der Zeit von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr erfolgen.

10.42 Uhr: 17 Neuinfektionen in Jena - Quarantäne für mehrere Kitas und Schulen

Für Jena wurden 17 neue SARS-CoV-2-Virus-Infektionen gemeldet. Am Montag ist ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 hinzu gekommen. 21 Personen konnten als genesen eingestuft werden.

Infektionsgeschehen an Jenaer Kitas und Schulen:

An folgenden Kitas musste für einzelne Gruppen Quarantäne angeordnet werden: Wirbelwind, Spatzennest und Grashüpfer

In folgende Schulen wurden ebenfalls Quarantänemaßnahmen für einzelne Klassen bzw. Gruppen notwendig: Leonardoschule, Gemeinschaftsschule Wenigenjena, Universale sowie Zeiss Gymnasium

Es wurden am Montag Fälle in drei weiterem Einrichtungen bekannt, hier ermittelt der Fachdienst Gesundheit gerade.

Die Jenaer Statistik:

Anzahl aktiver Fälle: 239

davon in den vergangenen 24 Stunden: 17

stationäre Fälle: 15

davon schwere Verläufe: 6

Infizierungen der vergangenen sieben Tage: 153

Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 141,2

Infizierte insgesamt seit dem 14. März: 932

Gestorbene insgesamt: 12

Genesene insgesamt: 687

davon in den vergangenen 24 Stunden: 21

in Quarantäne: 1710

10.26 Uhr: Zwölf Neuinfektionen im Saale-Holzland-Kreis

Dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises wurden zwölf neue Corona-Fälle gemeldet. Darunter sind erneut vier, die im Rahmen der Kontaktpersonen-Nachverfolgung positiv getestet wurden. Das Gesundheitsamt veranlasste weitere 32 Tests. Von den zwölf Fällen sind acht Frauen und vier Männer. Je drei Fälle betreffen die Verwaltungsgemeinschaften Hermsdorf und Heideland-Elstertal-Schkölen sowie die Erfüllende Gemeinde Stadt Eisenberg, zwei Fälle die VG Dornburg-Camburg und ein Fall die Erfüllende Gemeinde Stadt Bürgel.

Aktive Fälle im Landkreis: 178

Beendete Fälle: 564

Gesamtzahl der Infizierten seit März: 744

Derzeit befinden sich im Saale-Holzland-Kreis 743 Personen in Quarantäne, für 5114 endete die Quarantänezeit bereits.

10.22 Uhr: Internetportal informiert über Corona-Impfung in Thüringen

Die KV Thüringen hat auf Ihrem Patientenportal eine Themenseite zur Coronaimpfung geschaltet: Unter https://patienten.kvt.de/covid-19-impfungen/ sind allgemeine Informationen zu finden, Erläuterungen zur Frage, warum wir eine Impfstrategie und in der ersten Phase ein organisiertes Vorgehen benötigen, sowie Fragen und Antworten zu Corona-Impfung. Ein weiterer Link (https://www.impfen-thueringen.de/) führt zur gemeinsamen Seite des Landes Thüringen und der KV Thüringen zur Corona-Impfung. Diese Seite bietet neben Informationen demnächst (wenn der Impfstoff zur Verfügung steht) auch die Möglichkeit, einen Impftermin zu vereinbaren und Vorbereitungen dafür zu treffen.

9.58 Uhr: 28 Corona-Todesfälle in Thüringen

In Thüringen bleibt die Infektionslage angespannt. Wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts am Dienstag hervorgeht, gab es innerhalb eines Tages 28 neue Todesfälle. Damit starben seit Ausbruch der Corona-Pandemie 453 Menschen im Freistaat, bei denen das Sars-Cov-2-Virus nachgewiesen wurde. Binnen 24 Stunden wurden 458 Neuinfektionen gemeldet. Damit stieg die Gesamtzahl der seit Pandemiebeginn erfassten Fälle in Thüingen auf 21.441.

9.38 Uhr: Schulleiter im Unstrut-Hainich-Kreis beklagen: "Situation nicht tragbar"

Udo Penßler-Beyer redet als Leiter des Tilesiusgymnasiums in Mühlhausen nicht drumherum. Die drei Klassenstufen 10 bis 12 erhalten als einzige noch den kompletten, nach der Stundentafel vorgesehenen Unterricht. Sie stehen vor den Prüfungen. Ob dort dann auch derselbe Stoff wie in den vergangenen Jahren abgefordert wird oder ob Abstriche gemacht werden, dazu gebe es bisher noch keine Aussage aus dem Kultusministerium.

8.53 Uhr: Thüringer Krankenhäuser gut gewappnet

Die Thüringer Krankenhäuser sind gut für die aktuelle Corona-Welle gewappnet. Das sagte der Geschäftsführer der Landeskrankenhausgesellschaft Rainer Poniewaß MDR Thüringen. Derzeit sei knapp ein Viertel der Intensivbetten frei. Im Notfall könnten planbare Operationen verschoben oder verlegt werden, um weitere Corona-Patienten behandeln zu können. Auch könnten dann Pfleger von Normalstationen auf die Intensivstationen wechseln. Dennoch gelte es, das Maximum nicht auszureizen, sagte der Geschäftsführer. Er appelliert an alle Thüringer, sich solidarisch zu verhalten und die Abstandsregeln einzuhalten. Poniewaß sagte: "Sicher, wollen wir alle Weihnachten feiern, aber wir sollten das auf ein Minimum reduzieren." Große Feiern sollte es nicht geben. Statt eines pauschalen Weihnachtslockdowns rät Poniewaß jedoch eher zu regionalen, lokalen Entscheidungen.

8.50 Uhr: 54 Neuinfektionen in Erfurt

Stand Dienstag, 8 Uhr, wurden in Erfurt insgesamt 1729 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Damit ist die Zahl innerhalb der letzten 24 Stunden um 54 gestiegen. Zwei weitere Covid-19-Erkrankte sind verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 123,8. 34 Erfurterinnen und Erfurter mit Corona-Infektion befinden sich in stationärer Behandlung. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 47 auf 985 gestiegen. 34 Personen sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 710 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

8 Uhr: Hotel serviert Corona konformes Drei-Gänge-Menü im Wohnmobil

Es ist eine Premiere in Mühlhausen: Camper bekommen ein Menü im Wohnmobil serviert – ein Service, den sie bislang nicht bekommen haben dürften. Das Konzept für das Corona konforme Wohnmobil-Dinner hat Roberto Raethel, Chef im Hotel Stadt Mühlhausen, innerhalb von einem Tag umgesetzt. Die ersten Reservierungen seien sofort gekommen, nachdem die Idee übers Internet gestreut wurde. Wer vorher reserviert, kann künftig Freitag- oder Samstagabend mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen am Hotel vorfahren und sich beköstigen lassen. Vorspeise, Hauptgang, Dessert – ein Drei-Gänge-Menü ist kein Problem. Sogar eine Übernachtung vor dem Hotel ist möglich.

7.26 Uhr: Kritik an Krisen-Kommunikation: Die Welt im Takt der Staatskanzlei

Dass er über die Äußerungen des Ministerpräsidenten noch verärgert ist, daran lässt Innenminister Georg Maier auch am Montag weiter keinen Zweifel. "Die Diskussion um Weihnachten halte ich derzeit für falsch. Wir müssen stattdessen darüber beraten, wie wir sehr kurzfristig auf die rapide steigenden Zahlen in Thüringen reagieren", sagt der Sozialdemokrat. Ihn stört es auch, dass Bodo Ramelow (Linke) zum wiederholten Mal im Vorfeld wichtiger Entscheidungen zunächst mit den Medien und erst dann mit seinem Kabinett spricht.

7.17 Uhr: Oberbürgermeister kritisiert vorgezogene Landratswahl

Die Stadt Nordhausen hat die kurzfristig angekündigte Landratswahl für den Kreis Nordhausen scharf kritisiert. Wie MDR Thüringen berichtet, bezeichnete Oberbürgermeister Kai Buchmann (pl) die vorgezogene Wahl als unverantwortlich und nicht nachvollziehbar. Abgesehen vom Infektionsgeschehen in der Corona-Pandemie gebe es organisatorische und logistische Gründe, die dagegen sprächen. So sei es während der Pandemie schwer, Wahllokale zu finden, Hygienekonzepte umzusetzen und Wahlhelfer und Sicherheitspersonal zu finden. Buchmann sagte, die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger von Nordhausen reduziere Kontakte, halte Abstand und nehme Einschränkungen in Kauf. Mit der Entscheidung, im Februar wählen zu lassen, mute das Landesverwaltungsamt den Menschen kaum Vermittelbares zu.

7 Uhr: Inzidenzwert im Kyffhäuserkreis bleibt knapp unter 200

Die Coronainzidenz im Landkreis liegt bei 190 und damit weiter knapp unter 200. Ab diesem Wert sieht die Verordnung des Landes weitere Maßnahmen vor. Ob eine neue Allgemeinverfügung mit weiteren Einschränkungen erlassen wird, darüber werde nach wie vor in der Kreisverwaltung diskutiert, erklärte der Sprecher des Landratsamtes Heinz-Ulrich Thiele. Eine solche Verfügung solle, wenn sie dann erlassen werde, nur bis Sonntag, 20. Dezember, gelten. Zu diesem Zeitpunkt will die Landesregierung neue Regeln für die Weihnachtsfeiertage festlegen.

6.40 Uhr: Corona-Regeln zu Weihnachten - Beratungen des Kabinetts

Das Kabinett in Thüringen berät am Dienstag über die Corona-Regeln zu Weihnachten. Ministerpräsident Bodo Ramelow hatte sich am Wochenende gegen Lockerungen der Corona-Kontaktbeschränkungen über die Feiertage im Freistaat ausgesprochen und dabei auf die hohen Infektionszahlen verwiesen. Kritik daran kam unter anderem von der CDU, die der rot-rot-grünen Landesregierung vorwarf, den Thüringern im Alleingang einsame Weihnachten verordnen zu wollen. Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) will im Anschluss an die Beratungen in der Regierungsmedienkonferenz über die Ergebnisse informieren.

6.33 Uhr: Härtere Corona-Beschränkungen gefordert - Müssen Läden schließen?

Wegen der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen mehren sich die Forderungen, das öffentliche Leben deutlich stärker als bisher einzuschränken. Auch Ladenschließungen nach Weihnachten sind dabei im Gespräch. Ob sich Bundesregierung und Ministerpräsidenten vor Weihnachten dazu noch einmal zusammensetzen, ist unklar. Die Regierungen in Bayern, im Saarland und in Baden-Württemberg drangen wie Merkel auf eine rasche zusätzliche Besprechung der Ministerpräsidenten. Die Regierungschefs aus Berlin, Bremen, Niedersachsen und Thüringen äußerten Zweifel, ob das nötig ist. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung": "Wir haben in der Ministerpräsidentenkonferenz Regelungen bis zum 10. Januar 2021 festgelegt." Jeder wisse, was zu tun sei.