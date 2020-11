Alles zum Coronavirus und den Folgen für Thüringen vom 7. bis 9. November

Mitarbeiter in einem Biontech-Labor in Mainz. Das Unternehmen hat am Montag mitgeteilt, dass sein Corona-Impfstoff in Studien einen 90-prozentigen Schutz geboten hat.

In diesem Archivtext lesen Sie alle Entwicklungen zum Coronavirus, die sich vom 7. bis 9. November 2020 in den Thüringer Städten, Landkreisen und Gemeinden ereignet haben.

9. November

19.52 Uhr: Mehr Patienten im Weimarer Land in stationärer Behandlung

Zwei Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt des Kreises Weimarer Land mit Stand Montagabend. Damit gibt es aktuell insgesamt 153 aktive Fälle, also acht mehr als vom Gesundheitsamt am Freitag gemeldet. Für Samstag und Sonntag hatte der Kreis dazu keine Angaben gemacht. In den vergangenen sieben Tagen gab es 84 Neuinfektionen, womit der Inzidenzwert nun bei 102,4 liegt. Erhöht hat sich die Zahl derjenigen Personen, die stationär aufgenommen werden mussten - es sind momentan elf. Sechs Bürger verstarben bisher. Derzeit befinden sich 501 Kontaktpersonen in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie wurden im Kreis Weimarer Land insgesamt 365 Krankheitsfälle verzeichnet.

19.31 Uhr: So lässt Kassenärztliche Vereinigung in Gera bei Corona-Verdacht testen

Die Kassenärztliche Vereinigung benennt für den Bereitschaftsdienst klare Handlungsvorgaben bei Corona-Verdacht. Das Fahrdienst-Team ist dabei mit Test-Kit und Schutz ausgerüstet

18.43 Uhr: Stadtrodaer Carneval Club sagt Schlüsselübergabe und Krönung ab

Die Mitglieder des Stadtrodaer Carneval Club warteten bis zur letzten Minute, müssen nun aber doch wegen der Corona-Pandemie die Rathhausstürmung absagen. Damit fällt auch die Krönung des neuen Prinzenpaars am Wochenende aus, so heißt es in der Mittelung des Vereins.

18.30 Uhr: Weihnachtsmarkt in Gotha abgesagt

Der Gothaer Weihnachtsmarkt, der am 23. November eröffnen sollte, wird aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Die Residenzstadt Gotha zog die Reißleine. So wird es in diesem Jahr kein weihnachtliches Treiben auf den Marktplätzen der Stadt geben. Mit der Absage wolle man eine sprunghafte Ausbreitung des Coronavirus verhindern, teilte die KulTourstadt GmbH Gotha mit.

Dagegen steht die zweite Auflage des „Winterzaubers im Schloss“ noch in den Sternen. Einen normalen Markt wie 2019 wird es nicht geben, so Schlossverwalterin Sandra Seeber. Derzeit laufen Gespräche mit Betreiber Mario Schwital vom Marktkonzept Erfurt, wie man trotzdem weihnachtliches Flair anbieten kann.

17.49 Uhr: Polizei beendet Geburtstagsparty in der Kneipe

Eine Geburtstagsparty in der Erfurter Innenstadt musste die Polizei beenden. Alle Feiernden trugen keine Maske.

17.30 Uhr: 45 Schüler im Osterlandgymnasium in Gera getestet

Nach dem Positiv-Befund eines Schülers vorige Woche am Osterlandgymnasium wurden alle Neuntklässler abgestrichen. Am Montagvormittag erfolgte die zentrale Testung. Für die betreffenden Schüler und Lehrer ordnete das Gesundheitsamt eine 14-tägige Quarantäne an.

17.10 Uhr: Hotelbetreiber scheitert mit Klage vor Oberverwaltungsgericht

Erfolglos blieb ein Eisenacher Touristenhotel mit Frühstücksangebot mit seinem Gang vor das Oberverwaltungsgericht in Weimar. So begründete das Gericht sein Urteil.

16.50 Uhr: Bad Berkaer Feuerwehrmänner zurück aus der Quarantäne

Bad Berkas Wehr musste nach einem bestätigten Coronafall für zwei Wochen auf zwölf Einsatzkräfte verzichten. Am Montag, 9. November, endeten die letzten der amtlich angeordneten Quarantänefristen – zum Glück ohne Neuerkrankung.

16.35 Uhr: Corona-Fälle an drei Schulen im Saale-Holzland-Kreis

Am Sonntag, 8. November, wurden dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises fünf neue Corona-Fälle gemeldet. Darunter seien zwei Reiserückkehrer sowie zwei Frauen und ein Mann aus unterschiedlichen Orten des Landkreises. Auch an drei schulischen Einrichtungen sind Corona-Infektionen bekannt geworden.

Betroffen sind den Angaben zufolge die Grundschule (ein Schüler positiv getestet) und die Regelschule (ein Schüler und eine Lehrkraft) „Unter den Dornburger Schlössern“ in Dorndorf sowie das Berufsschulzentrum in Hermsdorf (eine Lehrkraft betroffen). Die Regelschule in Dorndorf bleibt geschlossen.

16.30 Uhr: Zahl der Infektionen steigt im Wartburgkreis - Elf Patienten auf Intensivstation

Die Corona-Zahlen bleiben in der Wartburgregion weiter vergleichsweise niedrig, aber der Anstieg ist unverkennbar. Auf über 100 ist die Zahl der aktiven Infektionen nach Angaben des Gesundheitsamtes mit Stand Montag (9. Novembner, 16 Uhr) wieder angewachsen. Im Wartburgkreis sind es 83 mit den Schwerpunkten in Bad Salzungen (20). In der Stadt Eisenach sind dagegen bereits 33 aktive Infektionen zu vermelden. Die Inzidenzwerte (Zahl der Neuinfektionen in 7 Tagen auf 100.000 Einwohner) erreicht in der Stadt Eisenach nun den Wert von 30,77 und im Kreis 16,81. Im Klinikum Eisenach ist die Intensivstation mit elf Patienten belegt, im Klinikum Bad Salzungen liegen zwei Patienten auf der Intensivstation.

16.27 Uhr: Über 30 Kita-Kinder im Saale-Orla-Kreis in Quarantäne geschickt

Aus dem DRK-Kindergarten Zwergenland in Tanna wurden 36 weitere Kinder und drei weitere Beschäftigte in Quarantäne geschickt, nachdem eine zweite Erzieherin positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

15.54 Uhr: 22 Neuinfektionen im Ilm-Kreis

Dem Landratsamt im Ilm-Kreis sind am Montag 368 bestätigte Fälle einer Coronavirus-Infektion bekannt. Dem Gesundheitsamt wurden demnach insgesamt 22 Neuinfektionen gemeldet. Der Schwerpunkt liegt in zwei Betrieben aus der Lebensmittellogistik (drei bekannte Fälle) und der Landwirtschaft (acht bekannte Fälle). „Um welche Betriebe es sich bei den Infektionsgeschehen handelt, werden wir nicht kommunizieren“, hieß es auf Nachfrage unserer Zeitung. Die derzeit 70 aktiven Fälle und deren Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Ilm-Kreis liegt bei 49,9.

15.20 Uhr: Warum viele Corona-Patienten verwirrt und vergesslich sind

Vier von fünf Patienten klagen über neurologische Ausfallerscheinungen. Einige Antikörper im Blut der Patienten könnten fehlgeleitet sein. Das hat eine Studie nun herausgefunden.

15.15 Uhr: Lage im Eichsfeld weiter angespannt

Nachdem in der vergangenen Woche ein dramatischer Anstieg der Covid-19-Infektionen im Landkreis Eichsfeld zu verzeichnen war, bleibt die Lage auch zum Beginn dieser Woche angespannt. Es sind nach dem Wochenende weitere 18 Neuinfektionen zu vermelden. Besonders tragisch ist der Todesfall einer 60-Jährigen, welche im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben ist. Aufgrund zweier positiv getesteter Personen in der Kindertagesstätte Silberhausen, mussten die Kinder der betroffenen Gruppen unter häusliche Quarantäne gestellt werden.

15 Uhr: Erfurt korrigiert Corona-Zahlen erheblich nach oben

Stand Montag, 14 Uhr, wurden in Erfurt 851 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Damit sind seit heute Morgen 8 Uhr insgesamt 40 Neuinfektionen bestätigt worden.

14.56 Uhr: Schüler und Lehrer in Dorndorf-Streudnitz in Quarantäne

Die Regelschule in Dorndorf-Steudnitz wurde am Montag vorübergehend geschlossen. Grund sind mehrere positive Corona-Tests. Nachdem in der Vorwoche eine Lehrkraft einen positiven Test bekam, wurden Kollegen sowie Schüler in Quarantäne geschickt. Zwischenzeitlich gibt es mehrere bestätigte Infektionen. Laut Leiter des zuständigen Schulamtes gibt es keinen Präsenzunterricht.

14.30 Uhr: Übers Wochenende neun weitere Corona-Fälle im Kreis Sömmerda

Das Infektionsgeschehen im Landkreis Sömmerda ist weiterhin gegen den Trend moderat. Dem Gesundheitsamt Sömmerda wurden in den vergangenen 72 Stunden neun Corona-Neuinfektionen gemeldet. Damit gibt es derzeit 33 aktive Corona-Fälle, das teilte das Landratsamt am Montag mit.

14.15 Uhr: Infizierte in 12 Schulen und Kitas und neue Abstrichstelle im Altenburger Land

Das Gesundheitsamt meldete von Freitag zu heute 26 Neuinfektionen. Damit gibt es im Altenburger Land nun 291 aktive positive Corona-Fälle. Mehrere Erzieherinnen, Kita-Kinder und Schüler sind im Altenburger Land positiv getestet worden. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 116,3. Das Gesundheitsamt arbeitet momentan mit zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Kontaktnachverfolgung. Außerdem wurde eine zweite Abstrichstelle in Altenburg eingerichtet.

14.10 Uhr: Harztor-Freibäder sorgen für Verlust in sechsstelliger Höhe

Die Corona-Krise trübt die Bilanz der diesjährigen Badesaison in der Südharz-Region zusätzlich. Die Tarife am Morgen und zum Feierabend sollen nächstes Jahr nachjustiert werden.

14 Uhr: Aktion Laternen-Fenster statt Martinsumzug im Kreis Gotha

Der Martinstag 2020 wird im Landkreis Gotha am Dienstag, 10. November, ohne traditionellen Umzug und Feiern begangen. Die geltenden staatlichen und kommunalen Vorschriften erlauben keine Umzüge in so großem Kreis, erklärt Anne-Katrin Kummer, Pastorin in Waltershausen. Das gilt auch für die Kirchenkreise Gotha und Waltershausen-Ohrdruf insgesamt. Sie rufen stattdessen zur Teilnahme an der Aktion Laternen-Fenster auf.

13.59 Uhr: Dynamisches Infektionsgeschehen im Saale-Orla-Kreis

Mit neun weiteren positiv getesteten Personen seit Freitag verzeichnet der Saale-Orla-Kreis bei den Corona-Fallzahlen einen für diese Tage verhältnismäßig moderaten Anstieg. Das Infektionsgeschehen bleibe allerdings dynamisch, teilte das Landratsamt am Montag mit.

13.41 Uhr: Fünf Neuinfektionen und weiterer Todesfall im Landkreis Schmalkalden-Meiningen

Die Gesamtzahl aller bisher Infizierten ist im Landkreis Schmalkalden-Meiningen auf 580 angestiegen. Laut Landratsamt wurden fünf Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert. Aktuell gibt es damit 141 aktive Fälle. Zudem gab es einen weiteren Todesfall, eine 83-jährige aus dem Werratal ist den Angaben nach mit Covid-19 verstorben. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner liegt derzeit bei 94,,5 im Landkreis.

12.30 Uhr: Zahl der Infizierten im Kreis Gotha steigt wieder an

Der Inzidenzwert ist im Landkreis Gotha auf 29,6 angestiegen. So gab das Robert-Koch-Institut bekannt, dass die Gesamtzahl der bislang positiv auf das Coronavirus getesteten Personen am vergangenen Wochenende auf 556 gestiegen ist. Das sind zwölf Personen mehr als am Freitag.

11.51 Uhr: Fünf Neuinfektionen im Saale-Holzland-Kreis - Corona-Fall in Berufsschulzentrum Hermsdorf

Am 8. November wurden dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises fünf neue Corona-Fälle gemeldet. Darunter eine bestätigte Infektion im Staatlichen Berufsbildungszentrum in Hermsdorf. Mehrere Personen müssen in Quarantäne.

Derzeit sind im SHK 96 aktive Fälle gemeldet, davon werden 14 Patienten stationär behandelt. 491 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne.

11.44 Uhr: Erster Todesfall im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Am Montag wurden 23 weitere Personen positiv auf das Corona-Virus getestet. Derzeit befinden sich 15 Personen in stationärer Behandlung. Eine ältere Person mit positivem Coronatest sei im Krankenhaus verstorben. Das teilte das Landratsamt am Vormittag mit. Der Inzidenzwert steigt laut RKI auf 78,8.

Aktuell seien 90 Personen als aktive Coronafälle registriert. Für 310 Personen besteht eine Quarantäneanordnung des Gesundheitsamtes. Die Thüringen-Kliniken haben am Wochenende wegen steigender Belegung eine zweite Pandemiestation eröffnet.

11.25 Uhr: Zwölf weitere Corona-Fälle im Landkreis Gotha

Einen Anstieg um 12 Personen gegenüber dem Wochenende vermeldet das Robert-Koch-Institut für den Landkreis Gotha. So liegt die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen jetzt bei 556 Personen. Davon sind zum heutigen Tag 75 Personen (- 1) an Corona erkrankt. Sieben Personen werden weiterhin stationär, davon zwei auf der Intensivstation behandelt. Inzwischen genesen sind 450 Personen (+ 13). Bislang am Coronavirus verstorben sind 31 Personen. Der Inzidenzwert liegt bei 29,6.

11.10 Uhr: Hohe Verluste bei Busunternehmen im Ilm-Kreis

Die letzten Pandemie-Monate bilanzierte Matthias Höring als Geschäftsführer der IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau zuletzt im ÖPNV-Ausschuss des Kreistages. Durch die Corona-Schutzmaßnahmen wie den Einbau von Fahrerschutz-Scheiben und den Einsatz von Desinfektionsmittel, habe man Mehraufwendungen von 90.000 Euro gehabt. Bis Ende Oktober belaufe sich dagegen der Verlust an Einnahmen insgesamt auf 740.000 Euro.

11 Uhr: Hamsterkäufe schaden den Tafeln

Schon zu Beginn der Corona-Pandemie und im ersten Lockdown hatten die Tafeln Probleme ausreichend Lebensmittel für die Essensausgabe zu erhalten. Und wieder merken die Tafeln im Kyffhäuserkreis, dass aufgrund der Hamsterkäufe in Lebensmittelgeschäften die Spenden der Läden wieder zurückgehen.

10.34 Uhr: Inzidenz für Stadt Gera bleibt unverändert

Am Montag liegt der Inzidenzwert der Stadt Gera bei 102,0, teilte die Stadtverwaltung auf ihrer Internetseite mit. Mit Stand 8 Uhr waren insgesamt 548 positiv getestete Personen registriert. Aktive Fälle sind derzeit 154 gemeldet. Das sind 21 weniger als am Vortag.Damit gelten mittlerweile 370 Menschen als genesen.

9.30 Uhr: Schmöllner Kindergarten bleibt geschlossen

Der Kindergarten Finkenweg bleibt bis einschließlich 19. November geschlossen. Darüber informierte der Schmöllner Bürgermeister Sven Schrade am Morgen des 9. November auf Nachfrage. Am Freitag hatte eine Erzieherin mitgeteilt, dass ihr Corona-Test positiv ausgefallen ist. Daraufhin wurde die komplette Einrichtung geschlossen. 130 Kinder seien betroffen.

9 Uhr: Vier Neuinfektionen in Erfurt

Mit Stand Montag, 9. November, 8 Uhr, wurden in Erfurt insgesamt 811 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Das ist ein Anstieg von vier innerhalb von 24 Stunden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 96,7. Und es gibt in Erfurt aktuell 323 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus. Unverändert befinden sich 17 Patienten in stationärer Behandlung. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 13 auf 480 gestiegen. Acht Personen mit Corona-Infektion sind verstorben.

7.40 Uhr: Ministerium prüft Einführung von Schnelltests für Lehrer

Das Thüringer Bildungsministerium prüft den Einsatz von Schnelltests für die Beschäftigten an Schulen und Kindergärten. Man lote derzeit zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung aus, ob künftig Schnelltests eingesetzt werden können, um Lehrer und Erzieher auf eine Corona-Infektion zu testen, sagte ein Sprecher des Ministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Auch eine Ausweitung der Testkapazitäten sei im Gespräch. Beschäftigte an Schulen und Kindergärten können sich in Thüringen kostenlos testen lassen - auch ohne Erkältungssymptome.

7.17 Uhr: Scholz: Senkung der Mehrwertsteuer wird nicht verlängert

Die wegen der Corona-Krise beschlossene Senkung der Mehrwertsteuer auf 16 Prozent wird nach Worten von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) nicht verlängert. Es werde bei den vereinbarten sechs Monaten bleiben, sagte Scholz am Sonntag zum Tag der Offenen Tür der Bundesregierung, der in diesem Jahr im Internet stattfand. „Das endet mit diesem Jahr. Weil wir gesagt haben, wir wollen alle davon abhalten, dass sie auf bessere Zeiten warten, sondern dass einige schon voranschreiten und Geld ausgeben“, so Scholz. „Und das hat sogar geklappt, wie wir an den Zahlen sehen.“

6.37 Uhr: Landeshilfe für Solo-Selbstständige - Fixkosten müssen nicht nachgewiesen werden

Dienstleistungsunternehmen und Solo-Selbstständige erhalten in Thüringen über die Überbrückungshilfe des Bundes hinaus weiterhin zusätzliche Unterstützung des Landes. Die Förderung kann wie die Überbrückungshilfe II über die bundesweit geltende Antragsplattform beantragt werden. Hier erfahren Sie mehr.

6.24 Uhr: Lockdown trifft Kulturbranche - Christina Rommel zeigt sich wütend und kämpferisch

Licht aus, Ton weg, Bühne leer - die Veranstaltungswirtschaft kämpft nicht erst seit dem zweiten Lockdown ums Überleben. Millionen Arbeitsplätze sind in Gefahr, Tausende auch in Thüringen. Mit Sängerin Christina Rommel, die sich in den letzten Jahren über Deutschland hinaus einen Namen gemacht hat, sprachen wir über persönliche Sorgen und Hoffnungen, über Ängste und Aussichten in der gesamten Branche. Und darüber, wie sie mit Mitstreitern für den Erhalt der Veranstaltungsbranche kämpft.

6 Uhr: König-Preuss: Schulen sollen gegen Corona-Akteure Hausrecht durchsetzen

Schüler und Eltern sollten sich nicht von etwaigen Aktionen von Corona-Leugnern gegen das Tragen von Schutzmasken verunsichern lassen, teilt die Linken-Abgeordnete Katharina König-Preuss mit. Sie bezieht sich auf Informationen, wonach Akteure der sogenannten Querdenker am Montag bundesweit gezielt auf Schüler zugehen wollen.

8. November

22.14 Uhr: Trainingsverbot für Badminton-Bundesligisten des SV GutsMuths Jena

Der Bundesliga-Traum ist vorerst jäh geplatzt, noch ehe er für Thüringens ersten Badminton-Erstligisten der Nachwendezeit so richtig begann: Gerade einmal zwei Spiele konnte der SV GutsMuths Jena im Oberhaus absolvieren, ehe die Corona-bedingte Zwangspause kam. "Das ist bitter", sagt Kapitän Moritz Predel. "Aber die Gesundheit geht vor."

21.56 Uhr: Hennig-Wellsow nach Umfrage zum Lockdwon: "Pandemie gemeinsam überwinden"

Dass es die Mehrheit der Thüringer einer Insa-Umfrage zufolge für falsch hält, während der Corona-Pandemie erneut Gastronomiebetriebe, Hotels und Kultureinrichtungen zu schließen, aber stärkere Kontaktbeschränkungen befürwortet, hat im Freistaat unterschiedliche Reaktionen ausgelöst.

20 Uhr: Rückgang bei den Blutspenden wegen Corona

Die Blutspenden gehen laut DRK-Blutspendedienst zurück. Schuld daran ist Corona. So haben viele Blutspender Angst, in die Spendelokale zu kommen. Zudem können momentan Schulen und andere Gebäude als Spendelokal nicht genutzt werden. „Wir kämpfen momentan um jeden Termin“, sagt Nico Feldmann, Regionalleiter beim DRK-Blutspendedienst im Landkreis Gotha. Und gerade die Terminabstimmungen seien in der jetzigen Zeit äußerst schwierig geworden. So musste Feldmann vor einer Woche thüringenweit allein die Absage von 16 Terminen entgegennehmen.

19.45 Uhr: Saalfeld-Rudolstadt bade Versäumnisse anderer Bundesländer aus

Landrat Marko Wolfram (SPD) bittet um Verständnis für die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Auf der Facebook-Seite des Landkreises hat er sich an die Bürgerinnen und Bürger gewandt. Er nimmt dabei Stellung zu den deutlich steigenden Infektionszahlen und den Einschränkungen. Bund und Länder haben die Notbremse gezogen, so Wolfram.

19 Uhr: Chef der Innenministerkonferenz: Bei Demos früher eingreifen

Nach der auch in Leipzig aus dem Ruder gelaufenen Demonstration gegen die Corona-Politik hat der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Georg Maier (SPD), ein konsequenteres Vorgehen der Polizei gegen Regelverstöße gefordert. "Wir müssen uns für die Zukunft darauf vorbereiten, bei derartigen Versammlungslagen viel konsequenter, viel härter und frühzeitiger einzugreifen", sagte der Thüringer Minister am Sonntagabend in der ARD. "Dann brauche ich auch mehr Personal an der Stelle, um so eine Versammlung aufzulösen."

18.40 Uhr: Neun Corona-Neuinfektionen in Weimar

In den letzten 24 Stunden wurden dem Weimarer Gesundheitsamt neun neue SARS-CoV-2-Virus-Infektionen gemeldet. Gleichzeitig können zehn Personen als genesen eingestuft werden. Die Neuinfektionen sind wiederum auf ein breites Ursachenspektrum zurückzuführen: Familie, Sport, Arbeitsumfeld. Bei mehreren Personen ist der Infektionsweg noch nicht geklärt.

Die aktuellen Weimarer Zahlen (Stand: 8.11.2020, 17:30 Uhr):

Zahl der seit Beginn der Pandemie positiv Getesteten: 335 (Veränderung zum Vortag: +9)

Zahl der Genesenen: 220 (+10)

Zahl der aktuell Infizierten: 115 (-1)

Zahl der stationär im Klinikum Behandelten: 7 (0)

Personen in Quarantäne: 533 (-13)

7-Tage-Inzidenz: 106,01/100.000 (Vortag: 102,93)

18.37 Uhr: Amateurfußball soll Anfang Dezember fortgesetzt werden

Der Spielbetrieb im Thüringer Amateurfußball soll Anfang Dezember fortgesetzt werden. Wie MDR Thüringen berichtet, sprachen sich Vertreter des Thüringer Fußballverbandes (TFV), der Thüringenliga sowie der Landesklassen bei einer Videokonferenz am Sonntagvormittag dafür aus, bereits am 5./6. Dezember den Spielbetrieb wieder aufzunehmen. Nach einer kurzen Winterpause soll es dann gleich Mitte Januar weiter gehen, um zeitlichen Spielraum im Falle von weiteren Unterbrechungen zu haben. Die Vertreter der Ligen und des TFV beraten sich am Mittwoch erneut.

17.55 Uhr: Erfurter Kulturschaffende posten gegen das "#Kulturkoma"

Vertreter der Kulturbranche und -szene der Landeshauptstadt haben eine Internetaktion begonnen, um auf ihre Lage in der Corona-Krise aufmerksam zu machen. Dazu stellen sie unter dem Schlagwort "Kulturkoma" Beiträge in sozialen Netzwerken online. Es gehe darum, durch das gemeinsame Symbol der Kultur ein Gesicht und eine Stimme zu geben, hieß es in einer Mitteilung von Sonntag. Zudem fordert der Zusammenschluss der Kulturschaffenden bessere Förderung. "Wir müssen als wichtiger Gesellschafts- und Wirtschaftsfaktor endlich ernst genommen werden", sagte Lisa Hilpert von der Ständigen Kulturvertretung.

17.40 Uhr: Ramelow kritisiert Ereignisse bei "Querdenken"-Protest

Mit Entrüstung hat Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) auf Berichte und Aufnahmen der "Querdenken"-Proteste in Leipzig reagiert. "Mir fehlt jedes Verständnis für solche Schilder und für das Akzeptieren dieser in dem Aufmarsch", schrieb Ramelow am Sonntag bei Twitter. Dazu teilte er ein Video, das Protest-Teilnehmer mit Schildern zeigte, auf denen Politiker und Wissenschaftler in Sträflingskleidung dargestellt wurden. Ähnliche Schilder waren auch bereits bei einer Anti-Corona-Demonstration in Berlin zu sehen und trafen auf scharfe Kritik. (dpa)

Mir fehlt jedes Verständnis für solche Schilder und für das akzeptieren dieser in dem Aufmarsch. Wer Journalisten und Polizisten angreift, der hat es mit dem friedlichen nicht so und will den Demokratischen Rechtsstaat nicht respektieren. https://t.co/3uEapizTjj — Bodo Ramelow (@bodoramelow) November 8, 2020

16.35 Uhr: Infektionszahl im Unstrut-Hainich-Kreis steigt an

Die Corona-Infektionen im Landkreis haben in den vergangenen Tagen stark zugenommen. Am Sonntag waren es laut der Statistik des Landratsamtes 137 Menschen, die sich mit dem Virus angesteckt hatten. Noch am Samstag waren es 94. Derzeit werden zehn Patienten stationär behandelt. Der starke Anstieg der Infektionszahlen im Landkreis sind laut Landrat nicht auf ein Einzelereignis zurückzuführen.

16.29 Uhr: Immer noch keine Schnelltest für Altenheime

In den Thüringer Altenheimen gibt es nach wie vor noch keine Corona-Schnelltests. Das haben Nachfragen von MDR Thüringen bei den beiden größten Trägern ergeben. Laut der neuen Teststrategie der Bundesregierung sollte jedes Heim pro Bewohner bis zu 20 Schnelltests im Monat zur Verfügung stellen. Die Bewohner und ihre Angehörigen sollten dann bei Bedarf mit Corona-Antigentests auf das Virus getestet werden. Dazu sollen die einzelnen Pflegeheime jeweils ein Konzept erstellen und den zuständigen Gesundheitsämtern vorlegen. Die sollen dann entscheiden, wieviele Tests die Häuser benötigen. Nach Angaben der Arbeiterwohlfahrt, Trägerin von 40 Einrichtungen in Thüringen, liegen ihre Konzepte schon alle bei den Ämtern - bislang ohne Antwort.

16.06 Uhr: 24 Neuerkrankungen im Weimarer Land

Erneut einen Zuwachs bei den Corona-Zahlen meldet das Gesundheitsamt des Kreises Weimarer Land auch mit Stand Sonntag, 14 Uhr. Drei Personen sind danach neu an Covid-19 erkrankt. Die Zahlen steigen kontinuierlich. Bereist am Samstag wurden 22 Personen gemeldet, Sonntag dann aber auf 21 korrigiert, weil eine betroffene Person aus einem anderen Kreis stammt.

Innerhalb der vergangenen sieben Tagen erkrankten im Weimarer Land 98 Personen neu. Der Inzidenzwert liegt damit bei 119,5. Seit Beginn der Pandemie gab es 364 Krankheitsfälle. Die Zahl der Aktivkranken meldet das Amt am Montag wieder. Die Zahl der Kontaktpersonen sei aber sehr hoch und deren Nachverfolgung gestalte sich schwierig und zeitaufwendig.

15.40 Uhr: Infektionszahlen bleiben am Wochenende auf hohem Niveau

Auch am Wochenende sind in Thüringen zahlreiche Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. So wurden allein am Samstag 211 neue Fälle nachgewiesen, wie aus Angaben der Landesregierung (Stand 8. November, 0.00 Uhr) hervorgeht. Seit Beginn der Pandemie wurden somit insgesamt 8829 Infektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus im Freistaat erfasst. Schätzungen zufolge gelten 6190 als genesen. Die Zahl der Toten, bei denen das Virus nachgewiesen wurde, stieg im Vergleich zum Vortag um einen Fall auf 219. Regional verläuft die Pandemie unterschiedlich. (dpa)

15.20 Uhr: Fünf Neuinfektionen im Kreis Schmalkalden-Meiningen

Im Landkreis Schmalkalden Meiningen sind fünf Neuinfektionen gemeldet worden. Zudem wurde eine 12. Klasse unter Quarantäne gestellt. Das Wichtigste im Überblick:

Nachdem am Donnerstag am Evangelischen Gymnasium in Meiningen die SARS-CoV-2-Infektion einer Schülerin der 12. Klasse bekannt wurde, hat das Gesundheitsamt den gesamten Abiturjahrgang unter Quarantäne gesetzt, heißt es in einer Mitteilung vom Sonntag. Auch aufgrund des Kurssystems kam es zur Durchmischung in den Klassen. Die erkrankte Schülerin hatte den Unterricht am Dienstag, 3. November, wegen Erkältungssymptomen vorzeitig verlassen.

Aufgrund eines Corona-Falls in einer Berufsschule im Landkreis Hildburghausen steigt die Zahl der Ansteckungsverdächtigen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen an, da das Gesundheitsamt Hildburghausen 30 Kontaktpersonen ermittelt hat.

Außerdem hat das Gesundheitsamt nach der Infektion einer Erzieherin in der DRK-Kita "Glückskäfer“ in Wasungen 32 Kontaktpersonen ermittelt.

13.13 Uhr: Covid-19-Virus greift auf die Bildungseinrichtungen im Kyffhäuserkreis über

Eine Kita und mehrere Schulen müssen im Kyffhäuserkreis zunächst geschlossen bleiben. Wie Heinz-Ulrich Thiele, Sprecher des Landratsamtes, auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigte, muss der AWO-Kindergarten in Roßleben mindestens am Montag, dem 9. November, geschlossen bleiben. Auch die Grundschule in Westerengel ist betroffen und muss für mindestens eine Woche geschlossen werden. Die Grundschule in Ebeleben muss für mindestens zwei Tage schließen und an der Grundschule in Hohenebra sollen zunächst alle Schüler der beiden dritten Klassen zuhause bleiben. Die Gemeinschaftsschule in Oldisleben muss mindestens vom 9. bis 11. November schließen. Derzeit werden im Kyffhäuserkreis 96 positiv getestete Personen betreut. Weiterhin betreut das Gesundheitsamt noch 155 Kontaktpersonen, während vier Personen derzeit noch stationär behandelt werden. Der Inzidenzwert lag am Sonntag bei 83,5.

12.10 Uhr: Massive Kritik an Querdenker-Demo in Leipzig

Nach Einschätzung der Polizei trugen 90 Prozent der Teilnehmer bei der Querdenker-Demo in Leipzig, unter denen auch Thüringer waren, keinen Mund-Nasen-Schutz. Die Bundesjustizministerin fordert nun eine gründliche Aufklärung. Die Gewerkschaft der Polizei richtet sich indes mit einem Appell an die Verwaltungsgerichte.

11.51 Uhr: 22 Neuinfektionen im Eichsfelder Landkreis

Insgesamt 22 Neuinfektionen meldet a, Sonntag der Landkreis Eichsfeld. Damit stieg die Gesamtzahl der Infizierten auf 564. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 146,0 (Quelle: RKI Dashboard, Stand: 8.11.2020, 0.00 Uhr). Besonders betroffen ist derzeit Heiligenstadt mit aktuell 49 Infizierten.

11.02 Uhr: Drei Neuinfizierte in Jena

Dem Fachdienst Gesundheit in Jena wurden in den letzten 24 Stunden drei neue SARS-CoV-2-Virus-Infektionen gemeldet. Derzeit gibt es 117 aktive Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Jena liegt aktuell bei 55,4. Seit Ausbruch der Pandemie gab es in Jena 452 gemeldete Fälle.

10.40 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz von Stadt Erfurt jetzt bei 97,2

In der Landeshauptstadt Erfurt sind in den vergangenen 24 Stunden 18 Neuinfektionen gemeldet worden. Damit haben sich seit Ausbruch der Pandemie nun insgesamt 807 Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt nun bei einem Wert von 97,2. Derzeit gibt es in Erfurt 332 nachgewiesene Infektionen.

10.07 Uhr: Drei Neuinfektionen im Landkreis Sömmerda

Das Robert-Koch-Institut meldet drei Neuinfektionen aus dem Landkreis Sömmerda. Damit haben sich jetzt insgesamt 242 Menschen mit dem Coronaviruds angesteckt.

7. November

19.10 Uhr: Thüringer Corona-Regeln ändern sich ab Sonntag

Knapp eine Woche nach dem Inkrafttreten neuer Regeln im Kampf gegen die Corona-Pandemie in Thüringen greifen ab diesem Sonntag weitere Anpassungen bisheriger Verordnungen. Vor allem für Reisende, kinderreiche Familien und den Sportbereich sind die Änderungen relevant, wie aus einer Mitteilung des Gesundheitsministeriums von Samstag hervorgeht. (dpa)

17.49 Uhr: Entspannung in Weimar - Nur zwei Neuinfektionen gemeldet

Leichte Entspannung am Wochenende: Dem Weimarer Gesundheitsamt wurden von Freitagnachmittag zu Samstagnachmittag nur zwei neue SARS-CoV-2-Infektionen gemeldet. Gleichzeitig konnten zwölf Personen als genesen eingestuft werden. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz sank damit von 116,76 am Vortag auf nun 102,93.

Bei einem neu positiv getesteten Fall handelt es sich um einen Rückkehrer aus dem Ausland. Der Infektionsweg beim zweiten Fall konnte bisher nicht ermittelt werden, ein Kontakt zu einem anderen Infizierten ist nicht bekannt. Aktuell sind 116 Menschen in Weimar mit Corona infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie wurden 326 Weimarer positiv auf das Virus getestet, 210 gelten seither als genesen. In stationärer Behandlung befinden sich wie am Freitag sieben Infizierte. Quarantäne ist momentan für 546 Weimarer angeordnet. Am Freitag waren es 545.

17.46 Uhr: Keine Entspannung in vielen Regionen Thüringens

Weite Teile Thüringens gelten inzwischen als Corona-Brennpunkt. Auch der Saale-Orla-Kreis überschritt den kritischen Sieben-Tage-Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Sechs Städte und Kreise wiesen Samstagmorgen eine Inzidenz von mehr als 100 auf. Wie MDR Thüringen berichtet, bleibt der Kreis Hildburghausen trotz leichten Rückgangs bei den Neuinfektionen der am stärksten betroffene Kreis in Thüringen.

17.10 Uhr: Linke beschließt wegen Corona-Krise dezentralen Bundesparteitag

Wegen der Corona-Pandemie will die Linke ihren neuen Vorstand im Februar kommenden Jahres auf einem dezentralen Bundesparteitag bestimmen. Einen entsprechenden Beschluss habe der Vorstand am Samstag getroffen, teilte die Partei mit. "Die Linke wird damit erstmalig einen Bundesparteitag nicht an einem, sondern deutschlandweit an vielen Orten gleichzeitig durchführen", erklärte Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler. Geplant seien verteilte Tagungsorte, von denen aus die Delegierten dann in kleineren Gruppen zusammengeschaltet gemeinsam am Bundesparteitag teilnehmen können.

Die Linke hatte Ende Oktober ihren in Erfurt geplanten Parteitag wegen der Pandemie abgesagt. Dort sollte eigentlich über die Nachfolge der Parteichefs Katja Kipping und Bernd Riexinger entschieden werden. Beide sind seit acht Jahren im Amt. Die neue Doppelspitze soll aller Voraussicht nach von der Linksfraktionschefin im hessischen Landtag, Janine Wissler, und Thüringens Parteichefin Susanne Hennig-Wellsow gebildet werden. (dpa)

16.40 Uhr: Mehrheit der Thüringer gegen Lockdown - Schließung der Gastronomie abgelehnt

Die Mehrheit der Thüringer hält es für falsch, dass während der Corona-Pandemie erneut Gastronomiebetriebe, Hotels und Kultureinrichtungen geschlossen haben. Gleichzeitig befürworten aber drei Viertel der Befragten die stärkeren Kontaktbeschränkungen. Das Krisenmanagement von Bundes- und Landesregierung wird zudem mehrheitlich positiv beurteilt.

16.36 Uhr: Neue Corona-Schnelltests laufen in ersten Ländern an

Zum Schutz vor Infektionen besonders in Pflegeheimen und Kliniken läuft der Einsatz neuer Corona-Schnelltests an. In ersten Bundesländern können die ergänzenden Testmöglichkeiten nach Angaben der zuständigen Ministerien bereits verwendet werden, teils sind Vorbereitungen dafür geplant. Für November hat der Bund zunächst neun Millionen Tests über Abnahmegarantien bei Herstellern gesichert, damit die Länder oder Einrichtungen sie kaufen können. Dieses monatliche Kontingent soll schrittweise auf 22 Millionen Schnelltests im Januar anwachsen, wie es vom Bundesgesundheitsministerium hieß.

In Berlin sollen noch in diesem Jahr sechs Millionen Schnelltests beschafft werden, 2021 weitere 6,58 Millionen. Die ersten 260.000 seien geliefert worden. Sie würden an Pflegeeinrichtungen und die Wohnungslosenhilfe verteilt, hieß es von der Gesundheitsverwaltung. In Nordrhein-Westfalen sollen Bewohner von Alten- und Pflegeheimen als erste beliefert werden. Die Tests sollen laut der entsprechenden Allgemeinverfügung am 9. November starten. In Thüringen hieß es vom Gesundheitsministerium, man verschaffe sich derzeit einen Überblick, für welche Bereiche die Kosten auf Grundlage der Bundesverordnung übernommen werden. "Wir haben einen Prüfauftrag ausgelöst, um zu klären, wo das Land eventuell eingreifen kann." (dpa)

16.33 Uhr: Corona-Folge: Mehr Verbraucherbeschwerden landen bei Schlichtern

Gestrichene Flüge, eingeschränkte Fahrpläne: Konflikte um Leistungen von Bus-, Bahn- und Fluganbietern haben in der Corona-Krise einige Streitschlichter öfter als zuvor beschäftigt. Die Verbraucherzentralen im Freistaat hätten in den vergangenen Monaten spürbar mehr solche Fälle vor die zuständigen Schlichtungsstellen gebracht oder Kunden dorthin verwiesen, sagte die Sprecherin der Verbraucherzentrale Thüringen, Katrin Braun, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. (dpa)

16.27 Uhr: Mehr als 300 Neuinfektionen mit Coronavirus innerhalb von 24 Stunden

Das Corona-Infektionsgeschehen in Thüringen bleibt auf hohem Niveau: Von Freitag auf Samstag wurden 318 neue Fälle nachgewiesen. Seit Pandemiebeginn stieg die Gesamtzahl der bekannten Infektionen im Freistaat damit auf 8753. 6060 Patienten gelten Schätzungen zufolge als genesen. 224 Menschen starben, bei denen das Virus festgestellt wurde. Im Freistaat leben rund 2,1 Millionen Einwohner. (Stand: 16.30 Uhr, dpa)

16.01 Uhr: Polizei: Reger Anreiseverkehr zu "Querdenken"-Demo in Leipzig

Zu einer "Querdenken"-Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen sind laut Polizei am Samstag Teilnehmer aus der ganzen Bundesrepublik nach Leipzig angereist. Er wisse etwa aus Bayern und Thüringen, dass Reisebusse Richtung Leipzig unterwegs waren, sagte Polizeisprecher Olaf Hoppe. Schon anderthalb Stunden vor Beginn hatten sich am Vormittag Tausende Menschen auf dem Augustusplatz im Stadtzentrum versammelt. Das sächsische Oberverwaltungsgericht hat eine Kundgebung mit 16.000 Teilnehmern erlaubt. Die Stadt Leipzig hatte der "Querdenken"-Bewegung aus Infektionsschutzgründen eigentlich einen Platz an der Neuen Messe zuweisen wollen, außerhalb des Zentrums. Das Verwaltungsgericht Leipzig hatte dies bestätigt, das OVG entschied anders. (dpa)

15.55 Uhr: IMK-Chef: Zwangseinweisung von Quarantäneverweigerern inakzeptabel

Die Idee, Quarantäneverweigerer in geschlossene Kliniken zwangseinzuweisen, hat der Vorsitzende der Innenministerkonferenz (IMK) als mehr als fragwürdig kritisiert. "Die Einrichtung geschlossener Krankenhäuser für Quarantäneverweigerer ist für mich absolut inakzeptabel", sagte IMK-Chef, Thüringens Ressortchef Georg Maier (SPD), laut einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) von Samstag. (dpa)

15.26 Uhr: Mehrere Erzieher im Landkreis Schmalkalden-Meiningen positiv getestet

In der Kindertagesstätte "Neubrunner Spatzen" wurden zwei weitere Erzieherinnen positiv auf SARS-CoV-2 getestet (insgesamt sind somit drei Erzieher positiv). In der DRK Kita "Glückskäfer" in Wasungen hat sich ebenfalls eine Erzieherin mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Die Kontaktpersonenachverfolgung läuft derzeit.

15.10 Uhr: Seit Mitte Oktober deutlicher Anstieg bei Corona-Toten in Thüringen

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hat sich in Thüringen von September auf Oktober nahezu verdreifacht. Nach Zahlen des Gesundheitsministeriums starben im Oktober 14 Menschen, die nachweislich mit dem Sars-CoV2-Virus infiziert waren. Im September waren es fünf. Der Anstieg im Oktober machte sich vor allem ab der zweiten Monatshälfte bemerkbar. In den ersten vier Novembertagen wurden bereits sieben Todesfälle von Infizierten gemeldet, wobei es bei der Übermittlung der Daten durch die Gesundheitsämter an das Land zu Verzögerungen kommen kann. (dpa)

13.55 Uhr: Landkreis Nordhausen "kein Risikogebiet"

Seit Freitag hat es im Landkreis Nordhausen zwei weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Die Gesamtanzahl der Infizierten im Landkreis Nordhausen liegt nun bei 175. Laut Robert-Koch-Institut zählt der Landkreis momentan nicht als Risikogebiet, so die Information des Nordhäuser Landratsamtes.

13.01 Uhr: Neue Infekstionsfälle im Landkreis Eichsfeld

Aus dem Eichsfeld werden am Samstag 20 Neuinfektionen mit dem Coronavirus aus den vergangenen 24 Stunden gemeldet. Damit haben sich nun seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 542 Menschen angesteckt. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt aktuell bei 105,0. Besonders betroffen sind Heilbad Heiligenstadt mit 43, Leinefelde mit 12, Großbartloff mit neun, Uder und Siemerode mit jeweils sieben, Geisleden und Rengelrode mit jeweils sechs, Berlingerode, Dingelstädt, Gernrode, Heuthen und Küllstedt mit jeweils fünf infizierten Personen. Alle anderen erkrankten Personen verteilen sich über das gesamte Kreisgebiet.

11.02 Uhr: 40 Neuinfektionen in Erfurt

Die Landeshauptstadt Erfurt vermeldet am Samstag 40 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit sind aktuell 331 aktive Covid-19-Fälle bekannt. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz ist mit 93,5 weiter sehr hoch.

8.45 Uhr: Weitere Neuinfektionen in Jena

Dem Fachdienst Gesundheit in Jena wurden in den veragangenen 24 Stunden insgesamt 10 neue SARS-CoV-2-Virus-Infektionen gemeldet. 12 Personen konnten derweil als genesen eingestuft werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Stadt Jena liegt derzeit bei 67,4.

8.22 Uhr: 2,5 Millionen für Thüringer Veranstaltungsbranche

Schausteller, Caterer, Licht- und Tontechniker: Das Thüringer Wirtschaftsministerium will der von der Corona-Pandemie gebeutelten Veranstaltungsbranche unter die Arme greifen. Dafür wolle sich das Land an Ausfallkosten beteiligen, die entstehen, wenn Veranstaltungen oder Messen wegen verschärfter Infektionsschutzmaßnahmen abgesagt werden müssen.