Politischer Aschermittwoch der CDU in Apolda: Ansturm von Pressevertretern aus aller Welt

Im Akkord bereiteten eine Handvoll Mitglieder des Kreisverbandes der CDU die Festhalle der Vereinsbrauerei für den anstehenden Abend vor. Neben der Bühnendekoration galt es unzählige Bierzeltgarnituren in Reihe und Glied aufzustellen, um die Gäste des traditionellen politischen Aschermittwochs der Landes-CDU unterzubringen. Ab 18 Uhr beginnt am Mittwochabend die seit Wochen restlos ausverkaufte Veranstaltung.

Nach dem Thüringer Wahldebakel, das am Ende auch den Rücktritt von Landeschef Mike Mohring fordert und der heute letztmalig als Gastgeber der Veranstaltung spricht, sorgen nun auch die aktuellen politischen Ereignisse um die Bundespartei für einen ungeahnten medialen Ansturm auf die Apoldaer Veranstaltung. Natürlich hat dies vor allem auch mit dem heutigen Gastredner Friedrich Merz zu tun, der erst am Dienstag seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz bekannt gab, und der nun in Thüringen sprechen will.

Dank Merz kann sich der Kreisverband der CDU in Apolda deshalb kaum vor Akkreditierungsanfragen von Pressevertretern retten. Waren in den vergangen Jahren die Schar jener mit gerade einmal ein bis zwei Fernsehteams und etwa acht bis zehn Journalisten recht überschaubar, haben sich nach Informationen dieser Zeitung bis zum Wochenende weit über 60 Journalisten und Fotografen angemeldet. Wohlbemerkt nicht nur aus Deutschland sondern auch aus dem internationalen Ausland. Hinzu kamen des Weiteren über ein Dutzend Fernsehanstalten, die über die Veranstaltung berichten wollen. Alleine das ZDF plante mit vier Teams aus verschiedenen Resorts anzurücken. Noch im Laufe des gestrigen Tages und wohl auch heute standen und stehen die Telefone in der CDU-Geschäftsstelle in Erfurt nicht still. Dass all diese Anfragen nicht bedient werden können, liegt am Ende an der Kapazität der Apoldaer Festhalle.

Auch deshalb hatte der Kreisverband die Organisation der Akkreditierung, die sonst in heimischer Hand liegt, an die Landesgeschäftsstelle in Erfurt abgegeben. Dort habe man nun wohl oder übel die Anzahl der Plätze für die Pressevertreter drastisch eingeschränkt. So habe man sich bei der Übertragung der Live-Bilder im Fernsehen auf eine Poollösung geeinigt und lediglich zwei Kamerateams zugelassen, die dann ihre Kollegen von den anderen Stationen mitbeliefern. Zugelassen sind laut Erfurter Geschäftsstelle der MDR als öffentlich-rechtlicher Sender und RTL als privater TV-Anbieter.

Angesichts des zu erwartenden Ansturms haben sich die Organisatoren gestern am späteren Nachmittag zudem noch einmal zusätzlich mit den Sicherheitskräften von Polizei, Feuerwehr und Security zu einer letzten Beratung getroffen.