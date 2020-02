Aufruhr im Nordthüringer Gipsrevier

Bürgermeister Dirk Erfurt steht auf der Anhöhe über Neustadt im Harz. In südlicher Richtung schaut er hinunter ins Tal über seine Stadt, Luftkurort, begehrtes Ziel bei Wanderern und Natururlaubern. In nördlicher Richtung erstreckt sich der Höhenzug des Harzfelder Holzes. Durch die Bäume schimmert es weiß - Gips. Der langgezogene Bergrücken ist Teil der Südharzer Karstlandschaft und gehört damit zum bedeutendsten Gipskarstgebiet Europas.

Ginge es nach der Gipsindustrie, könnte der seltene Naturraum schon bald verschwunden sein. Statt vieler schon jetzt bedrohter Pflanzen- und Tierarten würden sich Bagger durch den oberflächennahen Rohstoff im Boden graben und der Lärm schwerer Laster die Stille zerreißen. Neustadts Bürgermeister will das verhindern.

Mehrere Firmen teilen sich in die Förderung des weißen Goldes im Dreiländereck zwischen Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und dem nördlichen Thüringen. Erfurt hat eine Karte mitgebracht, auf der sich Abbaugebiet an Abbaugebiet reiht.

Gipsabbau führt zu enormen Landschaftsverbrauch

Einerseits regt sich in der Region seit Langem Widerstand gegen die Zerstörung der Landschaften. „Der obertägig mit Sprengungen und schwerem Gerät betriebene Gipsabbau führt zu einem enormen Landschaftsverbrauch. Landschaftstypische Karstformen – und mit ihnen die Lebensräume für Tiere und Pflanzen – gehen im Südharz bereits in großem Umfang unwiederbringlich verloren“, sagte BUND-Chef Burghard Vogel unlängst beim Gips-Dialog in Nordhausen.

In einem Offenen Brief forderten acht Landesnaturschutzverbände von BUND, NABU, Natur-Freunde und der Niedersächsische Heimatbund die Ministerpräsidenten der Länder Niedersachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt, die europaweit einmalige Gipskarstlandschaft im Südharz für nachfolgende Generationen zu erhalten.

Andererseits fürchten die Beschäftigten von gipsverarbeitenden Unternehmen wie Knauf (Rottleberode), Casea (Ellrich) oder Formula (Walkenried) um ihre Arbeitsplätze durch ihrer Meinung nach zu strenge Naturschutz-Vorgaben. Die Gips-Industrie betont zudem immer wieder, wie wichtig sie für die strukturschwache Region des Südharzes sei.

Der Konflikt könnte sich jetzt weiter deutlich verschärfen

Ein Gutachten im Auftrag der Industrie nennt 1300 Arbeitsplätze bundesweit, dazu 32 Millionen Euro Steuern und Abgaben sowie weitere 92 Millionen Euro Wertschöpfung. Auch Bürgermeister Erfurt kennt die Argumente. Von den Zuwendungen erhalte Nordthüringen allenfalls Brotsamen, sagt er. Als „Touristiker“ habe er mit seiner Position allerdings auch in der Verwaltungsgemeinschaft Hohnstein/Südharz, zu der Neustadt mittlerweile gehört, bei mehr mit dem Gipsabbau verbundenen Orten wie Niedersachswerfen nicht die besten Karten.

Der Konflikt könnte sich jetzt weiter deutlich verschärfen. Grund ist das dieser Tage endgültig verabschiedete Gesetz zum Ausstieg aus der Braunkohle bis 2038. Mit der Kohle fallen auch 6 Millionen sogenannter Rea-Gips weg. Gewonnen wird der bisher, quasi als wertvolles Nebenprodukt, durch die Entschwefelung bei der Kohleverstromung. Was in den 1980ern nicht zuletzt als wichtige Maßnahme gegen das Waldsterben gefeiert wurde, weil durch die „Reinigung“ der Kohle das Waldsterben eingedämmt werden konnte, wird nun zum Zankapfel für eine ganze Region.

Im Kohlevertrag heißt es dazu lapidar in einem Satz: „Um die Wertschöpfungsketten der Gips­­industrie zu erhalten, sind Maßnahmen zu ergreifen, um den fortschreitenden Wegfall an REA-Gips durch eine zusätzliche umweltverträgliche Gewinnung von Naturgips auszugleichen.“ Die Gipsindustrie steht Gewehr bei Fuß, will neue Tagebaue erschließen, mehr abbauen.

Erfurt: „Wir sollen den Preis zahlen für den Kohleausstieg“

Gegner wie der BUND sagen, schon jetzt würden ausgewiesene Vorranggebiete die Gipsförderung über mehrere Jahrzehnte sichern. Auch Dirk Erfurt ist alarmiert: Statt endlich weniger Gips zu fördern und die Landschaft zu erhalten, drohe noch mehr Abbau, „wir sollen den Preis zahlen für den Kohleausstieg“, sagt der Neustädter. Bei den üppig bewilligten Strukturhilfen in Höhe von über 40 Milliarden Euro gehe das Südharzer Gipsrevier allerdings bislang leer aus.

Der Streit hat längst auch die Politik auf den Plan gerufen. „Erklärtes Ziel der Landesregierung ist es, die Interessen der Gipsunternehmen, den Standortinteressen der Region mit Blick auf Arbeitsplätze einerseits und den Interessen des Natur- und Landschaftsschutz andererseits bestmöglich in Übereinstimmung zu bringen“, heißt es aus der Thüringer Staatskanzlei. Persönlich stellte sich Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) Ende Vergangenen Jahres zum Gips-Dialog in Nordhausen.

Im Entwurf für den neuen Koalitionsvertrag von Linken, SPD und Grünen erklären die Koalitionäre t, man wolle „die vom Wegfall der Kali-Industrie und den von den Veränderungen der Gipsindustrie betroffenen Thüringer Regionen“ unterstützen, „um den langfristigen Strukturwandel zu begleiten“.

Ramelow drängt auf eine gemeinsame Initiative von Land und Bund

„Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Gipskarstregion im Südharz naturschutzfachlich außerordentlich sensibel ist. Neue Gipsabbaugebiete und Neuverritzungen, die über Bestandsgenehmigungen hinaus gehen, sollen künftig nicht mehr genehmigt werden“, sagt Ramelows Regierungssprecher Günter Kolodziej.

In einem persönlichen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel drängt Thüringens Regierungschef zudem auf eine gemeinsame Initiative von Land und Bund. Optionen seien die Aufnahme Thüringens in den Konversionsfonds sowie ein gemeinsames Forschungszentrum an der Fachhochschule Nordhausen, um so etwa neue Gipsquellen durch Baustoffrecycling zu gewinnen.

Beim Umweltministerium hat man indes schon mal Nägel mit Köpfen gemacht. Handstreichartig ließ Umweltministerin Anja Siegesmund schon vor den Beschlüssen zum Kohleausstieg das Naturschutzgebiet „Rüdigsdorfer Schweiz“ nördlich von Nordhausen um fast 20 Hektar und damit auch um das Harzfelder Holz bei Neustadt erweitern.

Gipsindustrie hat angestammte Schürfrechte

Dass die Gipsindustrie hier eigentlich angestammte Schürfrechte hat, störte die grüne Ministerin ebensowenig wie die zu erwartende Klage der Unternehmen, die dem Land Enteignung vorwerfen. Die Schutzgebiete seien Bestandteil des europäischen Netzes „Natura 2000“, „weitere Unterschutzstellungen sind geplant“, so ein Sprecher des Umweltministeriums. Innerhalb der Landesregierung sei man sich einig, dass der Rückgang des Rea-Gipsaufkommens über Gipsersatzstoffe, Alternativprodukte wie Holz und Lehm sowie nicht zuletzt durch Gips-Recycling kompensiert werden müsse.

Darauf hofft letztlich auch Bürgermeister Dirk Erfurt in Neustadt im Harz. Die Förderung von immer mehr Gips werde zu leicht gemacht, das verhindere Innovationen beim Gipsersatz. Generell findet er, das immer mehr Abbau der falsche weg ist. „Wir müssen wieder lernen, mit weniger auszukommen“, sagt er.