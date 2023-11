Vor allem durch Hochwasser: Gera binnen 20 Jahren am stärksten von Unwetterschäden betroffen

Gera. Unwetter haben in den vergangenen Jahrzehnten für immense Schäden in Thüringen gesorgt. Welche Regionen besonders und welche kaum betroffen waren:

Gebäude in Gera sind in den vergangenen Jahrzehnten besonders stark durch Hochwasser, Sturm und Hagel beschädigt worden. Von 2002 bis 2021 seien im Stadtkreis durchschnittlich rund 5400 Euro Schaden pro Gebäude durch Unwetter entstanden, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Dienstag mitteilte. Unter anderem das Hochwasser im Jahr 2013 brachte immense Schäden.

Im Altenburger Land betrug die durchschnittliche Schadensumme den Versicherern zufolge 4000 Euro, im Landkreis Greiz waren es 3200 Euro. Auch in Greiz verursachte das Juni-Hochwasser 2013 hohe Schäden, pro betroffenem Haus waren es laut GDV im Schnitt 32.700 Euro und damit so viel wie in keinem anderen Landkreis.

Glimpflicher Ausgang in Südwestthüringen

Glimpflich kamen der Auswertung zufolge vor allem Landkreise in Südwestthüringen davon. Im Landkreis Hildburghausen lag die durchschnittliche Schadensumme bei rund 1100 Euro, in Gotha waren es 1200 und in Schmalkalden-Meiningen 1300 Euro. In allen drei Kreisen schlugen Stürme wie etwa Kyrill im Jahr 2007 besonders zu Buche.

Der Bundesschnitt lag laut GDV bei 2900 Euro je Gebäude in 20 Jahren.

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Ende Mai 2013 sorgten mehrere Tiefdruckgebiete für tagelang anhaltenden Regen in Ostthüringen. Foto: Tino Zippel

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Innerhalb weniger Tage stiegen die Flusspegel von Saale und Weiße Elster enorm an. Foto: Tino Zippel / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Das Hochwasser der Weißen Elster führte unter anderem zu Überschwemmungen in Gera-Untermhaus. Foto: Peter Michaelis / TLZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Das Hochwasser der Weißen Elster führte unter anderem zu Überschwemmungen in Gera-Untermhaus. Foto: Peter Michaelis / TLZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Hier ein Luftbild vom Hochwasser der Weißen Elster in Berga/Elster (Landkreis Greiz). Foto: Tino Zippel / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer In Gera-Untermhaus (hier: Leibnizstraße) mussten Hunderte Anwohner ihre Häuser verlassen. Foto: Martin Gerlach / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Die Bundeswehr half bei der Evakuierung. Foto: Martin Gerlach / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer In Gera-Untermhaus verlassen hunderte Anwohner ihre Häuser. Die Bundeswehr bringt die Menschen aus dem Überflutungsgebiet. Foto: Martin Gerlach / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Die Bundeswehr bringt die Menschen aus dem Überflutungsgebiet. Foto: Martin Gerlach / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Hier der Hofwiesenpark in Gera-Untermhaus. Foto: Peter Michaelis / TLZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Hier der Hofwiesenpark in Gera-Untermhaus. Foto: Peter Michaelis / TLZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Ein Bundeswehrfahrzeug durchfährt das Wasser im Hofwiesenpark. Foto: Peter Michaelis / TLZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Hier der Hofwiesenpark in Gera-Untermhaus. Foto: Peter Michaelis / TLZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Hier der Hofwiesenpark in Gera-Untermhaus. Foto: Peter Michaelis / TLZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Hochwasser in Gera-Untermhaus, hier in der Mozartstraße und im Otto-Dix-Haus. Foto: Martin Gerlach / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Hochwasser in Gera-Untermhaus, hier in der Mozartstraße und im Otto-Dix-Haus. Foto: Martin Gerlach / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Hochwasser in Geras Mozartstraße. Foto: Martin Gerlach / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer In Gera-Untermhaus verlassen hunderte Anwohner ihre Häuser. Die Bundeswehr bringt die Menschen aus dem Überflutungsgebiet. Foto: Martin Gerlach / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer In Gera-Untermhaus verlassen hunderte Anwohner ihre Häuser. Die Bundeswehr bringt die Menschen aus dem Überflutungsgebiet. Foto: Martin Gerlach / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer In Gera-Untermhaus verlassen hunderte Anwohner ihre Häuser. Die Bundeswehr bringt die Menschen aus dem Überflutungsgebiet. Foto: Martin Gerlach / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer In Gera-Untermhaus verlassen hunderte Anwohner ihre Häuser. Die Bundeswehr bringt die Menschen aus dem Überflutungsgebiet. Foto: Martin Gerlach / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer In der Geraer Mozartstraße stehen einige Keller voller Wasser. Die Anwohner helfen sich gegenseitig. Foto: Martin Gerlach / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Die Bewohner packen gemeinsam an. Foto: Martin Gerlach / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Die Omega-Kreuzung in Gera mit überschwemmten Wismut-Sportzentrum. Foto: Tino Zippel / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Die Omega-Kreuzung in Gera mit überschwemmten Wismut-Sportzentrum. Foto: Tino Zippel / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Luftbild vom Hochwasser Weiße Elster in Gera-Langenberg. Foto: Tino Zippel / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Die Kläranlage bei Gera-Langenberg. Foto: Tino Zippel / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Überschwemmung im Geraer Norden an der A4. Foto: Tino Zippel / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Überschwemmung im Geraer Norden an der A4. Foto: Tino Zippel / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Überschwemmung im Geraer Norden an der A4. Foto: Tino Zippel / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Luftbild vom Hochwasser Weiße Elster in Gera-Nord. Foto: Tino Zippel / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Luftbild vom Hochwasser Weiße Elster in Gera-Nord. Foto: Tino Zippel / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Überschwemmung im Geraer Norden an der A4. Foto: Tino Zippel / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Die Bewohner in Gera packen gemeinsam an. Foto: Martin Gerlach / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Das Otto-Dix-Haus war für den Fall der Fälle vorbereitet. Foto: Martin Gerlach / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Überschwemmung im Geraer Norden an der A4. Foto: Tino Zippel / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Die Eisenbahnbrücke der Linie von Gera nach Jena. Foto: Tino Zippel / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Überschwemmte Gartenanlage in Gera-Süd. Foto: Tino Zippel / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Überflutete Unterführung am Geraer Hauptbahnhof. Foto: Tino Zippel / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Hofwiesenpark und das Geraer Stadion der Freundschaft. Foto: Tino Zippel / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Hofwiesenpark und das Geraer Stadion der Freundschaft. Foto: Tino Zippel / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Hofwiesenpark und das Geraer Stadion der Freundschaft. Foto: Tino Zippel / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Hofwiesenpark und das Geraer Stadion der Freundschaft.Tino ZippelArchiv Luftbild vom Hochwasser Weiße Elster in Gera: Hofwiesenpark und das Geraer Stadion der Freundschaft. Foto: Tino Zippel Foto: Tino Zippel / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Gewerbegebiet in Gera-Untermhaus. Foto: Tino Zippel / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Luftbild vom Hochwasser Weiße Elster in Gera-Untermhaus. Foto: Tino Zippel / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Luftbild vom Hochwasser Weiße Elster in Gera-Süd. Foto: Tino Zippel / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Luftbild vom Hochwasser Weiße Elster in Gera-Süd. Foto: Tino Zippel / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Das Reitsportzentrum in Gera-Milbitz. Foto: Tino Zippel

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Die Weiße Elster in Gera-Heinrichsgrün. Foto: Tino Zippel / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Der Spielplatz im Hofwiesenpark. Foto: Tino Zippel / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Die Weiße Elster in Gera-Debschwitz. Foto: Tino Zippel / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Die Weiße Elster in Gera-Heinrichsgrün. Foto: Tino Zippel / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Luftbild vom Hochwasser Weiße Elster in Gera-Untermhaus. Foto: Tino Zippel / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Luftbild vom Hochwasser Weiße Elster in Gera-Heinrichsgrün. Foto: Tino Zippel / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Luftbild vom Hochwasser Weiße Elster in Gera-Untermhaus. Foto: Tino Zippel / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Luftbild vom Hochwasser Weiße Elster in Gera-Untermhaus. Foto: Tino Zippel / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Luftbild vom Hochwasser Weiße Elster in Gera-Heinrichsgrün. Foto: Tino Zippel / OTZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Aufräumen nach der Flut in Gera-Untermhaus, hier liegen noch Sandsäcke in der Gutenbergstraße. Foto: Peter Michaelis / TLZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Diese Sandsäcke wurden nicht mehr benötigt. Foto: Peter Michaelis / TLZ

Vor 10 Jahren: Die Weiße Elster tritt in Gera über die Ufer Aufräumen nach der Flut in Gera-Untermhaus, die Orangerie blieb bis auf den Keller verschont. Foto: Peter Michaelis / TLZ

Der Verband forderte angesichts des Zahlen eine besseren Schutz gegen Naturkatastrophen. „Sorgen Bund und Länder nicht für ausreichenden Schutz der Häuser und Städte, wird die Gebäudeversicherung sehr teuer und viele Eigentümer und Mieter werden erheblich belastet“, sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.