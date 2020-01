Wolfsattacken stressen Thüringer Schafe: Etwa 1000 Lämmer nicht geboren

Nach Berechnungen von Schäfern bekommen diese nur einen Teil ihrer Verluste vom Land ersetzt. Die aktuellen Zahlen: Für die im vergangenen Jahr 82 gerissenen Schafe und Ziegen zahlte das Umweltministerium circa 10.000 Euro. Für die angeblich 1000 Lämmer, die offensichtlich nicht geboren wurden, weil Mutterschafe nach Wolfsattacken dauerhaft gestresst waren, fließt kein Entschädigungs-Cent. Dieser Folgeschaden kosteten Thüringer Schäfer möglicherweise 100.000 Euro.

Nicht nur Schäfer sehen den Zusammenhang zwischen Wolfsattacke und Geburtenverlust. Auch offizielle Stellen wie die Umweltministerien in Kiel und Hannover legen dieses Phänomen ihren Schadensberechnungen zugrunde.

Besonders betroffen ist eine Herde von Alf Schmidt, einem der größten Schafhalter des Landes. Die 450 Mutterschafe aus seiner 2017 vom Wolf heimgesuchten Herde brachten nur 35 Lämmer zur Welt. „Etwa 700 hätten es sein müssen“, weiß Schmidt aus mehrjähriger Erfahrung. Schäfer Gerd Steuding aus Schwabhausen erging es ähnlich. Er beziffert seinen durch Wolfsattacken bedingten Ausfall auf 200 bis 300 Lämmer.

Dass allein Schäfer die Verluste tragen sollen, sieht Schmidt nicht ein. „Das Land will den Wolf. Dann soll es auch zahlen.“ Schmidt hat dem Land deshalb eine Schadensrechnung zugestellt: 45.000 Euro netto. Reaktion? Gleich null.

Inzwischen steht Alf Schmidt kurz davor, das Land zu verklagen. „Die zweite Mahnung ist raus“, sagt er. „Wenn das Land jetzt nicht reagiert, werde ich es verklagen. Ich verklage die bis nach Brüssel.“

Das Thüringer Umweltministerium will zwar – mit Verweis auf EU-Recht – für die von Wölfen bisher verursachten Folgeschäden nicht zahlen, dennoch hat es ein Einsehen mit den Nöten der Schäfer. Künftig sollen Folgeschäden mit Staatsgeld ausgeglichen werden können.

Seit Herbst 2017 ist man im Thüringer Umweltressort damit beschäftigt, zum Vorteil der Schäfer die Richtlinie zu verändern. „Dass dies möglich ist, zeigen die geltenden Richtlinien in Schleswig-Holstein und Niedersachsen.“ Dort ist man bereits jetzt so weit, wie man in Erfurt noch kommen möchte.

Gäbe es im hohen Norden einen Fall wie den von Schmidt, würde der Verlust auf 119.000 Euro taxiert. „Der errechnete Schaden würde durch das Land beglichen werden“, versicherte das Umweltministerium in Kiel. Seit 2015 fordern Thüringer Schäfer Ausgleich für Wolfsfolgeschäden. Doch bis heute liegt kein ministerielles Papier vor. „Das Umweltministerium hat zu spät reagiert, jetzt sind die Schäfer allein die Leidtragenden“, kritisiert Alf Schmidt. Gestern wurde bekannt, dass sich die Kosten für den bisher erfolglosen Versuch, die sechs Ohrdrufer Wolfshybriden einzufangen, auf 100.000 Euro belaufen; ein Großteil floss an den Bärenpark Worbis für die Unterbringung. Zudem bestätigte das Ministerium, dass die Wolfsfallen regelmäßig zerstört würden.

Wie man im hohen Norden mit Wolfsattacken rechnet

Eine Wolfsattacke auf eine Herde mit 450 Mutterschafen, in der anschließend lediglich 35 Lämmer zur Welt kämen, würde im Umweltministerium von Schleswig-Holstein folgendermaßen berechnet: