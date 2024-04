Sondershausen. Das Geld fließt in eine neue Werkstatt am Maschinenstützpunkt in Hohenebra im Kyffhäuserkreis.

Die Landesforstanstalt investiert 1,74 Millionen Euro in den Maschinenstützpunkt Hohenebra (Kyffhäuserkreis). Mit dem neuen Werkstattgebäude soll die eigene Technik künftig schneller und kostengünstiger gewartet und repariert werden, wie Thüringenforst am Dienstag mitteilte.

Dadurch würden auch 51 Arbeitsplätze am Standort gesichert. Der Maschinenstützpunkt ist nach Angaben von Thüringenforst unter anderem landesweit für den Forstwegebau und die Gebirgs-Holzernte zuständig.

Mehr zum Thema

dpa