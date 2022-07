Ab Mittwochabend wird es zunehmend gewittrig in Thüringen. Erst zum Wochenende beruhigt sich das Wetter. (Symbolfoto)

Auch am Donnerstag hohes Gewitter-Risiko in Thüringen

Erfurt/Leipzig. Feuchte und zu Gewittern neigende Luft bestimmt in den kommenden Tagen das Wetter in Thüringen. Am Donnerstag gab der Wetterdienst bereits erste Unwetterwarnungen heraus.

Nachdem am Mittwochabend bereits die ersten schweren Gewitter über Thüringen hinwegzogen, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch am Donnerstag vor zum Teil unwetterartigen Gewittern (Warnstufe 3 von 4), die sich im Freistaat in den folgenden Regionen entladen können (Stand: 16.59 Uhr):

derzeit keine Region

In diesen Landkreisen können die Gewitter besonders stark (Warnstufe 2 von 4) sein (Stand: 16.59 Uhr):

Landkreis Weimarer Land (gültig bis 18 Uhr),

Saale-Holzland-Kreis (18 Uhr),

Stadt Jena (18 Uhr).

Ab dem heutigen Nachmittag und vor allem ab den Abendstunden entwickeln sich zunächst im Thüringer Bergland und in Ostthüringen die ersten Gewitter. Lokal kann es dabei dann auch zu Starkregen (25 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde) und Sturmböen (65 km/h) kommen. In einigen Regionen kann es zu Unwetterartigen Regenfällen (bis 40 Liter pro Quadratmeter) innerhalb kurzer Zeit kommen. In diesen Zellen sind laut DWD dann auch Sturmböen mit Spitzenwindgeschwindigkeiten von 75 km/h und Hagel mit 2 Zentimeter großen Körnern wahrscheinlich.

Hohes Unwetter-Risiko auch am Freitag

In der Nacht zum Freitag beruhigt sich das Wetter in Thüringen zunächst, ehe in den Morgenstunden das Gewitter-Risiko erneut ansteigt. Dabei kommt es regional auch wieder zu Starkregen (zwischen 15 und 25 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde). Im weiteren Tagesverlauf bleibt die Luft überall im Freistaat gewittrig.

Temperatur steigt nach Gewittern wieder an

In der Nacht zum Samstag ziehen die Regenschauer und Gewitter Richtung Osten ab. Gebietsweise kann dann der Nachthimmel aufklaren. Am Samstag ist es im Freistaat überwiegend heiter bis wolkig und trocken, bei Tageshöchsttemperaturen von bis zu 26 Grad.