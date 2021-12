Leichter Schneefall am Montag in weiten Teilen Thüringens erwartet

Erfurt. In weiten Teilen Thüringens soll es Montagvormittag schneien. In Lagen über 400 Meter seien ein bis zwei Zentimeter Neuschnee zu erwarten.

In Thüringen soll es am Montag schneien. Vor allem am Vormittag sei in weiten Teilen des Bundeslandes mit leichtem Schneefall zu rechnen, so ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

In Lagen über 400 Meter seien ein bis zwei Zentimeter Neuschnee zu erwarten. In tieferen Lagen bleibt der Schnee bei Höchstwerten von bis zu zwei Grad jedoch erst einmal nicht liegen. In der Nacht zum Dienstag ist in den westlichen Gebieten Thüringens erneut mit leichtem Schneefall zu rechnen.

Laut DWD besteht nur vereinzelt Glättegefahr.