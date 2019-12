Erfurt. Laut dem Deutschen Wetterdienst besteht am Mittwoch in Thüringen die Gefahr von gefrierenden Regen und im Bergland soll es schneien.

Eisregen: Wetterdienst warnt vor glatten Straßen in Thüringen

Auf Thüringens Straßen kann es am Mittwoch glatt werden. Laut dem Deutschen Wetterdienst besteht die Gefahr von gefrierenden Regen und im Bergland soll es schneien.

So sei es in der Nacht zum Mittwoch zunächst gering bewölkt, ab Mitternacht gebe es von Westen her jedoch Bewölkungsverdichtung und am Morgen im Eichsfeld sowie im Südharz einsetzenden Regen, der oberhalb von 600 Metern als Schnee fällt. Besonders in Muldenlagen des Berglandes gebe es kurzzeitig gefrierenden Regen und dadurch Glatteisgefahr. Die Temperaturen gehen bis auf -4 Grad zurück.

Am Mittwoch breite sich der Niederschlag dann weiter nach Osten aus. Besonders in Muldenlagen anfangs mit Glatteisgefahr durch gefrierenden Regen. Ab Mittwochvormittag gebe es oberhalb von 400 Metern durchweg Schneefall und bis zum Abend Neuschneehöhen um 5 cm. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 2 bis 5, im Bergland bei -2 bis 2 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag ziehen die Niederschläge dann nach Osten ab und es gibt einzelne Auflockerungen. Am Donnerstag gebe es laut DWD erneute Bewölkungsverdichtung und vorübergehend etwas Regen und im Bergland Schnee.

Auch am Freitag sei es zunehmend bedeckt und regnerisch, oberhalb von 400 Metern gebe es teils langanhaltende Schneefälle, vorübergehend aber auch bis ins Tiefland Schnee oder Schneeregen. In der Nacht zum Samstag bleibt es stark bewölkt und es gibt zeitweise Niederschläge, oberhalb von 400 Meter als Schnee.

