In Thüringen wird es nicht nur eiskalt und frostig, vereinzelt gibt es auch einige Schneeflocken.

Leipzig. In weniger als drei Wochen ist Weihnachten und viele Menschen in Thüringen hoffen auf eine weiße Weihnacht. Nun macht die kommende Woche bereits einen guten Anfang.

Thüringen startet mit Frost und Minusgraden in die Woche

Während in Sachsen und Sachsen-Anhalt milde Temperaturen vorherrschen, ist es in Thüringen zum Wochenstart kalt bei Temperaturen um die null Grad. Das kühle Wetter bleibt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes voraussichtlich auch über die kommenden Tage bestehen. Neben vereinzelten Regentropfen bleibt es überwiegend trocken. Im Thüringer Wald kann auch die ein oder andere Schneeflocke fallen, dort sinken die Temperaturen in den Minusbereich.

Die Nacht von Montag auf Dienstag wird frostig, insbesondere im Thüringer Wald.

Auch das Wochenende im Freistaat war frostig. Vor allem in Südthüringen war es kalt, die Höchsttemperaturen am Samstag lagen um die null Grad.