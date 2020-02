Mit in Chile stationierten Teleskopen haben Astronomen in 1000 Lichtjahren Entfernung einen Exoplaneten entdeckt, der in nur 18 Stunden um seine Sonne kreist.

Planet in 1000 Lichtjahren Entfernung rast in 18 Stunden um seine Sonne

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Planet in 1000 Lichtjahren Entfernung rast in 18 Stunden um seine Sonne

Mit Teleskopen vom Next-Generation Transit Survey (NGTS) in Chile haben Astronomen jetzt einen Exoplaneten entdeckt, der in nur 18 Stunden um eine Sonne kreist. Der Planet, ein Gasriese, ist dabei seiner Sonne bereits so nahe gekommen, dass ihn deren Gravitationskräfte wohl ziemlich bald zerreißen könnten, teilt www.astronews.com mit. Das System ist rund 1000 Lichtjahre von der Erde entfernt.

Der Planet, welcher derzeit noch den technischen Namen „NGTS-10b“ hat, wurde um einen in 1000 Lichtjahren entfernten Stern entdeckt. Beim NGTS handelt es sich um eine Verbund von mehreren Teleskopen, welche in Nähe zum Very Large Telescope (VLT) der europäischen Südsternwarte ESO den Himmel nach den typischen den Helligkeitsschwankungen absuchen. Diese treten auf, wenn ein Planet vor einer Sonne vorüberzieht.

Die Astronomen um Dr. McCormac vermuten, dass sich NGTS-10b in gebundener Rotation um seine Heimatsonne bewegt. Dass bedeutet, Sonne und Planet wenden sich bei ihrer gemeinsamen Umrundung immer die gleiche Seite zu. Damit dürfte die Temperatur auf seiner der Sonne zugewandten Seite im Schnitt mehr als 1000 Grad Celsius heiß sein. Die Sonne selbst ist gut 30 Prozent kleiner als unser Zentralgestirn, aht aber eine Durchschnittstemperatur von 4000 Grad Celsius.

NGTS-10b ist etwa 20 Prozent größer als Jupiter und hat etwa die doppelte Masse. Der Planet wäre ein idealer Kandidat um mit Weltraumteleskopen wie dem James Webb Space Telescope spektrale Untersuchungen seiner Atmosphäre zu machen.

Über ihre Entdeckung berichtet das Team in einem Fachartikel, der in der Zeitschrift Monthly Notices of the Royal Astronomical Society erschienen ist.