Mario Voigt (CDU) will Ministerpräsident werden und schaltet auf Angriff: In einem TV-Duell will er AfD-Landeschef Björn Höcke inhaltlich stellen. Das Vorhaben ist umstritten.

Fünf Monate vor der Landtagswahl in Thüringen treffen sich CDU-Spitzenkandidat Mario Voigt und AfD-Landeschef Björn Höcke am Donnerstagabend zum Fernsehduell. Voigt hat sich vorgenommen, den AfD-Spitzenkandidaten inhaltlich zu stellen. Kritiker werfen dem CDU-Politiker jedoch vor, dem als Rechtsextremisten beobachteten Höcke eine Bühne zu geben. Der TV-Sender Weltüberträgt das Gespräch am Donnerstagabend live ab 20.15 Uhr.

Die Thüringer AfD wird seit März 2021 vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft und beobachtet. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) ist in der Sendung nicht dabei. Er führt im Freistaat eine Minderheitsregierung aus Linken, SPD und Grünen und tritt bei der Landtagswahl am 1. September erneut an.

AfD in Thüringen stärkste Partei

In jüngsten Umfragen verlor die AfD in Thüringen zuletzt leicht an Zustimmung, kam aber mit Werten zwischen 29 und 31 Prozent auf Platz eins vor der CDU, die zwischen 20 und 21 Prozent liegt. Die Linke schwächelte in den Umfragen – womöglich auch wegen der Gründung des Bündnis Sahra Wagenknecht, das aus dem Stand auf Umfragewerte von 13 bis 17 Prozent kam, während die Linke auf 15 bis 18 Prozent fiel.