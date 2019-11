Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Landtagsabgeordneter Bühl kritisiert Management der A71-Baustellen

Bereits seit Wochen sorgen erneute Baustellen auf der A71 vom Erfurter Kreuz nach Arnstadt für erhebliche Beeinträchtigungen. Beinahe täglich kommt es dort zu Staus und Unfällen. „In diesem Jahr ist die Autobahn im Abschnitt zwischen Erfurt und Suhl kaum frei von Baustellen“, so der CDU-Landtagsabgeordnete gegenüber unserer Zeitung. Er hat nun erneut eine Anfrage an das Erfurter Verkehrsministerium gerichtet, wann mit dem Ende der Baustellen zu rechnen ist und welche Möglichkeiten zur Verkürzung der Bauzeiten genutzt werden könnten.

„Die A71 ist die einzige Nord-Südverbindung durch Thüringen. Jeden Tag sind viele Pendler auf ein zügiges und sicheres Vorankommen angewiesen. Hier braucht es ein besseres Baustellenmanagement“, so Bühl, schließlich sei die A71 seit Jahren faktisch eine Dauerbaustelle. „Richtig koordiniert scheint mir das nicht“, kritisiert er in seinem Schreiben an das Verkehrsministerium.

Er wolle deshalb jetzt wissen, wie oft es schon gestaut habe, wann Pendler endlich mit einer baustellenfreien Autobahn 71 rechnen könnten und was die Landesregierung unternimmt, um dafür zu sorgen, dass dauerhaft auch an den Baustellen gearbeitet wird.

