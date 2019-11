Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unbekannte schießen im Kyffhäuserkreis mit Luftgewehr auf Labrador

Unbekannte haben am Mittwoch einen Hund in Seega (Kyffhäuserkreis) verletzt. Als der Besitzer am Abend nach Hause kam, entdeckte er bei seinem Labrador eine Schusswunde am Bauch. Der oder die Täter hatten auf den Vierbeiner auf einem Grundstück in der Hammerstadtstraße gezielt.

Die Polizisten stellten das Geschoss - vermutlich aus einem Luftgewehr - sicher. Die Tat ereignete sich zwischen 7.30 Uhr und 19 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise können unter der Telefonnummer 03632/6610 abgegeben werden.

