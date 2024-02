Eichsfeld. Autofahrer, die aus dem Eichsfeld in Richtung Kassel unterwegs sind, müssen sich gedulden. Die Bauarbeiten auf der A7 dauern an.

Auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Hann.Münden/Staufenberg-Lutterberg und Kassel-Nord dauern die Arbeiten an den Schutzeinrichtungen und die Kanalsanierung in beide Fahrtrichtungen noch bis Ende Februar an. Das teilt die Autobahn GmbH des Bundes mit.

Es gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 Stundenkilometern im Baustellenbereich. Frost, Schnee und Regen haben zu einer Verzögerung bei der Fertigstellung des Bauabschnitts geführt, heißt es. Darüber hinaus mussten mehr Arbeiten als geplant ausgeführt werden.

Die Bauarbeiten zwischen der Anschlussstelle Hann.Münden/Hedemünden und dem Dreieck Drammetal in Richtung Hannover sind hingegen abgeschlossen, sodass keine Einschränkungen mehr bestehen. Auch die PWC-Anlage Hedemünden in Richtung Hannover steht den Verkehrsteilnehmern wieder zur Verfügung. Zudem wurde die Gelbmarkierung beseitigt und durch eine Weißmarkierung ersetzt.

In Fahrtrichtung Kassel sind die Arbeiten zwischen diesen beiden Anschlussstellen noch nicht abgeschlossen. Zu den ungeplanten Verzögerungen haben vor allem die andauernden Niederschläge der letzten Wochen beigetragen. Hier gab es unter anderem Ausspülungen, die jetzt nachgearbeitet werden müssen. Ende Februar sollen auch diese Arbeiten abgeschlossen sein, heißt es seitens der Autobahn GmbH.

