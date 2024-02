Eichsfeld. In einem Kreisel im Eichsfeld stieß am Dienstagmorgen ein Pkw mit einem Moped zusammen. Die Mopedfahrerin wurde dabei verletzt.

In einem Kreisel in der Mühlhäuser Chaussee in Leinefelde stieß am frühen Dienstagmorgen aus noch ungeklärter Ursache ein Pkw mit einem Moped zusammen. Dabei stürzte die Mopedfahrerin und verletzte sich. Beamte der Eichsfelder Polizei nahmen den Unfall vor Ort auf und ermittelten den Autofahrer im Nachgang. Gegen den Fahrer besteht der Verdacht auf Unfallflucht. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall dauern an.

