Dingelstädt. Im Eichsfeld stahlen Diebe einen Audi. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Auf einen weißen Audi Q5 hatten es Diebe in der Nacht zu Mittwoch abgesehen. Laut Polizei ereignete sich die Tat gegen 3 Uhr. Das Fahrzeug im Wert von mehreren zehntausend Euro stand zur Tatzeit unter einem Carport in der Kefferhäuser Straße in Dingelstädt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat die Tat bemerkt? Wem sind verdächtige oder ortsfremde Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon: 03601/4510 entgegen.

Aktuelle Nachrichten aus dem Eichsfeld

red