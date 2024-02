Leinefelde. Zwei alte Bäume in Leinefelde müssen weg. Das ist der Grund:

Zwei Linden, die in Leinefelde „Hinterm Ringau“ stehen, müssen jetzt gefällt werden. Ein Gutachter hat bei einer Kontrolle „komplette Faulstellen am Stammfuß“ und großflächigen Pilzbefall an den Bäumen festgestellt. Aufgrund der Erkrankung ist die Standsicherheit der zwei etwa 140 Jahre alten Bäume gefährdet.