Eichsfeld. Bei einem schweren Unfall wird im Eichsfeld ein Mensch getötet. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Zu einem tragischen Unfall kam es am frühen Freitagmorgen gegen 4.10 Uhr in Duderstadt auf der Herzberger Straße. Wie die Polizei berichtet, wurde ein 65 Jahre alter Fußgänger beim Zusammenstoß mit einem Pkw Renault tödlich verletzt.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist zurzeit noch unklar. Der 58 Jahre alte Autofahrer aus dem Landkreis Eichsfeld blieb unverletzt. Im Mittelpunkt der polizeilichen Ermittlungen steht insbesondere die Klärung der Frage, ob sich der 65-Jährige bereits auf der Straße befand, als er von dem in Richtung Herzberg fahrenden Fahrzeug erfasst wurde, oder ob er kurz zuvor unvermittelt auf die Fahrbahn getreten war.

Bei der Kollision hatte der Fußgänger schwerste Verletzungen erlitten. Er war wenig später in einem Krankenhaus verstorben. Laut Polizei wurde der Leichnam des Mannes auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Göttingen beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05527/84610 bei der Polizei in Duderstadt zu melden.

