Eichsfeld. In einem gewissen Abschnitt im Eichsfeld ist der Kolonnenweg in Kürze wieder begehbar. Dazu gehörte nicht wenig Arbeitsaufwand.

Gerade wird am Grünen Band westlich von Glasehausen auf einem etwa 600 Meter langen Teilstück der Kolonnenweg wieder begehbar gemacht. „Die Bodenauflage auf den Kolonnenwegplatten machte bisher das Wandern auf diesem eher steilen Abschnitt zu einer schwierigen Angelegenheit“, heißt es von der Stiftung Naturschutz Thüringen.

Sträucher und Bäume am Rand des Kolonnenweges erschwerten das Durchkommen zusätzlich. Die störenden Gehölze werden momentan entfernt und abgefahren. Zudem werden die unteren Äste alter Bäume entfernt. Die Rand- und Mittelstreifen des Weges werden gemulcht, die Bodenauflage auf den Kolonnenwegplatten, wo nötig, mit einem Bagger abgezogen. Bis zum Beginn der Brut- und Setzzeit zum 1. März soll die Maßnahme abgeschlossen sein.

„Die Stiftung Naturschutz Thüringen setzt hier eine Empfehlung des Pflege-, Entwicklungs- und Informationsplans (PEIPL) um. Somit können Wandernde von Glasehausen in Richtung Günterode das Grüne Band durchgehend entlang des Kolonnenweges erleben“, so Carlotta Schulz, stellvertretende Geschäftsführerin der Stiftung Naturschutz Thüringen. Der Kolonnenweg sei ein typisches Element des Grünen Bandes, insbesondere in seiner Funktion als Relikt der DDR-Grenzsicherung. Im Nationalen Naturmonument „Grünes Band Thüringen“ gilt übrigens für alle ein Wegegebot.

