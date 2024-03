Eichsfeld. In einer Stadt im Eichsfeld machen sich Unbekannte an einem Auto zu schaffen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte Täter machten sich nach Polizeiangaben am Freitag zwischen 0 Uhr und 7.30 Uhr an einem Pkw zu schaffen, der in der Ortslage Worbis im Hausener Weg abgestellt war.

Der oder die Täter zerstachen am Fahrzeug alle vier Reifen, sodass das Fahrzeug auch nicht mehr genutzt werden konnte, so die Beamten. Der Schaden wird mit 300 Euro angegeben. Wer Hinweise zur Tat oder zum Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eichsfeld zu melden.

Aktuelle Nachrichten aus dem Eichsfeld

red