Eichsfeld. Im Eichsfeld zieht die Polizei einen jungen Mann aus dem Verkehr. An seinem Fahrzeug stimmt ein entscheidendes Detail nicht.

Wie die Polizei mitteilt, wurde am Samstag um 12.50 Uhr ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer in Breitenworbis in der Halle-Kasseler-Straße durch Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld angehalten und kontrolliert.

Dabei stellte sich heraus, dass am Fahrzeug des jungen Mannes noch das schwarze Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2023 angebracht war, das inzwischen keine Gültigkeit mehr besitzt. Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde gegen den Fahrer gefertigt, teilt die Polizei mit.

Aktuelle Nachrichten aus dem Eichsfeld

red