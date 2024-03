Eichsfeld. Beratung bei Stress mit den Behörden, Weltfrauentag in der Stadtbibliothek und ein Frühstück in Gernrode – das ist los im Eichsfeld:

Sprechtag des Thüringer Bürgerbeautragten in Heiligenstadt

Wer von den Handlungen der öffentlichen Verwaltung betroffen ist, findet am Dienstag, 9. April, bei Kurt Herzberg Gehör. Der Thüringer Bürgerbeauftragte hat ab 9 Uhr einen Sprechtag im Landratsamt in der Bahnhofstraße 5c in Heiligenstadt. Er helfe schnell und unbürokratisch bei der Suche nach einer einvernehmlichen Lösung, kläre schwierige Sachverhalte und erläutere rechtliche Zusammenhänge, heißt es in der Pressemitteilung. Jeder habe das Recht, sich mit seinem Anliegen an den Bürgerbeauftragten zu wenden. Die Beratung findet im Beratungsraum/Ebene 0 statt. Aus organisatorischen Gründen wird darum gebeten, zuvor einen persönlichen Gesprächstermin unter der Telefonnummer 0361/57 3113871 zu vereinbaren. Unterlagen zu den Anliegen, wie etwa Bescheide oder andere Behördenschreiben, sollten zum Termin mitgebracht werden. Die Beratung ist kostenlos. Weitere Informationen gibt es unter www.buergerbeauftragter-thueringen.de.

Seit 1953 in der Feuerwehr: Heuthen ehrt Josef Freund

Eine besondere Ehrung erhielt jetzt Josef Freund aus Heuthen. Für seine 70-jährige Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr wurde er mit dem Heiligen Florian ausgezeichnet. Mit 85 Jahren ist er Heuthens ältester Feuerwehrmann. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung würdigten ihn neben Ortsbrandmeister Silvio Tasch auch Heuthens Bürgermeister Michael Gaßmann und der stellvertretende Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Peter Bernhardt. Er gehöre noch lange nicht zum alten Eisen, betonte Josef Freund, der in seinem 60. Lebensjahr von der Einsatzgruppe in die Alters- und Ehrenabteilung gewechselt war. Er nehme noch an Treffen, Busfahrten und vielen weiteren Aktivitäten teil. Besonders freue er sich über die positive Entwicklung der Feuerwehr Heuthen. Das schöne Gerätehaus und die neuen Fahrzeuge sowie die gute Arbeit im Verein, aber auch die aktive Arbeit der Jugendfeuerwehr gehörten mit dazu.

IHK-Fortbildung zum Industriemeister Metall - Infoveranstaltung in Deuna

Interessierte am Vorbereitungslehrgang auf die Prüfung zum Industriemeister Metall lädt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt am Mittwoch, 6. März, um 16 Uhr zu einer kostenfreien Informationsveranstaltung nach Niederorschel ein. Der Lehrgang findet dann vom 3. Juni 2024 bis zum 20. November 2026 in Deuna statt. Für die Info-Veranstaltung im Bildungszentrum der Dyckerhoff GmbH im Werk Deuna in der Industriestraße 7 ist keine Anmeldung erforderlich. Weitere Informationen gibt es bei dem IHK-Weiterbildungsberater Marcel Übensee unter der Telefonnummer 0361/3484-127 oder per E-Mail unter uebensee@erfurt.ihk.de.

Frauen Union Eichsfeld veranstaltet „Frühstück mit Inspirationen“

Ein „Frühstück mit inspirierendem Vortrag“ veranstaltet die Frauen Union Eichsfeld am Samstag, 9. März, im Großen Saal in Gernrode. Ab 9 Uhr gibt es ein Buffet, dem sich der Vortrag „Wie tickt die Jugend? – Generation Z“ anschließt. Darin gibt Zukunftsforscherin Antje-Britta Mörstedt Einblicke in die Lebens- und Arbeitswelt der neuen Generation. Neben Antje-Britta Mörstedt wird auch Landratskandidatin Marion Frant (CDU) ein kurzes Statement zum Thema „Wie weiter im Eichsfeld?“ geben und Fragen zu aktuellen Themen beantworten. Karten für die Veranstaltung gibt es ab sofort bei „Buchwelt“ in Leinefelde, in der „Eichsfelder Bücherstube“ in Heiligenstadt, bei „Schreibwaren Schäfer“ in Worbis sowie bei „Schreibwaren Klöppner“ in Gernrode, Niederorschel und Bischofferode. Plätze können unter der E-Mail info@cdu-eichsfeld.de reserviert werden.

Eichsfeldmuseum bleibt ab Donnerstag bis Mitte April geschlossen

Im Eichsfeldmuseum in Heiligenstadt werden ab dieser Woche mehrere Baumaßnahmen umgesetzt. Daher bleibt das Museum von Donnerstag, 7. März, bis zum 13. April für Besucher geschlossen. Am Sonntag, 14. April, öffnet das Museum wieder regulär seine Pforten, zeitgleich mit der Eröffnung der neuen Sonderausstellung „900 Jahre Kloster Gerode“. Über die Social-Media-Kanäle erhalten alle Interessierten weiterhin regelmäßig Informationen und Updates zum Fortschritt der Bauarbeiten, teilt das Museum mit. Zudem seien die Veranstaltungen des Heiligenstädter Geschichts- und Museumsvereins von der Schließung nicht betroffen und finden statt.

Veranstaltungen zum Weltfrauentag in der Stadtbibliothek „Brüder Grimm“

Anlässlich des Weltfrauentages am Freitag, 8. März, lädt die Stadtbibliothek „Brüder Grimm“ in Heiligenstadt zu drei Veranstaltungen ein. Gleich um 14 Uhr eröffnet die Ausstellung „Metamorphosen aus Papier“ als erste in der „neuen Bibliothek“. Die Schüler der Lorenz-Kellner-Regelschule zeigen Papierobjekte, die während eines zweitägigen Kunstworkshops mit der Künstlerin Philine Görnandt entstanden sind und einen künstlerischen Beitrag zum122. Deutschen Wandertag im September leisten wollen. Musikalisch begleitet wird die Ausstellungseröffnung von Smilla Oesterheld und Katrin Dörnbach von der Eichsfelder Musikschule.

Auf ein Kindermitspielstück um die „Märchenfee, der nur noch die Kostüme der Märchenfiguren geblieben sind, weil alle anderen in den Urlaub gefahren sind“ freuen sich die Jüngsten um 15 Uhr. Dann ist die Märchenfee Tasifa vom KIECK-Theater aus Weimar in der Bibliothek zu Gast und veranstaltet ein buntes Märchenspektakel, bei dem alle mitspielen können. Die Karten kosten für Kinder 3 Euro und für Erwachsene 5 Euro. Sie sind im Bürgerbüro und in der Stadtbibliothek erhältlich.

„Sehnsucht - poesie & guitar“ heißt das Kulturfreitagsspezial, das um 19.30 Uhr beginnt. Das KIECK-Theater Weimar präsentiert eine „Liaison aus frech-romantischen Texten und emotionalen Songs passend zum Frauentag!“. Die Veranstalter garantieren einen Abend, „der kurzweilig, abwechslungsreich und tiefgründig zugleich“ ist. Für Getränke ist gesorgt, die Karten kosten 5 Euro und sind im Bürgerbüro und in der Stadtbibliothek erhältlich.

