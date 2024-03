Eichsfeld. Stressbewältigung, historische Spurensuche, ein Nähkurs und mehr: Hier gibt es Nachrichten für das Eichsfeld und die nächste Umgebung kurz und knapp.

Nähkurs und Stressbewältigung

Das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt lädt Samstag, 16. März, um 19.30 Uhr zu einem Nähkurs für Mütter und Töchter ein. Dabei werden Grundkenntnisse an der Nähmaschine vermittelt und erste einfache Werke hergestellt. Für Fortgeschrittene gibt es Tipps zur Umsetzung eigener Ideen und Anleitungen zur Reparatur von Lieblingsstücken. Die Teilnahme kostet 20 Euro für Erwachsene, Kinder und Jugendliche zahlen 12 Euro. Mitzubringen sind eine Nähmaschine (auf Anfrage können Leihgeräte gegen eine Gebühr von zwei Euro zur Verfügung gestellt werden), passende Nähmaschinenfüßchen, das Handbuch zur Nähmaschine, dünner Baumwollstoff (etwa zwei Meter mal 1,40 Meter), passendes Garn, Stoffschere, Stecknadeln und Maßband. Nach Absprache kann Material von der Kursleiterin bezogen werden. Rückfragen unter Telefon: 03605/5424422.

Um das Thema Stressbewältigung im Alltag geht es in einem weiteren Kurs am Dienstag, 19. März, um 17.30 Uhr. Unter der Leitung der Sozialarbeiterin Cordula Traubel lernen die Teilnehmer, mit klassischen Stresssituationen umzugehen und sich selbst mehr Achtsamkeit zu schenken. Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf sechs Euro. Anmeldungen für beide Kurse ab sofort unter der Telefonnummer 036075/690072 oder per E-Mail an familienzentrum@kerbscher-berg.de.

Veranstaltung wird verschoben

Die für kommenden Sonntag, 17. März, geplante Veranstaltung „Tina – The Rock Legend“ im Eichsfelder Kulturhaus wird auf Samstag, 30. November, verschoben. Das teilt Werkleiterin Marie-Christin Liese mit. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit.

Kino im Alten Rathaus

Im Rahmen des Kulturfreitags läuft am 15. März im Alten Rathaus der Film „Das Nonnenrennen“. Freigegeben ist er ab sechs Jahren. Der Eintritt ist frei, eine Vormerkung in der Stadtbibliothek wird empfohlen.

Auf der Spur historischer Mühlen

Die Urania Bildungsgesellschaft Eichsfeld lädt am Montag, 18. März, zu einer speziellen Stadtbesichtigung nach Heiligenstadt ein. Im Fokus der Veranstaltung stehen die historischen Mühlen der Stadt. Treffpunkt für den etwa zwei Kilometer langen Rundgang ist um 14 Uhr am Rathaus. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, in der Herrnmühle einen Kaffee zu genießen. Anmeldungen und weitere Informationen unter der Telefonnummer: 03605/546151 oder per E-Mail an urania@urania-eichsfeld.de.

Mit bunter Ernährung besser durch den Alltag

Einen Kurs in Sachen aktives Gesundheitsmanagement und Stressprävention bietet die Bildungs- und Ferienstätte Uder vom 15. bis 19. April an. Die Teilnehmer lernen verschiedene Entspannungsverfahren und Techniken kennen, erlernen Dehnübungen und Übungen mit Faszienrollen, die regelmäßig in den Arbeitsalltag integriert werden können. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Umgang mit Stress, speziell im beruflichen Kontext. Heilpraktikerin Katrin Horn spricht über Stressmanagement und wie jeder mit seinen Stressfaktoren besser umgehen kann. Auch das Thema gesunde Ernährung wird beleuchtet.

Um vitalstoffreiche Ernährung und aktive Stressbewältigung geht es in einem weiteren Kurs vom 22. bis 26. April unter der Leitung der Gesundheitsberaterin Kirsten Müller. Er setzt in den Bereichen an, wo jeder individuell den größten Einfluss darauf hat, gesünder zu werden und zu bleiben: der Umgang mit Stress und die Umsetzung einer vitalstoffreichen, bunten Ernährung. Der Bildungsurlaub beinhaltet einen Präventionskurs in Progressiver Muskelentspannung (PMR), der von den Krankenkassen anerkannt ist. Anmeldung und weitere Informationen unter der Telefonnummer: 036083/42311 und per E-Mail an info@bfs-eichsfeld.de

Ausstellung „Gemeinsamer Himmel ohne Grenzen“

Zu ihrer Ausstellung „Gemeinsamer Himmel ohne Grenzen“ lädt Alicja Siudziak am Sonntag, 7. April, ins Gemeindezentrum nach Steinbach ein. Ab 15 Uhr können sich die Gäste auf Grafiken und Malereien der polnischen Künstlerin freuen. In der Ausstellung präsentieren auch die Kinder des Steinbacher Kindergartens ihre Werke.

Schwimmbad vorübergehend geschlossen

Während der Osterferien in Niedersachsen (18. März bis einschließlich 1. April) bleibt die Schwimmhalle in Gieboldehausen geschlossen. Dies teilt das Landratsamt Göttingen mit. Der reguläre Betrieb wird ab Dienstag, 2. April, fortgesetzt.

