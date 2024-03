Leinefelde. Ein Gegenstand im Boden reißt in Leinefelde den Diesel-Tank eines Lastwagens auf. Die Feuerwehr muss mit spezieller Ausrüstung zum Einsatz:

Auf einer Leinefelder Baustelle kam es am Donnerstagmorgen zu einem Einsatz der Feuerwehr Leinefelde. „Ein Gegenstand im Boden beschädigte den Treibstofftank eines Lkw, sodass größere Mengen an Diesel austraten“, schildert Wehrleiter Florian Hartung, was vorgefallen waren. Insgesamt seien es um die 150 Liter gewesen. Mithilfe des Gerätewagen Gefahrgut konnten die ausgetretenen Stoffe aufgefangen und abgesaugt werden, um so die Gefahr zu beseitigen. In Absprache mit dem Eichsfelder Unweltamt wurde das weitere Vorgehen besprochen und abschließend der Einsatz beendet.

