Eichsfeld. Neue Fernwärmeleitung sorgt für eine Straßensperrung im Eichsfeld. In Dingelstädt steht die richtige Ernährung im ersten Lebensjahr auf dem Kursplan und vieles mehr.

Straßensperrung in Worbis

Die Energieversorgung Leinefelde – Worbis GmbH verlegt in Worbis einen neuen Fernwärmeanschluss. Dadurch kommte es zu einer Straßensperrung. Die Elisabethstraße ist ab der Ohmberghalle in Richtung Stadion bis Ende Elisabethstraße/Ecke Am Stadion seit Montag, 18. März, gesperrt. Die Vollsperrung werde voraussichtlich eine Woche, bis maximal vier Wochen dauern, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. „Es wird versucht, die Straßenquerung baulich als erstes zu realisieren, aber bei Tiefbauarbeiten gibt es auch immer wieder mal Unvorhergesehenes“, erklärt Marko Weber, Leiter der Betriebsstätte Worbis.

Beratung zur Unternehmensnachfolge in Heiligenstadt

Eine Unternehmensnachfolge ist für viele Unternehmer, unabhängig davon, wer die Nachfolge antritt, oft ein finanzielles, rechtliches und vor allem anspruchsvolles Vorhaben. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt bietet zu diesem Thema spezielle Beratungen an. Gründer, die den Schritt in die Selbstständigkeit im Rahmen einer Unternehmensnachfolge gehen wollen, aber auch Firmenchefs, die ihr Unternehmen an einen Nachfolger abgeben möchten, können sich in Einzelgesprächen kostenfrei und unabhängig beraten lassen. Neben einer zertifizierten Steuerberaterin für Unternehmensnachfolge steht auch ein Vertreter eines Kreditinstituts für Finanzierungsfragen zur Seite. Zum nächste Beratersprechtag lädt die IHK am Donnerstag, 21. März, von 15 bis 18 Uhr in das IHK-Regionalbüro in der Heiligenstädter Wilhelmstraße 34 a ein. Eine vorherige Terminvereinbarung unter Telefon 03631/90820 ist erforderlich.

„Begleitet Pilgern“ ist digital abrufbar

Der Pilgerweg Loccum-Volkenroda ist ein überregionaler Pilgerweg. Er führt auf rund 300 Kilometern durch das Wesergebirge, den Vogler und den Solling sowie durch das Eichsfeld und verbindet das Kloster Loccum, nahe den Niederungen des Steinhuder Meeres, mit seinem Mutterkloster Volkenroda bei Mühlhausen. Die Möglichkeiten, sich für eine begleitete Pilgertour, als Tages- oder Mehrtagesangebot, anzumelden, sind in diesem Jahr digital zu finden. Verschiedene Touren werden für fast alle Etappen am Weg angeboten. Sich in Begleitung auf den Weg zu machen, ist eine gute Alternative zur eigenen Organisation. Ein mehrtägiges Angebot für die hiesige Region gibt es von Pilgerbegleiterin Gudrun Laqua. Sie wird vom 2. bis 5. August auf dem regionalen Nebenweg Klosterpfad unterwegs sein. In vier Etappen geht es von Dachrieden über Küllstedt nach Geismar, Eigenrieden und Mühlhausen. Für die Tour kann man sich bis Anfang Juli 2024 anmelden. Weitere Informationen zu den zwei Themen und zur Anmeldung gibt es im Internet unter www.loccum-volkenroda.de.

Nordhäuser Kornbrand ist neu auf dem Markt

Seit das Nordbrand-Unternehmen Ende 2022 seinen ersten Premium-Kornbrand aus der 1507-Linie – das Jahr der Ersterwähnung der Brennkunst in Nordhausen – vorgestellt hat, ist ein gutes Jahr vergangen. Seitdem konnten die Korn-Spezialisten nicht nur zwei weitere Premium-Kornbrände präsentieren, sondern die Linie auch im Markt etablieren. Durch die fassgelagerten Roggenkorn-Destillate und das damit verbundene Geschmackserlebnis sind diese Premium-Spirituosen, verbunden mit handwerklicher Expertise, bisher ein Erfolg. Und so wird vermutlich auch die Edition No 4 schnell vergriffen sein. 24 Monate durfte der Kornbrand in einem ehemaligen Cognac-Fass aus dem französischen Departement Charente zur Reifung lagern. Dadurch ergeben sich in der Nase eine kraftvolle, runde und fruchtige Note und im Aroma ein Hauch von kandierten Früchten, Vanille und Tabak. 877 Flaschen kommen auf den Markt. Jede Flasche wird in der Handmanufaktur der Nordhäuser Traditionsbrennerei abgefüllt, verkorkt, etikettiert und handschriftlich nummeriert. Die 1507-Serie gibt es im Hofshop der Traditionsbrennerei in der Grimmelallee 11.

