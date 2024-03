Eichsfeld. Eine Eichsfelder Rockband präsentiert die großen Klassiker der Musikgeschichte. Zu hören sind sie in einem bekannten Musikclub.

Classic Rock von Größen wie Led Zeppelin, Rolling Stones, Pink Floyd, Queen und mehr gibt es am Samstag, 6. April, im Schwarzen Peter in Heuthen. Dann steht die Band Paula & Sons aus Leinefelde auf der Bühne des Musikclubs. Die vier Instrumentalisten und ihre Frontfrau bieten eine dreistündige Live-Rockshow der größten Klassiker der Rockmusik seit den 70ern.

Die präsenten Riffs des Leadgitarristen Florian Meyer bilden das Rückgrat von P&S, wie sich die Band gerne kurz nennt. Der Name geht auf dessen Instrument, eine Les Paul, zurück. Frauke Ziesche als Frontsängerin ist also nicht die Paula, wie manche denken. Zusammen zelebrieren die fünf Musiker, denen man die Begeisterung an den großen Klassikern des Rocks auf der Bühne anmerkt, ein Feuerwerk aus Wucht und Nostalgie. Einlass zum Konzert ist ab 20 Uhr, Beginn ist um 21 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro.

