Eichsfeld. Unbekannte beschmieren die Gebäudewand eines Schulhofs im Eichsfeld. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern.

Einen Sachschaden von 100 Euro verursachten unbekannte Täter an einer Grundschule im Eichsfeld, das teilte die Polizei am Dienstag mit. Zu einem ungeklärten Tatzeitraum betraten die Täter das Gelände der Schule in der Hauptstraße in Bodenrode und hinterließen Schmierereien an einer Gebäudewand auf dem Schulhof.

Zur Tat hat die Polizeiinspektion Eichsfeld die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den Tätern werden unter der Telefonnummer 03606/6510 (Aktenzeichen 0079017) entgegengenommen.

red