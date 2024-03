Eichsfeld. In einem Dorf im Eichsfeld randalieren unbekannte Täter. Sie richten hohen Schaden an.

Nach Auskunft der Polizei beschädigten bislang unbekannte Täter bereits am Sonntag, 17. März, das Fenster eines Wohnhauses in der Hauptstraße in Küllstedt. Die Tat ereignete sich zwischen 13 und 15.45 Uhr. Der oder die Täter verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro, so die Beamten.

Wer kann Hinweise zur Tat geben? Wer hat Personen im Tatzeitraum in Tatortnähe gesehen, die möglicherweise in Verbindung mit der Tat stehen könnten? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen (Aktenzeichen: 0070713).

Aktuelle Nachrichten aus dem Eichsfeld

red