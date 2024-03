Eichsfeld. In Leinefelde „verzieren“ Unbekannte einen Spielplatz. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Am Dienstagnachmittag wurden laut Polizei auf einem Spielplatz in der Heinestraße in Leinefelde Schmierereien festgestellt, die mit Sprühfarbe aufgebracht worden waren. Außerdem konnten mehrere verfassungswidrige Symbole an den Spielgeräten festgestellt werden, welche bislang unbekannte Täter dort hinterließen.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und bittet um Zeugenhinweise. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 300 Euro.

Wer die Tat bemerkt hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden (Aktenzeichen: 0079617).

Aktuelle Nachrichten aus dem Eichsfeld

red