Eichsfeld. Arbeitnehmervertreter der Region können sich auch in diesem Jahr um den Deutschen Betriebsräte-Preis bewerben. Die Auszeichnung ging bereits einmal ins Eichsfeld.

Engagierte Betriebsräte aus dem Landkreis Eichsfeld gesucht: Bis zum 30. April können sich Arbeitnehmervertreter, die sich in ihrem Betrieb besonders um die Belange von Beschäftigten kümmern, beim „Deutschen Betriebsräte-Preis“ bewerben. Darauf weist die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hin. Preisverdächtig sind innovative Projekte und gute Ideen rund um das Thema Mitbestimmung.

„In vielen Unternehmen setzen sich Betriebsräte für gute Arbeitsbedingungen ein. Sie spielen eine wichtige Rolle, wenn es um das Erhalten von Arbeitsplätzen und um das Schaffen neuer Jobs geht. Auch die Krisen der letzten Jahre wären ohne Betriebsräte so nicht zu stemmen gewesen“, sagt Jens Löbel, Geschäftsführer der NGG Thüringen.

Ob bei großen Firmen oder bei Familienbetrieben: Ab fünf Beschäftigten kann ein Betriebsrat gegründet werden. „Das zahlt sich aus. Die Betriebsräte regeln vieles im Hintergrund. Sie sorgen vor allem dafür, dass das Betriebsklima gut ist. Eine zufriedene Belegschaft ist immer auch ein entscheidender Garant dafür, dass die Produktivität der Firma passt“, so Löbel.

Umso wichtiger sei es, das Engagement und die Erfolge von guter Betriebsratsarbeit beim Betriebsrätepreis in den Fokus zu rücken. „Das ist für Beschäftigte ein Ansporn, selbst eine Arbeitnehmervertretung zu gründen. Gerade in kleinen Betrieben ist auch im Kreis Eichsfeld in puncto Mitbestimmung noch viel Luft nach oben“, so Jens Löbel.

Die NGG Thüringen bietet Belegschaften im Eichsfeld eine Art Starthilfe, wenn es darum geht, eine Arbeitnehmervertretung zu gründen. Kontakt für eine Beratung unter Telefon: 0361/666440 oder per E-Mail an region.thueringen@ngg.net.

Mehr Informationen unter: www.bund-verlag.de/betriebsrat/deutscher-betriebsraete-preis/einfach-bewerben

red