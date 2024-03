Eichsfeld. Frau kommt bei einem Unfall mit dem Schrecken davon. Was war passiert?

Mit dem Schrecken kam laut Polizeiangaben die 54-jährige Fahrerin eines Pkw Audi davon, als sie am Donnerstagabend gegen 19 Uhr die Straße zwischen Uder und Heiligenstadt befuhr. Denn zu diesem Zeitpunkt stürzte ein Baum vom rechten Fahrbahnrand auf das fahrende Auto. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt, jedoch entstand an ihrem Pkw Sachschaden. In der Folge musste das Fahrzeug abgeschleppt werden, so die Polizei.

Aktuelle Nachrichten aus dem Eichsfeld

red