Heiligenstadt. Die Polizei wird zu einem Unfall in Heiligenstadt gerufen. Dort gibt es nicht nur Sachschaden, sondern auch einen besonderen Anblick.

Zu einem nicht alltäglichen Unfall kam es am Ostersonntag gegen 23:15 Uhr in Heiligenstadt. Ein 60-jähriger Nissan-Fahrer befuhr die Landesstraße aus Leinefelde kommend in Richtung Heiligenstadt. Am Kreisverkehr vor der Stadt, so die Polizei, verließ der Mann mit seinem Auto aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und unter Einfluss von Betäubungsmitteln die Fahrbahn und steuerte sein Fahrzeug auf die Mittelinsel des Kreisverkehrs, wo es anschließend zum Stillstand kam. Ein bei der Unfallaufnahme durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Opiate, berichtet die Polizei. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. An Teilen der Verkehrseinrichtungen sowie am Fahrzeug entstanden Sachschäden in Höhe von rund 6000 Euro.

red