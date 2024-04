Eichsfeld. Autobahnnutzer auf dem Weg ins Eichsfeld müssen mehr Zeit und Strecke einplanen. Grund sind Sanierungsarbeiten.

Verkehrsteilnehmer, die auf der Autobahn in Richtung Eichsfeld unterwegs sind, müssen in den kommenden drei Wochen mehr Fahrzeit einplanen. Nach Informationen der Autobahn GmbH des Bundes wird die A38 von Montag, 8. April, 5.30 Uhr, bis Dienstag, 30. April, 20 Uhr, zwischen dem Dreieck Drammetal und der Anschlussstelle (AS) Friedland in Fahrtrichtung Halle voll gesperrt. In dieser Zeit wird die Fahrbahn der A38 saniert. Die Anschlussstellen Dramfeld und Deiderode in Richtung Halle sind ebenfalls gesperrt, teilt die Autobahn GmbH mit.

Verkehrsteilnehmende auf der A7 aus Richtung Hannover kommend werden gebeten, an der AS Göttingen abzufahren und die B3 und B27 bis zur AS Friedland zu nehmen, von wo sie wieder auf die A38 gelangen.

Verkehrsteilnehmende auf der A7 aus Richtung Kassel kommend, fahren in der AS Hann. Münden-Hedemünden ab und nehmen die B80 und B27 bis zur Anschlussstelle Friedland. Um Belastung für die Anwohnerinnen und Anwohner an den Umleitungsstrecken so gering wie möglich zu halten, bittet die Autobahn GmbH darum, keine „Schleichwege“ zu nutzen, sondern der ausgewiesenen Umleitungsbeschilderung zu folgen.

