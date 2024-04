Eichsfeld. In Dingelstädt machen sich unbekannte Täter an einem Fahrzeug zu schaffen. Die Polizei ermittelt.

Bislang unbekannte Täter beschädigten nach Angaben der Polizei am Mittwoch einen Pkw, der in der Steinstraße in Dingelstädt abgestellt war. Sie zerkratzten dabei die Fahrerseite des Seat. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 8.10 Uhr und 14 Uhr, so die Beamten.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise. Wer die Tat bemerkt hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer. 03606/6510 zu melden (Aktenzeichen: 0085212).

Aktuelle Nachrichten aus dem Eichsfeld

red