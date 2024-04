Eichsfeld. Das Thema Pflege beschäftigt auch im Eichsfeld zahlreiche Menschen. Eine Krankenkasse bietet Unterstützung an.

Immer mehr Beschäftigte im Eichsfeld pflegen ihre Angehörigen. Weil solche familiären Pflegefälle oftmals plötzlich und unerwartet eintreten, hat die Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung (ThAFF) in Zusammenarbeit mit der Krankenkasse Barmer ein Weiterbildungsangebot entwickelt.

Damit haben Unternehmen die Möglichkeit, Ansprechpartner für Pflege und Beruf in den Reihen ihrer Beschäftigten zu qualifizieren. „Diese sogenannten Pflegelotsen sind für ihre Kollegen erste Anlaufstelle, um Informationen und Orientierung zu geben. Ziel ist es, Berufstätigkeit und die Pflege von Angehörigen besser miteinander zu vereinbaren“, sagt Holger Burchardt, Geschäftsführer der Barmer in Leinefelde-Worbis. Das könne auch helfen, Ausfallzeiten durch die Doppelbelastung von Beschäftigten mit Pflegeverantwortung zu mindern.

Die Weiterbildung zum betrieblichen Pflegelotsen ist kostenfrei und wird in digitaler Form umgesetzt. Am 20. Mai startet der nächste Kurs. Den Teilnehmern werden unter anderem die Grundlagen der Pflegeversicherung und Informationen zur ambulanten und stationären Pflegebetreuung vermittelt, zudem geht es um Unterstützungsangebote wie zum Beispiel eine Freistellung oder zusätzliche Pflegeleistungen. Um als Pflegelotse immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben, werden stets Auffrischungskurse angeboten.

„In einer alternden Gesellschaft wird die Zahl der Pflegefälle zunehmen. Für Unternehmen ist es deshalb wichtig, ihre Beschäftigten bei der Betreuung und Pflege von Angehörigen zu unterstützen und sie so im Arbeitsmarkt zu halten“, so Burchardt. Wenn durch den Einsatz von Pflegelotsen die Belastungen in der Pflege von Angehörigen abgefedert werden, fördere das die Arbeitszufriedenheit und trage zur Mitarbeiterbindung bei. Anmeldung und Informationen: www.barmer.de/p015829

