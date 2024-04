Eichsfeld. Informationsnachmittag für werdende Eltern, ein neues Banner, das Touristen im Eichsfeld begrüßt und vieles mehr lesen Sie hier:

Neues Banner begrüßt Touristen in Struth

Mit dem Bürgerentscheid im Oktober 2023 haben sich die Einwohner von Struth ein Bekenntnis abgelegt und seit Januar dieses Jahres ist der Ort Mitglied der Landgemeinde Stadt Dingelstädt und gehört somit zum Landkreis Eichsfeld. Seit einigen Wochen werde dieses Regionalbewusstsein und die Identifikation mit dem Eichsfeld auch durch ein etwa fünf Quadratmeter großes Begrüßungsschild „Willkommen im Eichsfeld“ am Ortseingang von Struth aus Richtung Mühlhausen kommend gezeigt, erklärt Gerold Wucherpfennig, Vorsitzender des Heimat- und Verkehrsverbandes Eichsfeld Touristik. Er und Ortschaftsbürgermeister Ulrich Stude (Freie Wähler) trafen sich vor dem Banner. „Für Struth soll es ein Zeichen unverminderter, jahrhundertelanger Zugehörigkeit zur mehr oder weniger homogenen und konfessionell geprägten Kulturlandschaft des Eichsfelds sein“, so Stude.

Informationsnachmittag für werdende Eltern

Werdende Eltern sind am Donnerstag, 11. April, um 16 Uhr in den Gruppenraum der Caritas am Bahnhofsplatz 3 in Heiligenstadt zu einem Informationsnachmittag eingeladen. Themen wie finanzielle Unterstützung, Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld, Kindergeld, Sorgerecht und Unterhalt, stehen an diesem Nachmittag im Mittelpunkt. Alle Fragen zu Rechten und möglichen Pflichten werden beantwortet, sodass man gut informiert in die Elternzeit starten kann. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer 03606/50970 ist erwünscht.

Yoga-Kurs für Anfänger

Die Heiligenstädter Frauenbildungs- und Begegnungsstätte ko-ra-le lädt am Freitag, 12. April, von 15.30 bis 17 Uhr und den darauffolgenden acht Freitagen zu einem Yoga-Kurs für Anfänger ein. In diesem werden Atemübungen, leichte Dehn- und Stretch-Übungen gezeigt und auch korrigiert. Die Körperübungen werden etwa 60 Minuten ausgeführt, anschließend gibt es eine halbe Stunde Entspannung. Der Kurs ist für Menschen jeden Alters geeignet. Mitzubringen sind je eine Decke, Kissen und Handtuch, bequeme Kleidung und warme Socken. Eine Anmeldung ist bei Yogalehrer Arjan Pal Singh per E-Mail an nepinds@gmx.de oder unter Telefon 0176/70085119 möglich.

Eichsfelder zu Jobtag nach Nordhausen eingeladen

Bereits im Januar und Februar dieses Jahres konnten Arbeitsuchende über „Dein Jobtag in Thüringen“ persönlichen Kontakt zu regionalen Personaldienstleistern aufnehmen, heißt es in einer Mitteilung der Agentur für Arbeit Thüringen Nord. Demnach nutzen mehr als 80 Männer und Frauen diese Chance. Für den nächsten Termin habe sich auch das Unternehmen Adecco Personaldienstleistungen GmbH angekündigt. Damit stehen den Interessierten Ansprechpartner aus insgesamt fünf Zeitarbeitsfirmen zur Verfügung: Tempton Personaldienstleistungen GmbH, Runtime by Synergie GmbH, Randstad Deutschland GmbH & Co KG, ZAG Zeitarbeits-Gesellschaft GmbH und Adecco Personaldienstleistungen GmbH. Der nächste Jobtag findet Mittwoch, 10. April, im Jobcenter in der Nordhäuser Uferstraße 2 satt. Einlass erhalten alle Gäste zwischen 8 und 8.30 Uhr sowie zwischen 10 und 10.30 Uhr über den Gästeparkplatz zur Uferstraße. Die Veranstaltung richte sich sowohl an Personen mit deutscher als auch nicht deutscher Staatsbürgerschaft, die den (Wieder-) Einstieg ins Berufsleben über Zeitarbeit in Erwägung ziehen. Eine Teilnahme ist ohne vorherige Anmeldung möglich. Im Idealfall bringen Interessierte bereits Bewerbungsunterlagen und Sprach- oder sonstige Zertifikate mit.

Das Kirschenland rund um Witzenhausen erkunden

Vom 20. April bis 19. Mai wird in und um Witzenhausen zu den Kirschenland-Erlebniswochen eingeladen. Gäste können so die Kultur und Landschaft der Region entdecken. Ein einzigartiges Programm, das die Vielfalt und Schönheit Witzenhausens und seiner Ortsteile zeigt, haben die Verantwortlichen der Pro Witzenhausen GmbH. Bei Wanderungen, Segway-Touren, Ziegen- und Alpakatrekking, Stadtrundgängen, Konzerten und vielem mehr lernt man die nordhessische Kleinstadt kennen. Weitere Informationen und das vollständige Veranstaltungsprogramm sind im Internet unter www.kirschenland.de zu finden.

Aktuelle Nachrichten aus dem Eichsfeld

Hoher Schaden bei Balkonbrand in Worbiser Mehrfamilienhaus Zu einem Balkonbrand eines Mehrfamilienhauses in der Straße der Solidarität in Worbis wurden am späten Dienstagnachmittag die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Breitenbach, Wintzingerode, Leinefelde und Worbis alarmiert. © Feuerwehr/Silvio Dietzel | Feuerwehr/Silvio Dietzel Nach Information der Rettungsleitstelle hatte es zuvor eine Rauch-/Brandentwicklung auf einem Balkon in der 4. Etage gegeben. Vor Ort bestätigte sich die Lage. © Feuerwehr/Silvio Dietzel | Feuerwehr/Silvio Dietzel Aus bisher ungeklärter Ursache waren die Balkonverkleidung und die Hausfassade in Brand geraten. © Feuerwehr/Silvio Dietzel | Feuerwehr/Silvio Dietzel Ein Übergreifen des Brandes auf die angrenzende Wohnung und den Dachstuhl des Hauses konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Verletzt wurde niemand. © Feuerwehr/Silvio Dietzel | Feuerwehr/Silvio Dietzel Fünf Personen aus anderen Wohnungen mussten aus ihren Wohnungen evakuiert werden, konnten nach dem Einsatz jedoch wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandwohnung ist dagegen derzeit unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Informationen im mittleren fünfstelligen Bereich. © Feuerwehr/Silvio Dietzel | Feuerwehr/Silvio Dietzel Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. © Feuerwehr/Silvio Dietzel | Feuerwehr/Silvio Dietzel 1 / 6

red